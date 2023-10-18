《幸福印度女人》探索南亚女性幸福吗？

什么时候“太印度”，什么时候“不够印度”？把“印度”换成“幸福”，问题会不会更难答？必要剧场推出全新引录剧作《幸福印度女人》，在多元文化著称的新加坡，挑战南亚社群的既定印象。

身为女人太难，身为印度女人更难？总之要独立，但别过分独立，否则将败坏家族名声。必须坚强，经得起身体、思想和个性不断受到审视。总是太黑、太矮、太瘦、受过太多教育、太大声、太“过了”，还经常被提问会不会说“印度话”。更糟糕的情况是，不少人看见棕肤色都觉得是印度人。

《幸福印度女人》由必要剧场2023／24年度助理艺术家辛杜拉·卡丽达斯（Sindhura Kalidas）编导，探索新加坡当下的南亚女性身份，以及非二元性别认同。“作为印族女性，我意识到这个群体的经验是复杂多样的。现在正是时候为它描摹更细致的叙事话语。”

《幸福印度女人》编导辛杜拉·卡丽达斯，是必要剧场2023/24年度的助理艺术家。（主办单位提供，Boban James摄）

这部作品始于采访20名女性或非二元性别人士，再将文字、声音和多媒体交织在一起，演绎那些关于信仰、友谊和家庭的故事。为了体现南亚社区的多样性，受访对象不仅限于印度人，还有来自孟加拉或斯里兰卡者。受访者的语种包括旁遮普语、马拉雅拉姆语、孟加拉语、马来语、华语、淡米尔语和印地语。为了兼顾社群和个人的复杂性，受访者也来自不同的社会经济背景、国籍、宗教，甚至性／别认同。

辛杜拉希望通过这部作品，让大众重新评估对南亚社区的观点，看清自己的盲点，对彼此更具同理心。

印度爪哇混血演员希蒂·莎拉·哈密，是本剧其中一名主演。（主办单位提供，Tuckys Photography）

主演之一希蒂·莎拉·哈密（Siti Sara Hamid）是一名印度爪哇混血演员，个人身世与这部剧作互为共鸣。“但也不能说我完全认同这部剧，”她在受访时说：“就我的外表和他人的看法而言，我的经历是作为马来女性存在的。”

排练开始前，希蒂甚至担心自己“不够印度”。这源自成长过程中，表达种族身份之难。“人们会说，你的身份证上写马来语、你看起来像马来人，怎么会是印度人？”但经过与辛杜拉谈话，她得知本剧正是要讨论“印度性”，忧虑反而得到缓解。“辛杜拉让我重新省视，谁能判定我‘不够印度’，或有权力告诉一个有印度血统的女人，不能算印度人？”

希蒂说，参与本剧让她意识到，个人民族身份和血统，永远不会因为外表、融入的社会或接受的文化习俗而削弱。

辛杜拉也补充说，选角取决于谁最能捕捉特定人物的情感面貌，不看个人和角色背景是否相符。

这部看来沉重的作品，又为何称作“幸福”？辛杜拉说：“与其说是陈述，剧名更多在提问和挑衅——我们幸福吗？ 我们能幸福吗？ 我们应该感到高兴吗？”

幸福印度女人“Happy Indian Women”