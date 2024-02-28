“久坐后当然也要起身动一动…”

星云大师说：分享信息：愈来愈多的研究发现，久坐恐引发“经济舱症候群”，是非常伤身体的。久坐不单单只是循环不好，全身处在不动且缩下来的状态，对心、肺、肝、肾、免疫、大脑、神经、肌肉、骨骼、代谢等都有破坏。一天只要坐着超过6小时，每增加1小时就类似抽了2根烟对身体的伤害。欧美许多办公室都开始使用站着的桌子，来办公减少久坐的时间。建议上班能站就不要坐太久，下班后更不要一直窝在沙发看手机，每30分钟就要起来活动筋骨。

台中慈济医院心脏内科主任林茂仁提醒，我们都应适时起身动一动，预防深度静脉血栓，建议“两小时起身做一次伸展”，多活动是健康根本。林茂仁指出，即便只能坐着也要让四肢活动，平均两小时起身伸展一次，平时养成喝水习惯，有助降低血液粘稠度；平时也可观察下肢，是否有单侧水肿，若明显疼痛，就得尽快就医。

·生病

《佛医经》中提到，人会生病的原因有：久坐不食、过度疲劳、饮食无节制、忧愁、纵欲、嗔恚、忍大小便、忍呼吸、忍放气等。《摩诃止观》提到造成疾病的原因有六种，即：四大不调、饮食不节、坐禅不调、鬼神得便、魔神所扰、恶业所起。前三种因素引起的病，只要改善饮食，不受病菌感染，即可治愈；后三者则与患者自身的业力相关，必须借由礼忏修福，才能减轻病苦。

然而，许多人就是不了解病痛所带来的困扰和影响，平时不留意，非要等大病一场后才来关注；我们应该谨记：一个人尽管事业有成，家财万贯，大厦千间，如果没有健康的身体，一切都不是我的，所以平时注重身心的保健，这是人生重要的课题。

·调和

我们在生活中，关键就要做到“动静一如”，动多了要有静心的时间，久坐后也要起身动一动。人生的种种病痛，如心不能静、气不能和、嗔不能制、苦不能耐、贫不能安、恨不能释、矜不能持、惊恐不能免、争竞不能遏、辩论不能息、忧思不能解、妄想不能除，总因未淡未空所致。若能真淡真空，动静自如，一切以不执着三字了之，这是拔去病根的神药。

世间的医学多强调饮食、物理、化学、心理、环境、气候、医学的疗法，在有限的范围内，依病治疗。佛教的医学不但含括世间的医学，更重视内心贪嗔痴三毒的根除，所谓心病还须心药医，调和生理与心理的健康，才能真正迈向健康之道。