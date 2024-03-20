聚舞坊专场演出“引经聚点” 七支新绎作品带来新气场

3月中结束中国演出并受到好评后，本地华族舞团聚舞坊将马不停蹄在3月底推出专场演出。

新加坡聚舞坊于3月10号参加中国福建泉州晋江文化中心主办的《南洋舞起在晋江》，联合晋江的南音、掌中木偶团体，带来一台华族传统与现代意识交融的演出。《忆向南洋》和《琴棋书画》两个部分演出得到晋江市电视台等当地媒体的专题报道。

邀泉州提线木偶大师参与

回国后，聚舞坊将在维多利亚剧场呈献今年开季专场“引经聚点”，特别邀请泉州提线木偶大师黄江毅，前来与聚舞坊合作呈现多项非遗提线木偶节目，这次演出中有四个节目在晋江表演过。

“引经聚点”从聚舞坊成立30年来累积的经典舞码中，精选七支具特殊意义的作品，重新提炼与深化作品内涵，作为舞团这30年的总结，作品由当代艺团彭心怡、程果、王雪丹扬、欧阳、龚文轩、朱芳逸等几名资深舞者，重新诠释已成经典的节目。

聚舞坊当代艺团艺术总监蔡适吉接受《联合早报》采访时说：“结束去年忙碌的委约和演出项目后，今年沉浸下来想做一个回顾。我觉得好的作品可以经历时间的磨炼，因为当代观众的视角，跟舞者的肢体和呈现感觉跟以往不一样，能给作品带来‘新声’，并寄托一种传承的意念，所以我希望这场演出不仅是回顾，也是讲述聚舞坊传承的精神。”

聚舞坊借对经典作品的回顾和重释，讲述一种传承的精神。（主办单位提供）

蔡适吉介绍这七支新绎作品的选取标准：“一是近年来在视觉和技术上比较适合当代舞者诠释，二是我跟聚舞坊当代艺团创意总监吴燕丹、聚舞坊舞蹈总监卢雪萍我们三人跳过的作品，这样我们可以在旁给新舞者一些督促和指导。我们期待舞者以他们的视角去给这些作品做一些调整和改变，但也不可以让作品失去原本的精神面貌。”

中国青年木偶表演艺术家、福建青年木偶剧团主理人黄江毅，将与聚舞坊倾情合作。（主办单位提供）

聚舞坊的建团过程少不了创办人严众莲的作品，但严众莲特别叮嘱说不想在这个专场里看到自己的作品，蔡适吉尊重严众莲的意愿。蔡适吉说仍希望在每一个作品中看到舞者跟其他媒介的融合跨界，“刚刚去了泉州，考察时结识泉州提线木偶大师黄江毅老师，但在泉州时没有机会合作，这次黄老师的木偶技艺在七个作品中都会出现，比如提线木偶会跟舞者‘下棋’，还会提笔作画，黄老师特别有诚意与我们的舞蹈艺术相融。”

七支作品中，蔡适吉最有感触的是自己编创的《宛在水中央》，那是她2010年在美国读书时编创的舞作。“在美国时，它被洋人舞者跳过一遍，回国后，我自己也和团内舞者跳过，很多年后，其他华族、印度、马来舞者也跳过种族融汇的版本，这已经是第四次翻演。我很珍惜这支作品有这么多的生命力，和多元舞者所给予这个作品的气场。”

此次《宛在水中央》由资深舞者王雪丹扬重新编创，与小提琴家罗威联合演出。作品以水的柔性和姿态穿行于平和自然界与喧闹的城市中，形成强烈但又有趣的对比。

其他六支作品包括：龚文轩编舞的《攀登》，以倾斜桌子上摆着的倾斜椅子为特殊道具，讲述人与人之间微妙的关系随时会因变数而产生变化；《智韵传世》是叶月琴2004年创作，由朱芳逸新解，作品的10本书在舞台上翻腾的景像会再次重现，舞作也特别邀请书法家张丽兰把字迹以全息投影方式呈献；《灯笼·樊笼》由欧阳将卢雪萍2002年的作品，以双人舞和多媒体概念诠释——灯笼犹如樊笼，囚禁一个女性那敏感但又坚强的内心；吴燕丹2011年的《书画四君子》结合中国国画与独特的现代华族舞韵律，展现华族传统艺术崭新意念与表现手法；杨敏健2016年的《走过岁月》由程果重新执导，试图参透繁华落尽时内心平静才是归宿的禅理；韩国编导卢玄植2011年创作《棋局》经彭心怡重塑，揭示步步为营惊心动魄的棋盘之争。

▲聚舞坊“引经聚点”专场

3月30日（星期六）

下午3时、晚上7时30分

维多利亚剧院

票价：45、35元

购票可上网：sistic.com.sg/events/timeless0324