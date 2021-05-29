余云、柯思仁、郭庆亮：以现代思维重构民族寓言 —— 关于《三祭 —— 反神话剧三种》

2021年新加坡书展暨早报文学节今天开跑了！新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲担主持简单的开幕仪式，并为《联合早报》所出版的《文字现象》主持发布会。节目还包括【文学圆桌 —— 文学在剧场】 以现代思维重构民族寓言 —— 关于《三祭 —— 反神话剧三种》，由联合早报 副刊前资深编辑余云主讲，另两位主讲者为剧作家、散文作家， 南洋理工大学中文系 副教授柯思仁博士，以及戏剧家，本地剧团 戏剧盒 Drama Box 艺术总监及导演郭庆亮。