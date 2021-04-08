第15次个展“缤纷艺境展” 黄明宗：代表作还没出现

第一届新加坡文化奖得主黄明宗，是位不断自我要求的多元艺术家。他的最新个展“黄明宗缤纷艺境展”，展出从1960年至2019年的80件作品。

在新加坡视觉艺术家中，黄明宗的多元性很鲜明，创作媒介多达十几种，举凡书法、水墨画、篆刻、油画（具象或抽象）、雕塑等，无不实验创新，才情洋溢。他是第一届新加坡文化奖得主（1979），是位不断自我要求，求新求变的艺术家，今天画完觉得很好，明天觉得该画不够好，修改或毁掉，永不满足。对于最新个展“黄明宗缤纷艺境展”展出的1960年至2019年共80件作品，他对记者说：“代表作还没出现！”

1964年远赴法国修读国立艺专高级雕塑系之前，黄明宗无处收画，毁烧800多张，尽显肖虎的断掌艺术家耿直潇洒的性情。今年84岁的黄明宗笑说：“当时很年轻，路很远，还可以跑，毁画求个痛快，现在想起来后悔了，以前有些画得好，有些是老师（如施香沱、陈文希）题字的。我年纪大了，对每份作品都很珍惜。”

黄明宗至今精力充沛，创作像吃饭一样，不停地做，一大卷宣纸半个月就画完，这次展出的作品不过是家中创作量的六分之一，苦恼于家里空间不够用。

黄明宗汉篆“太刚则折，太柔则废”厚重古朴，非常耐看。

牌匾行书《大愿宝殿》是黄明宗书写并木刻的，浑厚大气。刻于1996年的《千顷堂》是黄明宗的堂号。黄明宗从颜真卿和柳公权入手，后进入魏碑和汉碑世界，各种书体都写，笔带刀味，金石味逼人。汉篆“太刚则折，太柔则废”（2018）与书苏轼诗《於潜僧绿筠轩》（2019）“可使食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。旁人笑此言，似高还似痴”，写得厚重古朴，非常耐看。

苦练艺术没有捷径

黄明宗说：“汉篆要写大张，每一笔要打到要害，没有几十年的苦练是不可能的。艺术是没有shortcut（捷径）的，底子最要紧，万丈高楼平地起，不可能在半空中建屋子上去天上的。古代的东西永远学不完，不要沉迷，一定要古为今用，有所突破。”

水墨大师张大千以“超秦轶汉”赞誉黄明宗的艺术成就。黄明宗是篆刻名家，其作风格独树一帜，且带幽默感。举《八十岁篆刻》为例，他刻了“别欺骗自己”“福建人”“内向之人”“勇猛精进”“建国一代”“跌不死”“就这样”等，取角技法各异。

中国已故书法家钱君陶有一次看到同展的黄明宗姓名印章，说自己写了几十年的甲骨文，竟也有看不懂的字——因为那是黄明宗的英文姓名Wee Beng Chong。黄明宗在1970年代初就刻英文姓名印章，中英文姓名章并用，何尝不是新加坡篆刻家的身份印记？

黄明宗说，可以画十几张图，仍无法完成一个图章；印章需要构图、设计，考虑适合的书体与照顾到所刻的对象。印章落款处也考功夫。他至少刻了2万多方印章，在1990年代选出1500方，印成《黄明宗篆刻集》。施香沱曾说，光是黄明宗印章的数量就够压死他了。

书法是水墨画的基础，而水墨画要真正的突破很不容易。黄明宗说：“读书要紧，构图要紧，思想要紧，图画要紧，缺一不可。如果没思想，水墨只有线条没有底。”

黄明宗彩墨画《市场归来》，一气呵成。

从黄明宗的彩墨画《市场归来》（2017）可以看到刚从巴刹提回来的篮子放下后的轻微晃动，一气呵成地捕捉到生命瞬间的动态；《风从海上来》（2016）的椰树被吹向一边，树下三人稳伞遮面迎风而行，寥寥几笔，神态生动细腻，令人联想到日本浮世绘画面；《丰收》（2016）是极简主义笔法；《墨痕》是海边无边无尽的波浪滚滚，也是旋律明快的曲子。

黄明宗曾于南洋艺术学院执教40年，任纯美术主任与资深荣誉讲师，这次展出的一些作品是课堂示范，却是完整之作，比如《大雪》（2018）用淡墨与留白画成雪境。黄明宗11岁起画人像，所画惟妙惟肖，《渔夫背网图》（2018）勾勒出渔夫的沧桑感；《宁》（2019）的鸟笼残破，鸟儿随时可飞出去。他不画太甜腻的花鸟画。

黄明宗教授水墨画从不要求也不喜欢学生临摹，而是示范画法，起笔、收笔及构图要点，让学生掌握后自由发挥。他说：“老师是带学生走出家门的，如果学生走不出去也没办法。”

油画融合中国书画构图

黄明宗油画《后台—木偶戏》受中国书画影响。

至于黄明宗的油画，融合了中国书画的构图、笔法与线条。比如作于1964年的《冬》（1964）的枯树枝，《编织》（1964）的藤枝，《后台—木偶戏》的悬挂木偶，《非洲木雕》富金石碑味。

无论具象抽象，他皆画，是抽象艺术先行者，既是新加坡现代画会（1964），也是狮城书法篆刻会（1994）、当代版画会（1980）、兰亭画会（1987）创办人之一。

黄明宗特爱画海边船只的倒影，作于1968年的《橘、红和黑》《蓝》《1968C》以色彩与抽象描绘，颜料刻意处理成裂纹，丰富画面的肌理。《蓝与灰与白》（1979）造型尤其极简，以色彩与形状描绘船只倒影，带版画味，很具当代感。画面色彩不是单一，而是调合很多色彩而成，因而无法找回原来的颜色修复。

黄明宗雕塑《裸体》用黏土堆上成肌理的写意雕塑法。

黄明宗当初到法国学雕塑，是因为本地没这门课。他以陈六使人像雕塑闻名，第一次创作的人像雕塑是劳动阶级的《父亲》（1970），做了几次，凭想象慢慢摸索，才觉得“做到心里面去”，作品为国家美术馆收藏。他采用不同雕塑技法，《父亲》《裸体》用黏土堆上，看似窟窿，肌理丰富，尽显生命感；反观《母亲》（1971），《少女》（1971），大华银行创办人拿督黄庆昌（1974）等雕塑，肌理光滑，惟妙惟肖。黄明宗1998年在电视台制作组的拍摄下，用15分钟完成《历经沧桑》雕塑。

用高级洋灰塑成的雕塑《蓝》饶有意思，令人联想到组屋楼下收集垃圾的黑色流动车，如果做成大型雕塑会更震撼。黄明宗的《水牛》（1974）雕塑系列卖得好，但他十分谨慎，直言：“苹果太熟就烂了，很多画家会跌进会卖的坑里。”他从不停留在任何一个艺术派别或媒介，从不重复，所以创作是非常辛苦的，一直要不断尝试。这是他第15次个展。

个展即日起至4月14日上午11时至晚上7时，在南洋艺术学院义安公司第一及第二展厅（80 Bencoolen St S189655）举行。入场免费。