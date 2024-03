神秘实验剧《白兔子，红兔子》 本地首以方言演出

没有彩排,没有导演,剧本秘而不宣,全球观众一同保密的实验剧作《白兔子,红兔子》将在本地重演,首以粤语和闽南语呈现。

《白兔子,红兔子》由伊朗人Nassim Soleimanpour创作。他因为拒服兵役而不获护照,受困国内;这部作品却跨越国界,走到更远的地方。由作者独白构成,以动物寓言体现权力和社会,《白兔子,红兔子》既紧张也滑稽形成张力,最大的特点莫过于其神秘感和严格规定:多年来,剧本秘而不宣,每届演员到舞台上才能解封牛皮纸袋,现场演绎,并且只演一次。

这部在国际巡演逾3000场,译入超过30种语言的剧作,自2014年起在新加坡演过18次,参演者包括钟达成、李邪和金文明(Benjamin Kheng)等本地艺术工作者。演遍四大官方语言,3月13日将首次以本地化粤语和闽南语演出。粤语演员为邓官洪,闽南语演员则为卓桂枝。

演出日期也有特别寓意。2020年3月,冠病疫情导致全球剧场停业,是现代戏剧史上的一次漫长寒冬。柏林剧场制作公司Aurora Nova后将3月13日定为“这里有剧日”(Let There Be Theatre Day),在当天免费释出《白兔子,红兔子》的演出版权,鼓励作品在全球遍地开花,特别以这部具象征意义的作品,庆祝剧场的无远弗届和坚韧不拔。

今年“这里有剧日”,全球约有19个国家演出35场,包括澳大利亚、巴西、加拿大、德国、罗马尼亚和美国。新加坡场的制作人是本地艺术工作者梁金成。尽管剧作神秘,他受访时仍然分享个中秘辛:“我和卓桂枝想过先将剧本完整译成闽南语,但因为闽南语的翻译和阅读之难,最后她决定升级挑战,在舞台上现译现演。”

为了保持演出的即兴感,两场演出不设中英双语字幕。

▲《白兔子,红兔子》

3月13日(星期三)晚上7时15分(粤语),晚上9时30分(闽南语)

艺术之家(The Arts House)小剧场(1 Old Parliament Ln, Former Parliament House and Annex Building, S179429)

票价:25元起

购票请电邮:nptlane@gmail.com