“做人踏实、严谨一些为好…”

星云大师说：分享故事：有人问左宗棠（晚清军事家、政治家），天地之间的距离是多少？左宗棠答：三尺。问的人不以为然，继续说：“我们每个人都超过三尺，如果天地间只有三尺，那天空岂不都是窟窿？”左宗棠则笑着说：“所以我们要学会低头，懂得低头，百事可为。”

左宗棠就曾于江苏无锡梅园题诗：“发上等愿，结中等缘，享下等福；择高处立，就平处坐，向宽处行”；这就道出了他做人、做事的原则与尺度。

·风头

很多人喜欢出风头，事事锋芒毕露。殊不知这样的行事作风，稍不留神就容易跌落万丈深渊。我们做人还是踏实、严谨一些为好。而欲成大器，我们就须得心胸开阔，不要把是非恩怨放在心上。生活中无论我们做什么，总会有人对我们指手画脚，对我们进行打击否定。对此，我们不必太较真，也无需去争辩什么，一笑置之即可。与其花时间和精力与别人争论是非，不如把精力放在正事，等到你做出成绩，是非之人必定会闭嘴。

有句话说的好：“眼宽容景，心宽容事；人生于世，以低求高，是大道。我们心有多宽，福就有多深”；我们能参透其中的妙义，就是人生赢家。

·胜负

我们在人生的输赢与胜负，之间的分界多取决于表象与惯性，大家约定俗成，认为富者为胜，贫者为败；强者为胜，弱者为败；得者为胜，失者为败……于是输赢胜负就成了世间战争、争夺、贪婪、纷乱动荡的根源。

其实，输与赢、胜与负，其实还有更奥妙之处，究竟谁能看到这其中真正的价值和意义呢？输时不丧气、赢时不忘形，只以平常心看待；不争一时的输赢，能够顾全大局、看到未来；不会横冲直撞、不可一世，知道韬光养晦、谦让退步；不会一事一物都要争夺，只追求无争自安的悠闲；很多人其实到即往生前才明白，活一世人要交待的，其实就是自己的因果业力，争来争去，如果最后输掉了自己，意义何在呢？

所谓“路径窄处，留一步让人走；滋味浓时，减三分请人尝”，我们最要紧是做到“知足第一乐，平和第一善，心诚第一亲，无忧第一福”。世事太喧嚣，凡事少计较少争执，能往宽处行，我们就不要再往窄处挤了。