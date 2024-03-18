北大邵燕君教授：网文世界已有人炼成“金庸大法”

在网文平台上创建账号就能发表作品的便捷，造就网络文学人人能读，人人能写的特色。另一方面，网络文学脱离严肃的包袱，读来大快人心。网络文学和传统意义的通俗文学不分家，研究中国网络文学多年的北京大学邵燕君教授相信，网文作家中已出现“大师级”，几乎能和金庸齐肩的人。

谈到网络文学，许多人的印象可能是不入流、通俗，躲在宿舍被窝里读写的文学；但它的疆域又如此广阔。根据粗略统计，光是中国的网文用户就达5.37亿，活跃网文作者达70万，累计作品3620万部，群体规模、经济收益和文化价值皆不容忽视。中国网文生态系统与传统文学截然不同，甚至自成一套模式，能在其他国家复制。有此一说：中国网络文学，正与美国好莱坞、日本动漫和韩国电视剧并驾齐驱，成为全球四大文化现象。

潜心研究中国网络文学多年，自己也是网文迷的北京大学邵燕君教授，近日到新加坡国立大学分享研究心得，并接受《联合早报》专访。

邵燕君和北大中文系博士研究生王玉玊曾编写网络文化辞典《破壁书》，通过245个网络文化关键词追本溯源。（互联网）

从网文世界寻求慰藉

在各种新媒介不断涌现的时代，邵燕君指出，网络文学不再附属于传统纸质文学，不但自成生态，也迎来文学史的节点：创作的民主化。根据统计，网络文学作者几乎是传统文学期刊作者的100倍，在网文平台上创建账号就能发表作品的便捷，也造就人人能读，人人能写的趋势。另一方面，网络文学也脱离教育意义和价值观建立的严肃包袱，以欲、以爽为本。这和社会政治环境也有关，人们在现实中集体压抑和失落，遂从网文世界寻求慰藉。

从个人到集体谈网络文学的意义和崛起，都逃不过“慰藉”，甚至可能跟“润学”有密切关系。邵燕君说，自己经历低谷期时，读的是亦舒；她也认识一名人类学博士，初到美国时经历人生茫然期，陪伴她熬过去的竟是霸道总裁文。

“在异国他乡崩溃茫然的时候，能够接住我、帮我度过艰难时期的文学，我觉得就是有价值的文学。”

追根究底，邵燕君希望挑战的，是好文学的概念，“不能说所有人不爱看的，就是经典，我们正爱看的都是垃圾，这种心理对文学本身缺乏温度、热爱和自信。”

猫腻作品雅俗共赏

网络文学和传统意义的通俗文学不分家，但众说纷纭，可能加剧良莠不齐的局面。然而，邵燕君仍然相信网文作家中已出现“大师级”，几乎能和纸质文学时代的通俗大家——金庸齐肩的人，比如猫腻。她提出金庸笔下的江湖世界，总是宽待性情中人，和现实世界中，利己主义总占优势的规则不同，遂使人心大快。

作为猫腻的“学者粉丝”，邵燕君认为其作品雅俗共赏，知识分子能为小说的核心精神所触动，如《朱雀记》展现出鲁迅精神；若只看情节，只要够“爽”，群众也愿意买单。

谈及猫腻，让人信手拈来的，或许是改编成电视剧的小说《庆余年》。邵燕君将之誉为猫腻的封神之作，形容“金庸大法”已然炼成。她提到小说角色叶轻眉，盼望庆国人民都成为不羁之民，受虐时不屈服，受灾恶侵袭时不受挫，遇不正之事不恐惧修正，不向豺虎献媚——将这类后启蒙时期的人类文明光辉，矗立于古代题材小说中，也展现小说和作者的精神内核。

邵燕君形容猫腻原著网络小说《庆余年》展现了启蒙时期后的人类文明光辉。小说已改编为同名电视剧。（互联网）

网文世界分秒演化

简而言之，邵燕君认为，猫腻接过金庸的棒子，继承并发展了五四新文学运动以来，中国现代类型小说的传统，并且具有“土生土长”的网络原生性。不过，在急速发展的网络文学生态中，猫腻的小说已经属于传统网文的范畴，网文世界仍在分分秒秒地演化。

对此，身兼网文爱好者和资深研究学者的邵燕君说：“每代人有每代人的精神结构，我们选出了优秀的作品，新时代的优秀作品也不只是搞笑轻松，一定在某程度上，能把一代人精神结构的复杂和深层问题表现出来。”

从网络文学出发，纵观现代文学发展，邵燕君提到：“文学艺术的消费本就是分众的，在网络文学世界尤其如此。”跨越大小众的区分标准，我们见到网文分类之广：玄幻，穿越，重生，二次元，多不胜数。这些新文学类别，正是在数码人工时代中诞生的。她说，过去人们批评小说情节很假，因为它不符合现实主义的理解，但在网文世界里，人们更看重的是故事逻辑如何自洽。

《中国网络文学编年简史》由邵燕君和李强编写，整理中国网络文学大事年表，也罗列重要网文平台。（互联网）

她也指出，中国网络文学的独特属性，是基于Web 2.0时代，由用户生产内容的大规模生产发展而来。这种互联网模式催生了足以养活全职网文作家的VIP付费制度，加上主动积极的读者反馈和爱好者经济等模式，都让中国网文生态自成一格，这套模式也在其他地区蓬勃生长。

体现经济价值与软实力

《2023中国网络文学出海趋势报告》显示，中国网络文学行业2022年总营收达317.8亿元，海外营收规模达40.63亿元。中国网文作品翻译语种达20多种，影响力覆盖东南亚、北美、欧洲、非洲40多个国家和地区的同时，阅文旗下的海外门户——起点国际（WebNovel）还培养了约40万名海外网络作家。网络文学的经济价值与软实力由此体现。

邵燕君分析道，网络文学不靠个人成就，而是整个数码环境的支撑。她举例说，具备完整世界观的网络游戏，和网络文学的关系十分密切，读者从游戏人物中磕CP，想象情节，往往从中催生网络文学，印证了网络文学的集体主义和互动性。

既谈及数码环境，话题不可避免地讨论到人工智能和ChatGPT。邵燕君受访时提到，给予特定指令就能生成故事的功能，可能会替代掉一部分网络文学作家。优胜劣汰，依旧是网文世界里的演化原则。