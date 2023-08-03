“马车愈空，噪音就越大…”

星云大师说：分享故事：父子同到林间漫步，父子俩在一个弯道处停了下来。在短暂的沉默之后，父亲问儿子：“除了小鸟的歌唱之外，你还听到了什么声音？”儿子仔细的听了几秒钟之后，回答父亲：“我听到了马车的声音。”父亲说：“对，那是一辆空马车。”

儿子惊奇地问：“我们又没看见，您怎么知道那是一辆空马车？”父亲笑着答道：因为从声音就能轻易地分辨出是不是空马车；马车愈空，跑起来就越快，噪音也就越大。”

后来儿子长大成人，每当看到口若悬河、自以为是、贬低别人的人，他都感觉好像是父亲在自己的耳边说：“马车愈空，噪音就越大。”自此这句话也成了他的人生的座右铭，时时告诫自己，要做一个脚踏实地、实实在在的人。

无声

那些有渡河经验的人，在涉水之前，总会习惯地抓起一块石头投入水中以估计水深。水花溅得越高，河水也就越浅。相反，那溅不起多大水花、听不见多大水声的地方，必定深不可测，这就是“静水流深，深水无声”的道理。真正有学问的人，往往谦逊，不会逢人就教；真正有德行的人，往往慧心，不会逢人就表；真正有智慧的人，往往圆融，不会显山露水；真正有修为的人，往往安静，不会争先恐后。

不显山，不露水，不虚张，我们做人，也该如此。以这样思维来品人和感悟人生，在日常生活中，我们将会注意到以平心静气地口吻与别人谈话，可以避免争吵以及学会更好的倾听别人的声音，而不是一味的强调自己的主张。

自修

人生是一场对自己生命的永无止境的战争。世界上最难征服的敌人，就是自己，因为我们的内心充满贪嗔痴，随外境而心动。如果我们能擒服心中的贼王，在人生战场上，我们就是个胜利者。又有人说：“心如平原走马，易放难收”；我们的妄心，彷佛脱缰的野马一样，稍一放纵就无法驾驭，因此昼夜六时，我们要好好地看顾好自己的心，不要让它盲目乱闯，胡作非为，种下祸根。

我们可以告诉自己，一路走来少树敌，把所有让我们经历顺逆境的人，都当成老师，那么我们每天的生活，就犹如在上“自修课”，一课又一课，课课不一样，课课都涨知识，课课都铭记于心。