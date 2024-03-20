水蓝：新加坡交响乐团依旧充满激情

自卸任新加坡交响乐团，水蓝一别新加坡就是五年。月初他携手韩国小提琴家金本索里重返滨海艺术中心音乐厅，心情激动。他形容新加坡交响乐团的音响精准且有温度，适应力和反应力都很快，更重要的是，一如既往地充满激情。

新加坡交响乐团桂冠指挥、前任音乐总监水蓝在2019年告别新加坡交响乐团时称，自己三年内不会再回来指挥。却没想到，这一别就是五年。

水蓝是新加坡交响乐团的第二任音乐总监，1997年从创团总监朱晖手中接棒，带领乐团走过自成立来过半的岁月，带领一个新兴乐团走向成熟，登上国际舞台。不过他认为，离任后，乐团需要从新任指挥那里吸收新的风格，打磨新的音色，因此自己选择不打扰。

疫情期间和家人分离一年半

水蓝说，当初离开乐团也出于家庭生活的考量。那时小儿子只有两岁，他本想多花时间陪伴孩子成长，却事与愿违。“2020年1月，太太带着小儿子回中国过新年，却不知那时疫情已经开始。”作为哥本哈根爱乐乐团前首席指挥，水蓝一家定居在丹麦。他说：“没想到这一别就是一年半，我和大儿子住在哥本哈根，太太和小儿子在杭州。直到2021年获得在中国新建一间音乐厅的工作邀请，我才有机会和家人团聚。”

疫情期间，水蓝享受到指挥家难得的清净。“冠病疫情无疑是人类的一场灾难，我有很多音乐家同事也失去很多工作机会。但是从我个人的角度，却是难得可以慢下脚步的一段时间，拿起平日太多想读却没时间读的书。”水蓝提及，自己在疫情期间读完了新加坡交响乐团董事主席吴友仁推荐的一本勃拉姆斯传记，还有冰岛诺贝尔获奖作家拉克斯内斯（Halldór Laxness）的代表作《独立的人们》（Independent People）。

五年来，水蓝回过一次新加坡，还是因为意外。疫情期间，水蓝作为国立台湾交响乐团首席客席指挥，常在台湾演出。2021年，他不小心在台湾丢失护照，虽然在台湾可以补办美国护照，但却无法在当地办理中国签证，于是回来新加坡。当时全国钢琴与小提琴比赛即将开赛，水蓝顺势受邀担任评委，但因为当时疫情的安全距离措施，只能在台下遥望老同事，没能去后台一见。

这次重回新加坡，水蓝前后待了九天。“这次我住在圣淘沙，前三天带着小儿子到处转转。他出生在新加坡，但对这里没有什么印象。”水蓝说：“第四天开始工作，见到老同事们，心里是非常激动的。”他形容新加坡交响乐团的音响非常精准且有温度，适应力和反应力都很快，最重要的是，一如既往地充满激情。

和马勒的渊源

在3月1日的音乐会上，水蓝携手韩国小提琴家金本索里与新加坡交响乐团重返滨海艺术中心音乐厅，演绎尼尔森《小提琴协奏曲》和马勒的《第一交响曲》。对于本地古典乐爱好者而言，马勒与水蓝这两个名字有很大联系，他在2019年的告别音乐会上，指挥的也是马勒《第二交响曲》。

“在我任内，新加坡交响乐团演奏了马勒从第一到第十所有的交响曲，有些还不只演了一遍。当初马勒还是一个相对冷门的作曲家，如今已是票房热门。”水蓝说：“你能想象马勒的《第一交响曲》与勃拉姆斯的《第四交响曲》几乎是同时期的作品吗？他是位非常超前的作曲家。”

有人形容水蓝指挥的马勒《第一交响曲》富有柔性之美，水蓝表示认同。他认为贯穿马勒全部交响曲的主题就是英雄、死亡和爱，这些都是充满人性的命题。此外，马勒的音乐也充满大自然的声音，和民族音乐的风情。“这些元素在《第一交响曲》中已经完全展现，他这一生所要走的路，想要说的话，都很清晰了。”

希望下次演绎西贝柳斯

不过水蓝并不是马勒的“唯粉”。他说自己同样热爱德彪西、勃拉姆斯，也录制过贝多芬的交响曲全集。接下来他的工作非常忙碌，在中国有很多演出，下一场是指挥芬兰作曲家西贝柳斯的作品。他说：“西贝柳斯同样是位伟大的作曲家，以后再有机会回新加坡，我希望向大家介绍这位作曲家的音乐。”