龙永华：“？”寻找某某人

关于自称来自开普勒星球的天外访客的幽浮，为何飞行器会发生故障，“落难”到地球，是个谜！还有，为何在地球上有个牟五四三的人可启动它的后备功能也是个谜！反正，如今幽浮已经消失，幽浮要寻找帮助它的地球人也懵然不知所以，对与外星人接触的一切事情显得浑浑噩噩，糊里糊涂。

从昨天深夜至今天整个上午，一架巨大的、圆盘状的物体，大剌剌地停泊在天空。此时，艳阳正中，烈炎投射在它圆盘状顶部的—根天线似的感应器，渐渐像喝醉酒似的左摇右摆，摇摇晃晃如被射伤的鹰隼坠地，最后两秒更是如失重心般摔下，在触及地面的刹那间，底部无形的气囊，稳稳地把它给托住，之后竟一切安然无恙，连半点尘埃都没扬起。这一幕让在场围观的人怦然心动，尤其让一群枕戈待旦、如临大敌的军警全身肌肉及脑神经为之绷紧，屏气凝神，枪口对准这天外飞来的物体，一旦再有异动，随时开火扫射，先发动攻击。

此情此境，大家以为只有在好莱坞电影才观看得到的外星幽浮（UFO），现在竟真实清楚地出现在眼前，不是梦境。居民们半夜收到紧急通报，指有不明物体在上空，呼吁大家做好防备……但好奇的人不少，立即飞奔现场围观。之后，全球军队开始动员戒备，各国首脑、媒体及一切有关的科技航天研究单位及相关专家们都被号召齐集，一个小红点的狮城小岛，立即红光大发，引来全球注目，而北部的兀兰区，更是名字红透半边天，直播新闻的镜头聚焦此处，世界各国锁定这块原本平静安逸的平民住宅区。

飞碟降陆后，没有任何动静，半晌，有—圆球金属物体徐徐飞出，停在半空，对着严阵以待的军队发出声音:

“地球人，大家好！抱歉！让你们受惊了！”

外星访客的语音由模糊渐转清晰，有如调整好收音播放器，终于让大家听清楚讲话声，能沟通，能明白。大家松了口气，亦渐渐感觉对方在释出善意，初步的接触让大家放下剑拔弩张的紧张情绪。军队中走出名长官向前对话:

“请问你来自何方，来此何为？”

“我们来自开普勒星球（注），在宇宙漫游时飞行器发生故障，能量速減，被迫着陆贵星球，做维修工作……我们明白大家有很多关于宇宙星球的问题发问，但目前我们亟需大家帮忙寻找一名叫某某……应该是牟，牟五四三的地球人，只有他才能帮助我们开启飞行器的后备能源。”

寻找牟五四三！这个消息如烟花爆开，大家惊喜也热心地竞相转告搜寻，各国尤其是中国和各亚洲地区，凡有华人的地方都兴起寻找五四三的热潮，资讯媒体、电子网络有关某五四三的新闻更是铺天盖地。

全世界所有某姓氏的华人被列名咨询，但无一人是外星人所要的，他们也肯定表明不知开普勒星球或解决飞行器障碍的方法，之后有专家指出“某”字可能不是姓氏，开普勒星球客答复:

“牟五四三只是代号，地球人有没有‘牟五四三’的姓氏我们不清楚，但肯定是会讲我们话语口音的人。”

得到这资料，联合国安理会缩小范围，全面搜索可能的人选，凡是跟生物科学、天文学、考古学、军事学家等等跟发明有关的专家博士都列名呈上。

开普勒星球客答复：“只需呈上人选身体的任何水分，如汗、眼泪、血液；甚至发根，沾在纸巾或毛巾上带来即可知晓是否要的人选。”

高科技就是高科技，所有从世界各地运来呈上作验证的物品，经过开普勒星球的球状金属器放射一抹蓝光，一秒钟就能探测出所以然来。开普勒星球回复:

“谢谢地球人的帮助，这些人体水分经过检测都不是‘牟五四三’，不是我们要找的人。而且，送来检测的样本当中，有地球各种生物、动物、植物、昆虫的体液……是不是搞错了？”然后，它列出一份详细的各类不是人体水分的物体及来源，从分类、物种、数量、所属哪个国家区域都准确无误。其实，当中确有故意错送的样本以试探天外访客的实力和底气，结果让大家瞠目结舌，佩服不已。

寻找牟五四三！寻找牟五四三!

开普勒星球客到访地球已进入第七天，要寻找代号牟五四三的地球人类依旧未出现。若不出现，飞碟也就无法启动能源离开，而世界各国及人民也开始忐忑不安，不知今后会发生什么事，而各国政要都集中在这小岛的北部地区，使至小岛得向国际媒体发出告示，停止及限制游客到访。慕名前来欲亲睹外星访客的人群已令岛国不胜其烦，当局规定除了在北部区域居住和工作的人士，—律劝请别再前来，以防拥挤成灾。

北部区域，此时是人山人海。

老牟，全名牟有钱，清洁公司的老板，为人大情大性，不拘小节。最近公司订单多了，人手不够，调配工人到个别场所补空缺岗位值班，但工人聪明，只肯到方便自己上班的场地与较轻松的工作环境。近日北区，因空降“飞碟”，整个星期，人潮汹涌，如同高处的水往低处狂泻聚集，大家除了看“飞碟”，之后就往那一带的咖啡店用餐喝茶，凡有人之处必留垃圾；人多垃圾跟着多，堆积如山，扫也扫不完。老牟的工人没有一个肯来此处上班，逼得他亲自上阵代班，气得咬牙切齿，边工作边骂骂咧咧发牢骚，埋怨这天外访客好停不停，偏偏停在北部地区，当初标了这区的清洁合约，真是倒霉、无奈，他只能喃喃自语：“讨厌！讨厌！讨厌！”

“讨厌的人潮，讨厌的垃圾！”牟有钱心里一直嘀咕。

“牟五四三！牟五四三！”咖啡店内人潮汹涌，座无虚席，大家都盯着几台安装在墙壁上的大电视，看新闻播报员的现场直播，依然是重复在问，或应该说是帮天外访客发放求救信号，寻人启事即是：“五四三，人在何方，请尽快出现，让飞碟能起飞回航到自己的星球。”老牟正在此咖啡店旁的路边清扫垃圾 ，耳边正好听到电视播放的呼喊：“牟五四三！”这让他烦上加烦，因他姓牟，外号五四三，之所以会被朋友同事如此取名，乃因为他多年来开清洁公司当老板，手下工人团队无数，几乎遍个小岛都有他的清洁工人打扫地方，但工人质素各异，客人要求有别，作为承包商的他，天天都得应付来自各方的投诉电话。接多了，也明白怎么一回事，给生意让他承包清洁服务的客户不能得罪，帮他工作赚钱的工人团队也不宜苛刻责备，久而久之老早练就了面面俱到的应对方式，说话左右逢源，再刁难的投诉都能解。常用招数是顾左右而言他或东拉西址地把事情混过去淡化掉，俗称说话一推五四三，这种处事手法就让他在这行成功混了几十年，所以老牟被外界给了个封号为五四三。

当然，他最被外界佩服尊重的是为人作风，一旦真出现难于解决的棘手问题，他会亲身下阵出手处理，不摆老板架子，在不够人手或遇到难缠的客户时，经常放下身段，换上工作制服拿起扫把亲自动手清理街道公园，就如今天所碰到的问题便是，公司缺少人手，加上工人不愿来这里。此时人潮增多，垃圾跟着堆积如山，地区脏乱成灾，他也就挺身而出决解问题。

老牟边扫边走，电视节目还在作现场直播，新闻记者拿着麦克风亢奋高呼：“寻找牟五四三！寻找牟五四三！”

牟有钱暗暗埋怨：“烦死人！”边扫着地边跟着嚷起来，说：“给号码也不给完整一点，才三个数字叫人家怎么下注4D！”跟着他：“呸！”的一声，揶揄宣泄，说：“什么牟五四三，牟五四三……牟五四三！”念着念着，脑袋倏地触电样闪了一下，此时天空也骤然干雷阵响，如天鼓震撼，牟有钱突然呼天抢地大声叫喊起来：

“牟五四三在此！”跟着，他急得连扫把都忘了放下，就直往外星客“幽浮”停泊的方向奔去！

此时，在场的新闻记者与守卫军队远远看到一个身着清洁工制服的大叔，手拿扫把从大路一直奔跑过来，口里还大声呼叫：

“我就是牟五四三！我就是牟五四三！”开普勒的金属圆球似乎也有所感应，直往那人飞去，大叔见状，立刻把围在颈项的汗巾抛往金属球，说也奇怪，汗巾像被牵引似的直飘入开普勒的飞航舱内，很快的金属球发出呼声：“正确！你正是我们要的编号牟五四三地球人，你体内的水分已成功启动飞行能源，请告诉我们启动运行的第二重密码。”

牟五四三跟着咕噜咕噜说了连串如外星语的方言，之后只见飞行舱逐步亮起如繁星之多的灯泡，似乎已成功修复故障及顺利启动，金属球接着对他说：“牟五四三，请看着圆球镜头！”

“吥？”牟五四三还未来得及反应，圆球镜头“咔嚓”——声响如拍照似的电光般闪了一下。

“完成！谢谢地球人的幇忙。”

话声刚落，开普勒飞船和金属球已消失眼前，在空气中隐形。一切发生得很快，在场的人面面相觑，片刻后才回过神来，立即把注意力转向刚被电光闪了一下的牟五四三，但见他一脸茫然，不知所措。

过后，他还紧握着扫把，说什么都记不起来，说什么也不清楚，之后还反问围观的人，说：“什么牟五四三，我名字叫牟有钱，五四三是别人帮我取的外号。”

此时，牟五四三的记忆只停留在咖啡店前扫地的时刻。后来经官方调查，其背景显示，此人从小是弃婴，华族，孤儿院长大，只知道他姓牟，名字还是院长帮他取的。长大后他觉得钱很重要，猜想自己被余弃在路边乃因父母没钱没能力养他，所以从小就立志当老板赚大钱，生活中经常想出一些赚零用钱的点子，让大家啼笑皆非。长大后他自己改名为：牟有钱；书读得不多，对经商却头头是道，人品道德方面的修为也没少磨炼，所以得人敬仰，后来遇上贵人扶助成为一家有规模的清洁公司老板。

关于自称来自开普勒星球的天外访客的幽浮，为何飞行器会发生故障，“落难”到地球，是个谜！还有，为何在地球上有个牟五四三的人可启动它的后备功能也是个谜！反正，如今幽浮已经消失，幽浮要寻找帮助它的地球人也懵然不知所以，对与外星人接触的一切事情显得浑浑噩噩，糊里糊涂。

一切就这样过去，也必须这样过去，北部地区的居民继续过回往日的生活，地球人继续对此事做研究、记录，或当一件有趣的历史记载下来。

（注：开普勒星球是以德国天文学家约翰内斯·开普勒命名的。此星球在1604年被发现，距离地球大约1.3万光年。）