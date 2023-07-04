点智慧：每天都是新的

“每日养成自我反省的习惯……”

星云大师说：分享故事：女士对智者说：“我的工作每天千篇一律，就算是去当义工为老人煮饭，也是来来去去那些菜。还有，您教我禅修，每次都用相同的方法禅修，一点新意都没有，实在无聊地坐不下去了。”

智者笑着对她说：“你每天工作，都是面对同样的人，同样的电邮往来吗？不是吧？你每次帮老人煮饭，在厨房都做相同的菜吗？这也不可能！你看看，每片菜叶都是新的，每一块豆腐都是新的，每一碗的面条也是新的，而做出来的每道菜也是新的，不可能有一样是旧的。即使是剩菜重煮，也是重新加热过了的。”

智者接着说：“其实，所谓的工作或者当义工的枯燥乏味，是从你心里生起的新旧对待，真有这样的分别，你何不告诉自己：旧的往往是经过了时间的历练，而成为一种宝贵的经验，它是求新、求进步的凭借，最后形成一种新的体会。这样，你还能说自己天天没有新意吗？”

女士听后觉得有道理，是啊！每次做菜时，任何一样东西都是新鲜的，每一刀切下去，每一盘菜端上桌来，都是新的。于是，当她重新做禅修时，便感到非常高兴：啊！又是一次新的呼吸、新的数目、新的腿痛、新的背痛，都是活在新鲜的感觉里。

功过

如何做到日日新？两点参考：

一、行动于白昼：我们的工作可以是千篇一律，但如何利用休息时间却可以做到“各有精彩”，比如说，一周三天我们可以去做运动，然后另外两天可以看看不同的书，又或者，和老朋友聚一下，联系感情；能够规划自己的时间做一些想做的事，我们就不会觉得自己是在虚度光阴，备感无聊。

二、反省于日暮：每天到了日暮黄昏时，我们要养成自我反省的习惯，这是许多人忽略的功课，却也是生活修行中必要的项目。我们都要问自己：“我这一天当中有什么功？有什么过？”，如明朝袁了凡先生（中国第一位具名的善书作者，他的《了凡四训》传阅至今），每天的生活都有功过格，记录自己一天的功过得失。每天晚上如此反躬自问，是非常重要的，因为长期检讨每日举止的得失，生活必能有所进步，道德必能有所增长。我们每天如果能让道德长一点，又怎会觉得“重复同样的生活”呢？

过程

人生就是一场修行，也是一场改变自我的过程，至于能改变到什么样的程度，全靠自己。我们生活在纷扰的社会中，每天要懂得安排自己“心”的生活，安排的好，每天都会有收获，也许是一个坏习性慢慢变好，又或者长养了慈悲心。我们人体的细胞，时时都在新陈代谢，汰旧换新。天道运行不已，时序交相更替，我们过的日子，都要历经无数次新旧更换的过程与经验。而自强不息的人，就能从每一次的冲击中获得智慧，不断成长。