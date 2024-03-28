读万卷书不如行万里路，行万里路不如名师带路，在春有百花的时节，飞行了近3000公里来到了中国厦门，是有百花盛开，蜂蝶皆来的感觉，虽不如江南的百花艳丽，也不如京都的樱花味道，厦门的市花三角梅虽不是梅花却胜似梅花，鲜艳夺目的三片红色花瓣，通地欲燃，绚烂如霞。

新加坡的福建人对厦门有一定的好感，连地铁一号线的列车都用“嘉庚号”命名的，加上所谓的厦门特产如馅饼酥卷糕包，美食如沙茶面，海蛎煎（相当于新加坡的蚝烙），炸五香，面线糊，花生汤，薄饼等。在市中心的菜市场走了一圈，看到鱼贩们卖的全部是活生生的游水海鲜，可以现点然后店家马上拿到厨房现蒸现煮现炒现烤让你享用新鲜美味，这一点已经和香港看齐了，当然价格方面比较香港相对便宜的。有趣的是在新加坡鱿鱼通称“苏东”，厦门则用小管／中管／大管，还有母管，就是有膏的鱿鱼。

这次的厦门行刚好有老乡带路，从本岛开车全程走高速公路约一个小时到漳州的一个小区，是个旅游打卡点，这里有一棵樟树，树龄2009年，换算一下是西汉时期种的树，树皮还有很浓厚的樟脑味，另外还有二棵双生的樟树，名为将军树，树龄1009年，北宋年代种的树，终于明白了为什么有句话是这么说，“十年树木，百年树人，千年树神”。打卡点的特色就是够原始，有关部门特别打造成原汁原味的乡间田野生活小区，一切都是大自然景色，中途穿插几间有原野气息的农家菜小屋，让客人能感受到野菜从田里挖出，十分钟内处理后上餐桌的过程，真的是一乐也！