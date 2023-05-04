“明白同体共生，就是惜福…”

星云大师说：分享信息：咖啡是目前全球消费量最多的饮料之一，据英国回收咖啡渣的清洁能源公司bio-bean研究指出，全世界每天喝约25亿杯咖啡，估计每年产生1800万吨咖啡渣，用过的咖啡渣会被送往垃圾填埋场、堆肥或烧掉，不仅处理费用高，还会产生大量温室气体。全球各国为了扭转趋势，纷纷为咖啡渣赋予新生，例如：制成环保布料或汽车燃料。

台湾连锁咖啡品牌路易莎与大学合作，创新研发出将咖啡渣溷合再生纸浆、淀粉等材质，制成纸杯、纸盒、杯垫等；此外，中华航空也在2022年开发文创商品，回收咖啡渣制成商务舱毛毯及经济舱毛毯。台湾新创公司驰绿国际则发明咖啡渣鞋，以便利店中杯咖啡为基准，约15杯能制成雨靴、5杯能做步鞋、2杯则是夹脚拖鞋。

在美国，麦当劳则与汽车业者福特合作，将烘培、磨好剩下的咖啡渣溷合塑胶，做成汽车灯壳。这种新素材所做出来的车灯壳，比以往传统的塑胶灯壳，重量少20%，制作过程中，还能减少消耗25%的石油资源。

惜福

世间万物互相之间都存有因果关系，我们用怎样的方法对待万物，万物就会用同样的方法对待我们。大自然的资源虽然能为我们所用，但是一旦过度消耗，自然也会反扑。我们看似淼小，但每一个行动都影响着全人类与宇宙间的互动。所以，如果我们要求得生存，就先要让万物求得生存，我们能在生活中有再循坏的观念，就是惜福。

华人的传统观念，一直有着惜福的意识。例如我们小时候，父母常跟我们说：“一个人，一天只能用七斤四两水。”超过了，福报就透支了！福报犹如银行存款，有储蓄才能支出。唯有珍惜大自然各种资源，资源不虞匮乏，人类才能在地球上继续存活。

近代人类有个大进步，就是环保意识的提升，这是好事，而我们也可思考，看看有什么目前视为废料废物的东西，可以通过科技手法让它们获得新生。

宇宙

地球是我们居住的世界，它是虚空中的一个大宇宙，其中自然界的大地山河、森林草原，社会环境的好坏，对我们的生存都有重要的关系。我们的身体，则是一个小宇宙，所以讲到环保问题，不仅地球需要环保，身体也要环保。因为地球不加以保护，它会生病；我们的身体不注重保健，也会生病。

一般人对自己这个小宇宙的身体比较重视，例如我们每天要吃饭、睡觉，要刷牙，甚至妇女要化妆、美容养颜，都是注重身体的环保。进而对家居、周围环境的维护，也会注意，但对于生态环保，总觉得与自己的关系遥远，而忽视不在意。

其实这个世界，大宇宙与小宇宙是息息相关的。讲一句话，透过电波可以传遍整个地球；吐一口气，可能成为地球上的一个风暴。所以我们不能认为自己只是一个人，在世界上能拥有多少？地球那么大，虚空那么大，自己哪能关心那么多？目前世界惊慌恐惧的是禽流感，禽流感原本只是小动物的一个小感冒，因为我们人体没有抵抗力，就会受到感染，甚至死亡。从这个事例可以说明，世界是没有国界的，因此，怎么可以说世界的环保、再循坏对我们不重要呢？