神秘实验剧《白兔子，红兔子》 本地首以方言演出

没有彩排，没有导演，剧本秘而不宣，全球观众一同保密的实验剧作《白兔子，红兔子》将在本地重演，首以粤语和闽南语呈现。

《白兔子，红兔子》由伊朗人Nassim Soleimanpour创作。他因为拒服兵役而不获护照，受困国内；这部作品却跨越国界，走到更远的地方。由作者独白构成，以动物寓言体现权力和社会，《白兔子，红兔子》既紧张也滑稽形成张力，最大的特点莫过于其神秘感和严格规定：多年来，剧本秘而不宣，每届演员到舞台上才能解封牛皮纸袋，现场演绎，并且只演一次。

这部在国际巡演逾3000场，译入超过30种语言的剧作，自2014年起在新加坡演过18次，参演者包括钟达成、李邪和金文明（Benjamin Kheng）等本地艺术工作者。演遍四大官方语言，3月13日将首次以本地化粤语和闽南语演出。粤语演员为邓官洪，闽南语演员则为卓桂枝。

演出日期也有特别寓意。2020年3月，冠病疫情导致全球剧场停业，是现代戏剧史上的一次漫长寒冬。柏林剧场制作公司Aurora Nova后将3月13日定为“这里有剧日”（Let There Be Theatre Day），在当天免费释出《白兔子，红兔子》的演出版权，鼓励作品在全球遍地开花，特别以这部具象征意义的作品，庆祝剧场的无远弗届和坚韧不拔。

今年“这里有剧日”，全球约有19个国家演出35场，包括澳大利亚、巴西、加拿大、德国、罗马尼亚和美国。新加坡场的制作人是本地艺术工作者梁金成。尽管剧作神秘，他受访时仍然分享个中秘辛：“我和卓桂枝想过先将剧本完整译成闽南语，但因为闽南语的翻译和阅读之难，最后她决定升级挑战，在舞台上现译现演。”

为了保持演出的即兴感，两场演出不设中英双语字幕。

▲《白兔子，红兔子》

3月13日（星期三）晚上7时15分（粤语），晚上9时30分（闽南语）

艺术之家（The Arts House）小剧场（1 Old Parliament Ln, Former Parliament House and Annex Building, S179429）

票价：25元起

购票请电邮：nptlane@gmail.com