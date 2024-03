国际芭蕾群星 闪亮重登滨海舞台

相隔五年,第一届“Ballet by the Bay”,将国际芭蕾舞明星的现场演出,带回滨海艺术中心。上下两幕的晚会中,将有跨越古典、新古典和现代的多种芭蕾作品,这群国际芭蕾舞界闪亮的明星们,将与新加坡芭蕾舞团舞者同台演出。“Ballet by the Bay”将每年定期举办。

滨海艺术中心将从3月22日至24日,呈献“Ballet by the Bay”,这是专为芭蕾舞爱好者打造的古典和新古典作品周末。“Ballet by the Bay”将每年定期举办,作为全年舞蹈季“舞蹈焦点”(da:ns focus)的一部分展演。

滨海艺术中心节目监制浅川泉(Izumi Asakawa)说:“我们上次呈献国际芭蕾舞作是2019年,当时巴黎歌剧院芭蕾舞团(Paris Opera Ballet)演出三位杰出编舞家威廉·弗塞斯(William Forsythe)、克里斯朵·派特(Crystal Pite)和杰罗姆·罗宾斯(Jerome Robbins)的作品。疫情期间,我们无法邀请海外芭蕾舞团演出,经过近五年的等待,我们非常激动能通过第一届Ballet by the Bay,将国际芭蕾舞明星的现场演出带回我们的中心。芭蕾舞一直是滨海艺术中心舞蹈节目的重要组成部分,现在我们有了一个专门的展演周末,我们期待不仅呈献高水准作品,还将推介接触这个备受推崇的艺术形式的新视角。”

重头戏是梅丽莎·汉密尔顿(Melissa Hamilton)领衔的“国际芭蕾舞明星晚会”(International Ballet Stars Gala)。由来自英国皇家芭蕾舞团的第一独舞舞者梅丽莎亲自编排,包括她在内,这场晚会将邀请来自世界顶级芭蕾舞团的八位明星舞者,如皇家芭蕾舞团的平野亮一(Ryoichi Hirano)、雅斯敏·纳格迪(Yasmine Naghdi),德国汉堡芭蕾舞团的菅井円加(Madoka Sugai)、亚历山德罗·弗罗拉(Alessandro Frola),德国斯图加特芭蕾舞团的麦肯兹·布朗(Mackenzie Brown)、马蒂·费尔南德斯·派萨(Martí Fernández Paixà),及挪威国家芭蕾舞团的赞德尔·帕里什(Xander Parish)。

舞者化身演出制作人

这群国际芭蕾舞界闪亮的明星们,将与新加坡芭蕾舞团舞者同台演出。梅丽莎是这次晚会的艺术主导者,负责挑选舞者和作品,参与过许多芭蕾晚会的演出,这是她首度担纲芭蕾晚会制作。芭蕾舞迷们将欣赏到充盈着情感之美、肢体之美和技术之美的华丽演出。

英国皇家芭蕾舞团的第一独舞舞者梅丽莎·汉密尔顿,与滨海艺术中心精诚合作,促成这台星光熠熠的芭蕾晚会。(滨海艺术中心提供)

她此刻既是舞团的全职舞者,也和先生迈克尔·克里斯杜(Michael Christou)于2024年初创办制作公司Hamilton Christou Productions。“国际芭蕾舞明星晚会”正是由该公司制作的,而且是新加坡独享的一台节目。人在伦敦的梅丽莎接受《联合早报》视频采访时说:“上次我来新加坡演出,是参与编舞家韦恩·麦格雷戈(Wayne McGregor)的作品《幻之森》。正是那次演出,让我与滨海艺术中心的舞蹈节目编创团队相识,对话中,我透露说计划编排一台来自世界各国优秀芭蕾舞者的汇演,庆幸提议得到滨海艺术中心的认同,我们就从那次对话开始紧密合作,这并不是我凭一己之力能完成的一件事,我也很期待这场演出。”

梅丽莎说:“从纯粹的舞者转换为一个演出制作人,的确是一个很大的跨越。还好有我先生,可以说这次演出是艺术思维和商业头脑的结合。我先生由此结识了我很多的舞者同行,我也获得行政和策划方面的知识,这对我们两人都是宝贵的学习经验。”

把握生活各种机遇

梅丽莎说自己正经历从全职舞者到独立艺术人的一种心态转变。“芭蕾是我的生活方式,我一直学习,一直尝试进步。我觉得成立独立制作公司其实是在之前已打好的基础上,为我的艺术人生赋予一个新层次,现在我感到自己在做两份全职工作,哈哈。对我而言,人生是像攀爬梯级一样的提升过程。我年轻时,对未来有比较单一的规划,只设想自己作为舞者的路径,但年纪渐长,眼界开阔,我才想通:要把握生活中浮现的各种机遇,不自我设限。在我能力范围之内,我会兼顾自己的演出和策划其他演出。”

梅丽莎说,上下两幕的晚会中,将有跨越古典、新古典和现代的多种芭蕾作品,务求让每个观众都能找到属意的舞段。包括《罗茱》露台双人舞、《爱斯梅拉达》双人舞、《曼侬》闺房双人舞、《茶花女》紫色双人舞、《睡美人》玫瑰慢板、《吉赛尔》第二幕双人舞等古典名段,也有新加坡已故编舞家吴诸珊新古典芭蕾《动力》(Momentum),英国编舞家韦恩·麦格雷戈现代芭蕾《感官》(Qualia),加拿大编舞家艾瑞克・高帝尔(Eric Gauthier)小品舞作《芭蕾基本步》(Ballet 101)等。

除“国际芭蕾明星晚会”,本周末在户外剧场和大堂舞台(concourse stage)上,也有免费的芭蕾节目可以观赏。

▲国际芭蕾舞明星晚会

3月23、24日

晚上8时(星期六)/下午3时(星期日)

滨海艺术中心剧院

票价:32元起

购票:esplanade.com/dans