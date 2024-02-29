梁海彬：战争的深思，从渴爱生—— 观“Motherland”

在M1艺穗节2024呈现的作品“Motherland”（由艺术团体Very Shy Gurl by fendy 呈献），灵感源于1993年以色列与巴勒斯坦双方签署的《奥斯陆协议》和平协议。身兼导演与编剧的Noor Effendy Ibrahim 以看似荒谬的情境，破碎的情节，呈现出战争与爱的荒谬。

开场时，一名双手负着重物的军人（Irfan Kasban饰演）重复着大力喘息；另一名军人（Bada Jabari饰演）沉浸在自己的虚妄之中无法自拔；Dog（Mish’aal饰演）则跪在地上，重复摇着头。剧中的时间并非线性的，以零散破碎的方式呈现，让人不知其时间其日子，让人感受战火中无尽无止的时间，恍若置身无间地狱。

敌对阵营军人相爱

这对军人恋人时而轻轻抚摸彼此，时而拉扯对方头发；他们时而拥抱，时而粗暴地压着对方。因战火而长期受着暴虐的肉体，是否还具备爱的能力？饱受战火蹂躏的肉体还可以承载多少痛与爱？剧中，被迫负重的军人不断阐述自己和他妻子之间的往事，他在一次一次的叙述中试图重新拾回爱的感受，却始终一脸迷茫：他只有回忆，没有感受。肉体在泄愤与爱抚之间激烈摆荡：他们是恋人，却以暴力的方式相互对待。他们仿佛只记得爱的身体语言（如性交和拥抱），却忘了如何在心中感受爱—— 战火燃烧成灰的，不只是人的肉身。

Dog是非常有趣的角色，带出整出戏的主题。Dog穿着长裙，服从着军人们的指令，被“枪”射就倒地佯死，头发被粗暴拉扯也不会抵抗。然而，他负责拉扯铁链铐住军人，身为“Dog”的他则不被铁链铐锁。

所谓人性是“感受力”

因此Dog既人既狗，又不人不狗；既男既女，也不男不女；既服从人也主宰人，又不服从不主宰…… 一如编导Effendy和其创作者们既谈战争也谈爱，却也对战争和爱只字不谈。与其说“Motherland”谈的是战争与爱这二元对立的主题，Effendy其实是以Dog这只“兽”探索“人性”。

什么是“人”？一旦失去了人性，人还是人吗……？在“Motherland”里，所谓人性，是“感受力”。我们看见军人任Dog拿皮带拷打他，看见军人以肉身躺压在钢质床架上，看见军人将水倒在对方脸上…… 这些在战火中失去感受力的人们，正在以各种方式重拾感受力，重拾身而为人的意义。

戏里，现场演唱的歌手Rosemainy Buang 以爪哇语唱出大地之歌，歌声在黑箱里荡漾，像是安抚在受难的身躯，也像是控诉发动战争的掌权者。歌是爪哇语，戏里角色也是马来族／印度裔，角色们却都以英语交谈…… 为何不用马来语或淡米尔语呢？

或许，因为戏在新加坡上演，以英语呈现，观众反而能看得出其普世性，明白对人性的追求是跨越地域和文化的。但我个人却期望，倘若创作者在未来能有继续发展“Motherland”的机会，或许可以考虑不以英语呈现，看看会否更接近他想进行的关于“边缘族群之身躯与观看者之间的关系”的实验。

内省至外的探索



M1艺穗节让艺术工作者有机会与观众一起面对尖锐的课题，进行极富创意的艺术尝试，挑战固有剧场形式，开拓更多元化的艺术表现手法，绝对是本地剧场极其需要的艺术空间。观众也是剧场生态的重要一环，M1艺穗节除了让艺术工作者有发挥与成长的空间，也在为观众进行培育工作，M1艺穗节担任着让艺术家与观众共同成长的角色。

“Motherland”荒诞的剧情，对人性的深刻探索，让我想起了萨缪尔·贝克特在二战后写的《等待果陀》，以及郭宝昆先生探讨战争议题的《灵戏》—— 两出戏都是荒诞派戏剧，都是当年的前卫戏剧，而今都成了经典。我期待“Motherland”能获得更多发展与实验的机会，呈献给更多的观众观赏，它对“爱”与“战争”与“人性”的深层探索，使得这个作品绝对有走出国外面向世界的潜能。