“情迷当下，谁能分清爱欲和爱情…”

星云大师说：分享故事：1936年英国国王爱德华八世提出他将与美国社会名流华丽丝（Wallis Simpson）结婚，这引发了大英帝国的一场宪法危机，首先，因为华丽丝有过两次失败的婚姻，议会、人民、教会均反对他与其结婚，人们认为，她是出于对金钱或地位的迷恋，而不是对国王的爱。另外作为英国的君主，在当时不允许离婚的，如果离婚了他的配偶还活着，那么国王是不允许再婚，而且爱德华八世违背民意的这一举动还将引发政府辞职。

尽管遭到议会和民众的反对，但是爱德华还是宣布他要与华丽丝结婚，于是爱德华在1936年12月宣布退位，宁愿放弃王位，所谓“不爱江山爱美人”，为了一位女子改变自己的命运，这是情与欲的混杂，两者皆有。

唐玄宗爱杨贵妃，则完全是欲的冲动，即使乱伦也毫不顾忌；明朝的吴三桂，由于姬妾陈圆圆被闯贼李自成所掳，冲冠一怒为红颜，引清兵入关，虽然击溃闯贼夺回佳人，但是他个人在历史上， 却背负了危害国家民族的罪名。而比较现代的，譬如文学家鲁迅的孙子周令飞先生，为了和台湾的张纯华小姐结合， 离开了大陆，翩然来到台湾，有情人终成眷属，并且开拓了他今后光明的前途， 重写了未来幸福的人生。

·烦恼



古今中外，有那么多的例子非君莫嫁，非卿莫娶，如果是情投意合的单身人士，那就是天作之合，可是，如果其中一人已有婚娶，那就是有违道德了。从爱情而到爱欲，不管家庭里或社会上，总在欢乐与烦恼中纠缠不清。甚至即使是修道人也有烦恼，烦恼的来源也是因为在爱情里存在着爱欲，所以心海荡漾，不能平静。

不过，爱情纵有烦恼，它是春风细雨；爱欲的烦恼，那就是漫天风云，往往排山倒海而来，有人肯定会在其中受到伤害。

·占有



只是生而为人，就不可能没有感情，佛教称众生为“有情”，就是因为“有爱”的缘故。人活在世界上，除了饮食的养分，还需要精神的滋润，而感情就是最好的精神滋润剂，因此，感情和生命可说是息息相关的。可是，相爱的人，如果不对，就变成了苦，而这个苦，我们都要懂得转化，让时间去转化，把爱情的聚散当成因缘变化来看，明白“缘散则散，缘聚则聚”的道理，爱、恨便能在这一念之间慢慢转变、释怀。而不当的感情，该放下要放下，不要执着，越执着伤害越深。

世人没有不动情的，可我们也能把爱净化，把爱净化就是慈悲，把生命昇华就是本性。例如我们爱大自然、爱山、爱海、爱树、爱花，但我们没有想要占有。甚至于我们看到一栋房子建得很艺术，看到一部车子造型很新颖，看到一个人长得很漂亮，我们也会生起爱心，但是我们并不想占有。希望我们的社会，人人都能把爱情转化为慈悲，并且把爱欲断除吧！

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