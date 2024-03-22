国际芭蕾群星 闪亮重登滨海舞台

相隔五年，第一届“Ballet by the Bay”，将国际芭蕾舞明星的现场演出，带回滨海艺术中心。上下两幕的晚会中，将有跨越古典、新古典和现代的多种芭蕾作品，这群国际芭蕾舞界闪亮的明星们，将与新加坡芭蕾舞团舞者同台演出。“Ballet by the Bay”将每年定期举办。

滨海艺术中心将从3月22日至24日，呈献“Ballet by the Bay”，这是专为芭蕾舞爱好者打造的古典和新古典作品周末。“Ballet by the Bay”将每年定期举办，作为全年舞蹈季“舞蹈焦点”（da:ns focus）的一部分展演。

滨海艺术中心节目监制浅川泉（Izumi Asakawa）说：“我们上次呈献国际芭蕾舞作是2019年，当时巴黎歌剧院芭蕾舞团（Paris Opera Ballet）演出三位杰出编舞家威廉·弗塞斯（William Forsythe）、克里斯朵·派特（Crystal Pite）和杰罗姆·罗宾斯（Jerome Robbins）的作品。疫情期间，我们无法邀请海外芭蕾舞团演出，经过近五年的等待，我们非常激动能通过第一届Ballet by the Bay，将国际芭蕾舞明星的现场演出带回我们的中心。芭蕾舞一直是滨海艺术中心舞蹈节目的重要组成部分，现在我们有了一个专门的展演周末，我们期待不仅呈献高水准作品，还将推介接触这个备受推崇的艺术形式的新视角。”

重头戏是梅丽莎·汉密尔顿（Melissa Hamilton）领衔的“国际芭蕾舞明星晚会”（International Ballet Stars Gala）。由来自英国皇家芭蕾舞团的第一独舞舞者梅丽莎亲自编排，包括她在内，这场晚会将邀请来自世界顶级芭蕾舞团的八位明星舞者，如皇家芭蕾舞团的平野亮一（Ryoichi Hirano）、雅斯敏·纳格迪（Yasmine Naghdi），德国汉堡芭蕾舞团的菅井円加（Madoka Sugai）、亚历山德罗·弗罗拉（Alessandro Frola），德国斯图加特芭蕾舞团的麦肯兹·布朗（Mackenzie Brown）、马蒂·费尔南德斯·派萨（Martí Fernández Paixà），及挪威国家芭蕾舞团的赞德尔·帕里什（Xander Parish）。

舞者化身演出制作人

这群国际芭蕾舞界闪亮的明星们，将与新加坡芭蕾舞团舞者同台演出。梅丽莎是这次晚会的艺术主导者，负责挑选舞者和作品，参与过许多芭蕾晚会的演出，这是她首度担纲芭蕾晚会制作。芭蕾舞迷们将欣赏到充盈着情感之美、肢体之美和技术之美的华丽演出。

英国皇家芭蕾舞团的第一独舞舞者梅丽莎·汉密尔顿，与滨海艺术中心精诚合作，促成这台星光熠熠的芭蕾晚会。（滨海艺术中心提供）

她此刻既是舞团的全职舞者，也和先生迈克尔·克里斯杜（Michael Christou）于2024年初创办制作公司Hamilton Christou Productions。“国际芭蕾舞明星晚会”正是由该公司制作的，而且是新加坡独享的一台节目。人在伦敦的梅丽莎接受《联合早报》视频采访时说：“上次我来新加坡演出，是参与编舞家韦恩·麦格雷戈（Wayne McGregor）的作品《幻之森》。正是那次演出，让我与滨海艺术中心的舞蹈节目编创团队相识，对话中，我透露说计划编排一台来自世界各国优秀芭蕾舞者的汇演，庆幸提议得到滨海艺术中心的认同，我们就从那次对话开始紧密合作，这并不是我凭一己之力能完成的一件事，我也很期待这场演出。”

梅丽莎说：“从纯粹的舞者转换为一个演出制作人，的确是一个很大的跨越。还好有我先生，可以说这次演出是艺术思维和商业头脑的结合。我先生由此结识了我很多的舞者同行，我也获得行政和策划方面的知识，这对我们两人都是宝贵的学习经验。”

把握生活各种机遇

梅丽莎说自己正经历从全职舞者到独立艺术人的一种心态转变。“芭蕾是我的生活方式，我一直学习，一直尝试进步。我觉得成立独立制作公司其实是在之前已打好的基础上，为我的艺术人生赋予一个新层次，现在我感到自己在做两份全职工作，哈哈。对我而言，人生是像攀爬梯级一样的提升过程。我年轻时，对未来有比较单一的规划，只设想自己作为舞者的路径，但年纪渐长，眼界开阔，我才想通：要把握生活中浮现的各种机遇，不自我设限。在我能力范围之内，我会兼顾自己的演出和策划其他演出。”

梅丽莎说，上下两幕的晚会中，将有跨越古典、新古典和现代的多种芭蕾作品，务求让每个观众都能找到属意的舞段。包括《罗茱》露台双人舞、《爱斯梅拉达》双人舞、《曼侬》闺房双人舞、《茶花女》紫色双人舞、《睡美人》玫瑰慢板、《吉赛尔》第二幕双人舞等古典名段，也有新加坡已故编舞家吴诸珊新古典芭蕾《动力》（Momentum），英国编舞家韦恩·麦格雷戈现代芭蕾《感官》（Qualia），加拿大编舞家艾瑞克・高帝尔（Eric Gauthier）小品舞作《芭蕾基本步》（Ballet 101）等。

除“国际芭蕾明星晚会”，本周末在户外剧场和大堂舞台（concourse stage）上，也有免费的芭蕾节目可以观赏。

▲国际芭蕾舞明星晚会

3月23、24日

晚上8时（星期六）／下午3时（星期日）

滨海艺术中心剧院

票价：32元起

购票：esplanade.com/dans