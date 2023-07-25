“掌握人生重要的四钥匙…”

星云大师说：老人家创下身家不菲的家业后，到了该安排后事的时候。他膝下两子，一样的聪明和踏实能干。几乎所有的人，包括他自己，都认为应把财产一分为二，平分给两儿。但在最后一刻，他改变主意。他把两个儿子叫到床前，从枕头底下拿出一把钥匙，对他们说：“我一生所赚得的财富，都锁在这把钥匙能打开的保险箱。可是现在，我只能把钥匙传给你们其中一人，我不要平分。”

兄弟俩说：“这太残忍了！”老人家说：“是的，这很残忍，但也是一种善良。你们自己选择吧。选择这把钥匙的人，须承担光宗耀祖的责任，按照我的意愿和方式，去经营和管理财富。拒绝这把钥匙的人，不必承担任何责任，生命完全属于自己，可以按照自己的意愿，去赚取人生的财富。”

兄弟两人内心开始挣扎：接过钥匙，保证一生富裕，但也相对失去自由。拒绝它？毕竟保险箱里的财富还是有限的，外面的世界也许更精彩…老人家猜出兄弟的心思，他说：“每种选择都不完美。有快乐，也有痛苦，但这就是人生。你不可能只要快乐不要痛苦。最重要的是你们要了解自己，到底要的是什么？”

最后，哥哥取了钥匙，弟弟出去闯荡。很快20年过去，兄弟俩境遇完全不同——哥哥生活安逸，把家业管理得井井有条；弟弟生活艰辛，几经起伏也闯出一片天，他创立了互联网购物平台，成为科技红人。

回过头来，两兄弟感激父亲的用心良苦，父亲让他们做了选择，而选择所带来的，又是如此不同的道路。他们最终也明白，快乐是一种营养，而痛苦是比快乐更丰盛的营养，它们共同滋补了人生，让生命迸发出无限的活力。

踏实

能够踏实的人生观，也可说是禅的人生观。如何踏实？先从肯定自我开始，然后提升自我，到达消融自我。我们的人生必有一定的目的、意义和价值。人生为何？为什么不如意事十之八九？事实上，若能承认我们既是为了受报而来，也是为了还愿而来，就会发觉到人生本身就是原因的事实，是很有内容及值得珍惜的。

而我们的人生，不管选择为何，都应该掌握三把人生的钥匙：

一、欢悦，那是人生的良药：做任何事，挫折难免，但都应保持乐观积极，才是战胜困难的最好办法。二、满足，那是财富的泉源：人心欲海的不满足，实在难填。因此，人生最重要的，除了欢乐以外，就是满足。假如什么都不满足，时时感到不够，那我们就贫穷了。

三、荣誉，是增上的品格：我们不管从事什么行业，不重视自己的荣誉、名声，只顾巧取豪夺，跟禽兽又有什么不同？因此，常怀荣誉心，爱惜羽毛，可以增上品格。

行善

然而，人在世上最重要的一把钥匙，那就是行善。能不断的慈悲行善，帮助别人，才是有道者的风仪。我们可能会认为：“我想帮助别人，但我没有钱，怎帮呢？”其实不一定要有钱。我们会讲好话吗？讲好话就是帮助别人；我们有力气吗？帮忙做义工，也是对社会有所贡献。我们还会说：“我也没有时间做义工，也不会讲人的好话。”我们可以用心为人家祝福，为人家欢喜，这也是慈悲。

有道者的风仪很重要，因为那是我们结缘的最好方法，能够广结善缘，人生的阻难必然少。