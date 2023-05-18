“敦善行而不怠…”

星云大师说：分享故事：魏国有一个案子，一半群臣以为有罪，一半以为不当罪，魏王不能决断，便请范蠡（春秋末期政治家）来帮忙。范蠡了解案子发生的经过后，心理有了答案，便先为魏王讲了一个故事：“我家中有两块白璧，这两块璧的颜色、质地、直径都差不多。但价格不同，一块值千金，一块值五百金。”

魏王问：“质地、直径与色泽差不多，怎么价格差那么多呢？”范蠡说：“因为白璧侧过来看，一块比另一块厚一倍，所以值千金。”魏王听了范蠡的话后，知道他的意思，案子也就有了定性。

《道德经》上说：“大丈夫处其厚，不处其薄；含德之厚着，比于赤子。”老子所说的厚，与范蠡在这里所说的厚是一个意思，即忠厚、敦厚。

成事

敦厚为人，这是做人很大的修养，所谓“敦善行而不怠”，一个人能时刻策励自己，待人厚道，不刁钻使诈，必能受人信赖。东汉时，刘縯、刘秀两兄弟在家乡日夜练兵，准备打倒王莽的新朝，当时邻居议论纷纷，有人说道：“刘縯太糊涂，如果这样闹下去，将来我们这些乡亲的命都要不保了。”说着大家都躲起来，深怕被牵连。后来邻居看到刘秀也脱下农装穿上军服，准备出征，又说道：“连谦和敦厚的刘秀都加入他们，大概不会错。”大家这才放下心来。

待人厚道是美德，令众人爱敬；待人刻薄是缺德，令众人厌恶。厚道的人，在道业上能够养深积厚，在人际间能够广结善缘，在事业上更能得到多助，所以厚道才能成事。

隐私

生活中，我们如何做到敦厚？四点参考：

一、不责人小过：有的人对于别人再多的好处，他一句话也不肯赞美；可当别人有了小过失，他就苛于责备，这可以说是缺德。所以做人之道，别人有小过失，你能包容他、劝谏他，这就是待人敦厚的美德。

二、不发人隐私：这是增长福德。有一种人一旦知道别人的一点私人小事，他就替他加油添醋，大肆宣扬。发人隐私，不但缺德，更会结怨。所以做人要厚道，福报总是降临给厚道的人。

三、不念人旧恶：有的人，只要别人有一点点对不住，记得一清二楚，而且念念不忘，这就是量窄。如果我们在待人处事上斤斤计较，人家过去讲过我们什么话，人家过去做过什么事都一直记在心里，这种凡事都往坏处想的观念，必然没有人缘。

四、不计人得失：我们做人处事、交朋友，有时候因为朋友的助成，让我们得到利益，有时候也会因为朋友而吃一点亏，我们不要太把得失利害计较在心中，才能涵养自己的心量，才能进德增福。