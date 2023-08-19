“光耀时代在未来” 沉浸式展览缅怀李光耀

为了纪念建国总理李光耀100岁冥诞，虚拟制作和动漫公司X3D Studio筹办、制作沉浸式展览“光耀时代在未来”（Now is Not The Time），融合了虚拟制作、人工智能（AI）、生成艺术、建筑、雕塑艺术、电影和音乐以营造多感官的体验之旅，以此缅怀李光耀和上一代的贡献，面向未来。

X3D Studio创办人、展览创意人佘玮琳（52岁）接受《联合早报》访问时说，李光耀在她的成长过程中影响深远，她很幸运地收获了他与前几代人辛勤劳动的成果，听到了新加坡的成功故事——在一代人的时间内，从第三世界迅速提升到第一世界。

她说： “不过，有时候我们这一代也会遗忘，更何况像我侄子侄女的年轻一代。因为我们没有父母和祖父母那样的故事可以分享，所以我觉得借这个展览，可以更感性、更有意义的方式记住过去，提醒所有人，而不仅仅是年轻一代，感谢李光耀和上一代人的付出，更加坚忍不拔地走向未来。”

佘玮琳指出，年轻一代强调现在，在意他们拥有或没拥有什么，对于过去并不了解，而唯有理解过去的历史与价值观，才能让我们更好地面向未来。展览命名为“Now is Not The Time”，潜台词是“The Future Is”——虽然我们已走了很长的路，但现在还不能满足于现状，而是必须继续满怀激情展望未来，拥抱创意与创新的无限机遇。