“在一些大是大非中要勇敢站出来…”

星云大师说：分享信息：街头上偶有事故，吵架、相骂、械斗，四周马上围满旁观者；打牌、下棋，旁边也聚集许多旁观者；失火、溺水，一样随即引来无数的旁观者。科技进步的今天，旁观者不仅看，还会拍下视频上网。

一些人当旁观者，遇有事情，不了解事实真相，就批评和说闲话，一个社会里，这样的旁观者不少；发生灾难危困之际，躲在远远的地方当旁观者，也大有人在。一些华人移民在海外，不乐于与社区的民众往来，连外籍人士都知道，他们性喜旁观而不喜于参与。

华人有一句话说：“当局者迷，旁观者清”；然而，当社会上出现一些状况时，旁观未必是最好的做法，大家应该不要逃避责任，不要袖手旁观，所谓“人之所好而好之，人之所急而急之”，在大是大非面前，就要勇敢站出来，为正义发声！

·原则

在日常生活中，我们要掌握根本原则。如果事情是对的，对众生、对大家无害，甚至是有益的话，不管对我个人如何，都要尽心尽力地去做，而不要选择当旁观者。我们能把自我中心的得失心看得愈淡，客观化的成分愈多，成功的机会也愈多。

在一些大是大非的事件中不敢勇敢站出来，这就是没了惭耻之心。惭耻之心是人类高尚的美德，一个有惭愧心的人，凡有所做，他会想到此举是否会对自己的人格操守有亏，是否能有益于社会大众；反之，无惭无愧的人，凡事只想到自己；因为自私、无德，只要于己有利，再大的坏事也会去做，如此坏事做多，自然惹祸上身，这是必然的因果。而一些事该去做而没有去做，这也是自私的行为。

·烦恼

当然，当一名旁观者，也不全然不对，如果我们在面对自己的烦恼时，能保持旁观者的心境，就能超越于自我中心的烦恼之外。因为之所以会感觉烦恼，一定是自我中心的得失心在作祟，而能把自己放开，烦恼就会慢慢解除。拥有这样的旁观者视角其实不难，就是在内心胶着时让自己停下来，并告诉自己要换一个方式来处理眼前遇到的问题，出去走走，和知心的朋友喝一杯下午茶，去看看别人是如何做的，听听别人怎么说的，然后在对比中，再为自己的状态找到一个定位的坐标。