早报金奖首位高中生得主曹诗琪：写作内容出彩与否 无关国籍身份

高中生曹诗琪以小说作品《永恒的雪》打败其他第25届新加坡大专文学奖参赛者（包括好些大学本科与研究生），赢得“早报金奖”，成为这个奖项自2010年设立以来，第一位高中生得主。

《永恒的雪》带有科幻色彩，借主人翁与机器人的对话，探索淡漠的母女关系。

初中时代，曹诗琪在课堂上接触到伍尔芙作品《墙上的斑点》，开启了严肃文学阅读旅程，开始细读伍尔芙代表作《奥兰多》《达洛维夫人》，以及其他文学作品。

这些作品不会太艰涩难懂吗？

曹诗琪说：“读不懂就多看两遍。”

想读有意义的东西

网络文学大行其道的当下，曹诗琪在朋友的推荐下也尝试阅读网络小说，但她发现作品套路痕迹深，索然无味。

“人的时间有限，我想读有意义的东西。”

曹诗琪2003年底在中国湖南出生，9岁来新加坡求学。最初是在新加坡读大学的姐姐带她，姐姐回中国后，母亲来新陪读。曹诗琪说，刚来不会说英语，点菜不会点，好像文盲，也没有什么朋友。她自嘲说，好像喜欢文学的孩子都比较孤僻。

顺利升上南洋女中，师长发现了她的写作才华。伍尔芙的作品就是华文老师薛兰芳介绍的。此外，罗子薇在内的老师知道她的家庭情况后，一直帮助她和母亲。

新移民难以融入新加坡的主题，成了她去年获得大专文学奖小说佳作的主轴。

这次得奖作品《永恒的雪》讨论母女关系外，父亲也缺席，曹诗琪透露，这多少与她的个人经验有关。父亲长期在老家工作，父女关系日渐疏离。不过她不想仅止于此，希望作品的视域可以拓展到东亚家庭的父子、父女关系。

这篇小说获得小说组第二与早报金奖，对曹诗琪来说，两者都很重要，她说：“早报金奖告诉我，我有能力写作；与此同时，小说组第二名意味着我还可以更好，总有人写得比我更好，我不能骄傲自大。”

刚入籍新加坡，曹诗琪坦言自己“不完全是中国人，也不完全是新加坡人”，仿佛是个没有国家的人。她认为人就是人，与国籍无关。写作亦然，无论是本地故事，抑或架空的语境，最重要的是内容出不出彩。

A水准考试结束后，曹诗琪打算报读香港中文大学中文系，未来想从事创作，做与文学有关的工作。

第25届大专文学奖得奖名单（部分）

早报金奖：曹诗琪《永恒的雪》（华侨中学高中部）

小说组首奖：杨雅琦《白光记忆》（新加坡国立大学）

次奖：曹诗琪《永恒的雪》

三奖：彭东隅《无相》（新加坡国立大学）

散文组首奖：郑雯惠《心声》（南洋初级学院）

次奖：李岱霖《寻》（南洋理工大学）

三奖：赵琦《他乡故乡》（新跃社科大学）

现代诗首奖：石家祥《新加坡河——亘古流淌》（新跃社科大学）

次奖：张学之《十年南洋》（新加坡科技设计大学）

三奖：李欣融《艺术·人生》（新加坡国立大学）