“做人处事的底线要遵守…”

星云大师说：分享故事：晓强大学毕业后找了份不错的工作。和很多社会新鲜人一样，晓强发现许多事并不像自己想的那么好，比如他就觉得跟同事格格不入。晓强打电话向父亲诉苦，父亲叫他请假回老家一下，见见舅舅、姑姑和姨娘，他们在晓强毕业后就没再在见到他。

晓强先去找舅舅，舅舅为他张罗了一桌菜，桌上还放了几瓶白酒，好多人来陪晓强吃饭，晓强一直说不会喝酒，舅舅绷着脸说：“你工作不用喝酒吗？不会也要训练！”结果晓强一直被灌酒到趴在桌上。

第二天，晓强去见姑姑，姑姑热情地请晓强打麻将。晓强不喜欢，姑姑笑着说：“哪个社会新鲜人不学打牌的？”结果，晓强只能陪着，打牌打到天亮。第三天晓强去拜会姨娘，这一次就被拉去唱卡拉ok，晓强已经很累了，但还是忍着不满陪唱到深夜。

隔天，晓强得回去上班，父亲送别前问他，过去三天，舅舅和姑姑他们感觉得出你难受吗？晓强说，应该有所察觉吧。父亲却摇头说：“不，他们认为你玩得很开心。” 晓强不明白，父亲这时说出发人深思的话：“自己喜欢的事，就理所当然地以为别人会喜欢，这是人容易陷入的误区。但是人各有不同，不能强求别人跟你一样啊！你作为社会新鲜人，一定会经历许多喜欢和不喜欢，重要的是要记得，世事复杂，在坚持自己的同时，记得尊重别人，到时候，你也会收获别人的尊重，让职业道路走得更顺畅。”

实况

年轻人当初在校的生活都由父母供应，无忧无虑，享受国家和社会的资源。但一毕业就要自食其力，在各种工作的门口徘徊，甚至于要面对职业的风云险恶。当中，有的人有好因好缘来找他，有的人好因好缘从他身旁轻轻擦过，有的人到处找好因好缘，难得如愿。有的社会新鲜人希望飞黄腾达，一步登天，天何其高啊！有的人因为想得高、跌得重，地何其硬啊！社会形形色色，看得多，得不到，人情厚薄，此时社会新鲜人已略有体会了。无奈人情冷暖，厚薄难量，得失当前，想要称心如意，何其难啊！经过短暂努力，往往像斗败的公鸡，徒呼奈何，这是一般新鲜人的写照。

十法

《华严经》里的“十法界”，每界中又有十法界，所谓“百界千如”，就好比世间三百六十行，你在哪个行业才能找到归属？既要有能力，又要时间，天下没有白吃的午餐，每个人都要有“白手起家”的本领，从无到有的奋斗；如果不能，也要借助社会众人的关系，先为别人奉献，等到因缘成就，或许才能透出一点未来成就的气息。

社会新鲜人，有的人像龟兔赛跑，不在快慢，但重在耐力；也不在一时花叶婆娑的美丽，当风雨来时，要禁得起考验！在人生的旅途上，社会新鲜人春风得意，如不把握，当春天过去了，面临秋霜冬雪，又怎办呢？当失意潦倒，工作无门，你没有闻鸡起舞的精神，又何能成就？黄金宝石久藏在山中，幽兰生长在悬崖峭壁，金光芬芳，自然会有人找到你。

有人问：社会新鲜人的前途在哪里？在勤劳奉献里！在忠诚工作里！在辛苦耐烦里！在广结善缘里！在乐观进取里！如果社会新鲜人有技能、有美德、有精勤、有因果观念，凡事则无有不成。