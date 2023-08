“光耀时代在未来” 沉浸式展览缅怀李光耀

为了纪念建国总理李光耀100岁冥诞,虚拟制作和动漫公司X3D Studio筹办、制作沉浸式展览“光耀时代在未来”(Now is Not The Time),融合了虚拟制作、人工智能(AI)、生成艺术、建筑、雕塑艺术、电影和音乐以营造多感官的体验之旅,以此缅怀李光耀和上一代的贡献,面向未来。

X3D Studio创办人、展览创意人佘玮琳(52岁)接受《联合早报》访问时说,李光耀在她的成长过程中影响深远,她很幸运地收获了他与前几代人辛勤劳动的成果,听到了新加坡的成功故事——在一代人的时间内,从第三世界迅速提升到第一世界。

她说: “不过,有时候我们这一代也会遗忘,更何况像我侄子侄女的年轻一代。因为我们没有父母和祖父母那样的故事可以分享,所以我觉得借这个展览,可以更感性、更有意义的方式记住过去,提醒所有人,而不仅仅是年轻一代,感谢李光耀和上一代人的付出,更加坚忍不拔地走向未来。”

佘玮琳指出,年轻一代强调现在,在意他们拥有或没拥有什么,对于过去并不了解,而唯有理解过去的历史与价值观,才能让我们更好地面向未来。展览命名为“Now is Not The Time”,潜台词是“The Future Is”——虽然我们已走了很长的路,但现在还不能满足于现状,而是必须继续满怀激情展望未来,拥抱创意与创新的无限机遇。