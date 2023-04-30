“最终只能失道寡助…”

星云大师说：分享故事：伊索寓言《黑人》中，讲述一个刚愎自用的人，一味坚守自己愚昧的想法，让人啼笑皆非。故事是这样的：从前，有个人买了一个黑奴，他认为黑人的肤色，是因为之前的主人的疏忽造成的。于是，他想尽一切办法，想让黑人的皮肤变白，最后，黑人的皮肤没有改变，这个人却累到了。

还有一个类似的故事：有个楚国人首次看到生姜，就对别人说：“这东西一定是在树上结出来的。”别人告诉他：“错了，这是土里生成的。”这个人固执己见地说：“我们打个赌，找十个人来问，拿乘坐的毛驴作赌注。”

他们找了十个人问，结果个个都说生姜是从土里生成的。这个楚国人哑口无言，愣了半天，对别人说：“毛驴让你牵走，可生姜还是从树上生出来的。”

何苦

一个人，如果带着有色的眼镜看世界，他以为世界是什么颜色，即使你告诉他真相，他也不会认同，因为他固执己见；一个人，如果从井裡窥天，他觉得天很小，如果别人告诉他天空很大，是你所见太小了，他也不肯相信，因为他固执己见，所以不能见到外面的天空。

一个固执己见的人，一时失意，你告诉他可再来一次，他执着说我不行了，他就真的是不行了。一次的失败，他不去研究原因何在，只想到我无法胜利，因为固执己见，他就真的不能成功。

然而，就像衣服短小了，穿起来不好看，把它改长一点，合身就好看了；桌子长短不适合，把长的改短一些，适中就好用了，世间无常是平常，还有什么事，是需要固执地坚持呢？大家千万不要墨守成规，要不断的改进，例如改过迁善、改错为对，改邪为正，才不断会有新发现。固执己见、执着陋习的人，常常就像过河的瞎子，总要吃一些亏，才能学一些乖，真是何苦来哉呢！

择善

这里要说明的是，固执己见和择善固执又有不同，所谓择善固执，是一个人朝着正确的信念，坚持自己的方向和愿力，并且以意志力──毅力、恒心和决心来完成，如果非得要说这也是执着，至少这是一种好的执着。这样的情况，尤其是处在大是大非的环境下，能够排除万难，坚持善意，那是非常难得的。

佛教的真理，就是讲世界会变，人生也会变，在变的里面，可以不断的变好。一个人只要顺着真理，不要固执成见，就能增长智慧。过去人类茹毛饮血，如果固执己见，时代还是茹毛饮血；过去物质文化落后，经过不断改进，如今文明才能一日千里。