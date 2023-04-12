没有一棵生机勃勃的巨树的永恒存在，无以衬托出樱花的凋谢瞬逝。

我坐在东京新宿御苑的草地上，遥望着一棵粉红色樱花树，不用相机，而是用头脑记住樱花树的样子。有一年在日本九州，记住了一棵特挺拔的银杏树，阳光下，叶如黄金，色斓如画，还有一地红黄杂色的枫叶，也就记住了秋天的样子。

这棵樱花树远看像似一把花伞，或是一粒锦绣花团，有些枝丫冒出了头，更喜欢靠近天空的蔚蓝。鸟儿在最高的枝头上停驻，来回飞跃。树下满满是情不自禁忙着拍照的人头，更远一些的，在野餐，在赏花。

我在另一棵树下，努力仰望，试图捕捉花丛间鸟儿扑翅的身影，不想就注意到了樱花树干，那么的黝黑粗壮，衬托出粉红樱花的娇嫩。几天前在京都天龙寺的曹源池庭园，遇上大红色的黑光贴梗海棠、粉红白的马酔木，紫色的凖人三叶杜鹃，满开的枝垂梅，有乐椿花瓣落满地，我该心满意足，为何还会在意庭园高坡上那一棵高耸的樱花树的光秃秃？难道唯有樱花盛开，才称得上是春天的样子，其他早春的花皆不是花？

黝黑的树枝，衬托出粉红樱花的娇嫩。（黄向京摄）

不管花开不开，樱花树干枝丫映照着蓝天或倒映地上的阴影，都是美的姿态与生命的存在。一丛丛从茁壮的黑枝干冒出来的樱花，白得闪闪发光。我们为樱花的美色迷惑、沉醉，仿佛从此世间再无其他颜色，往往看不见花海是由巨大树干撑起的。

在京都智積院榻榻米上舒展双脚，面对着日本国宝级，象征桃山时代绘画风格的金碧屏风障壁画，我看了很久，比壁画面对的名胜庭院还久，深有此感：没有一棵生机勃勃的巨树的永恒存在，无以衬托出樱花的凋谢瞬逝。

京都智積院的金碧屏风《枫图》与《樱图》。（黄向京摄）

《樱图》的纯白重瓣樱花在纤细的树枝上被精致地描绘出来，有些花瓣看似凸起，是由压碎的牡蛎壳制成的碳酸钙层来产生立体的纹理效果，400年过去了，户外樱花年年吹雪，贴满了金箔的屏风上的白色花瓣仍未剥落。画家长谷川久藏在完成这幅杰作后的第二年就去世了，年仅26岁，其过人绘画天赋如樱花花瓣般转瞬即逝。此画仿佛夜幕降临前的樱花，闪烁着微妙的光，像月光。

长谷川等伯为了克服丧子之痛而创作《枫图》，同样以象征生命力的树干为屏风障壁画构图主体，五颜六色的秋叶和散落秋草熠熠生辉，生死共存，营造出磅礴光彩与庄严美感。

这些屏风障壁画是画家接受委托，为了丰臣秀吉等统治与富裕阶层的府邸所创作的，在室厅的有限空间内，重现了户外四季繁花似锦的美丽大自然世界。来到江户时代，老百姓负担得起的浮世绘版画艺术蔚为流行，花见（赏樱）也是一大普遍主题。日本人在日常生活中，每逢花季花见的传统从未中断，古人今人花下重逢。

东京上野公园的樱花比预测的早了十天开花，成排的红白灯笼挂上。东京国立博物馆在樱花季举行“在博物馆赏樱”展览，展出17到19世纪与樱花主题相关的浮世绘、瓷器、织物、屏风等展品。狩野派晴川养信笔的屏风作品，取材日本文学名著《源氏物语》的一个段落画面，展示在樱花树下举行的佛教仪式“胡蝶”，风格华丽，充满春天气息。

歌川丰国的浮世绘（局部），描绘新吉原樱花盛开，花魁在樱花树下争奇斗艳。（黄向京摄）

浮世绘名家歌川丰国看到，新吉原樱花盛开，花魁在樱花下赏樱，也争奇斗艳。鸟居清长的笔下，飞鸟山都是赏樱的人潮。奥村政信将西洋透视法应用于浮世绘创作中，《樱花下骑马的少年》借用骑马的俊朗少年与倚窗观望的两名美女，侧写花季的春心荡漾。也是陶艺家的画家尾形乾山忘了人潮，只看到《樱花春草图》，大自然的美。

这一路赏樱，看到更多的年轻游客换上和服，樱花树下取景自拍合照。看着那些租来的和服，一点也不“传统”。而博物馆展示的织物“萌黄子地樱树孔雀模样袱纱”绣着一树盛开的樱花，花枝上栖有一只开屏的雄孔雀，风格华美绚烂。锅岛烧的瓷盘上彩绘垂枝樱或五彩樱树，还有莳绘砚盒与书架等都可以赏樱，日本人的花见作品，达到艺文的高度。

上野公园飘雨了，游客仍然撑伞在樱花树下流连忘返。脑海中出现了博物馆所见，浮世绘名家歌川广重《名所江户百景》的一幅画面：江户老百姓穿蓑衣撑伞雨中赏樱，不由莞尔。