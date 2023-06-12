小时候，我非常崇拜不吝于“指点迷津”的大人们。那个年代，尽管网络尚未普及，极具方向感的长辈，仿佛在脑海中安装了神通广大的导航系统，只要有人问路，他们就能立马应援，头头是“道”地给予路径指引。

“条条大路通罗马”这一句谚语，我或许比其他小孩更早领略了其中的真谛。有时，从电台广播得知路况消息后，父亲会临时改道，避开堵车的路段。因此，我知道要从一个地点前往目的地，并非得遵循某个特定的路线不可。做数学习题时，我也会多想一想，是不是还有其他解答的“路数”。

读小学时，中国电视连续剧《西游记》的片尾曲《敢问路在何方》还未播放，我就五音不全地抢先唱出第一句：“你挑着担，我牵着马……”唐僧师徒四人前往西天取经的路程可谓惊险重重，如歌词中指出，“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发，又出发”。我边唱边想，这个组合的冒险精神和探路的方向感可真不是盖的，翻山涉水，几经“一番番春秋冬夏”，竟然都能化险为夷，所向披靡。若我们把真实人生视作一趟取经开悟的征程，你若询问路在何方，歌中已给出明确的回答：在自己脚下。哪怕某个地方抛出“此路不通”的变数，我们也要懂得这条“死路”并不是最终的结果；人生还可另择途径，靠自己走出一条“活路”。

我的方向感并没有随着年岁的增长而改善。即使有了谷歌地图的指引，前往任何陌生地点之前，我还是得做出发前的准备功课，上网排练虚拟的行程，攒积足够的信息与信心。当我确定自己已迷路（像我这样的路痴，谷歌大神也爱莫能助），不得不鼓起勇气开口问路，得到的答案仿佛暗藏人生的玄机。有时，我错过的目的地就在马路的斜对面。欸，我之前怎么没有注意到呢？这不就是南宋词人辛弃疾令人幡然醒悟的提点：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”有时，兜兜转转好几回，最后却被告知，我要去的地方就在附近的转角处，全然复制了陆游“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的情境。更多时候，我得到的信息是，继续走下去，我就会来到一个十字路口，在那里我便可向路人询问确切的方向。这时，世界上最远的距离，不是遥不可及的天涯海角；而是我的脚程还未抵达的终点。

人生的漫漫征途中，难免会遇到不知眼前的路该怎么走，如何为自己定位的时候。一步一步积累而走出来的路，造就了坚不可摧的心志。于是，想要到达的目的地，不仅在脚下，更在自己的心中。