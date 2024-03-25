鹦鹉飞入美术馆 艺术与动物伦理难两全？

新加坡国家美术馆特展“热带：东南亚和拉丁美洲的故事”引人瞩目的不只是一对金刚鹦鹉，还有创作自由与动物保护课题。活物对艺术表达真的不可或缺？活物入展是否有违动物伦理？国家美术馆发言人和学者各抒己见。

新加坡国家美术馆特展“热带：东南亚和拉丁美洲的故事”刚落幕，除了芙烈达·卡萝的明星画作，引人瞩目的还有独占政府大厦会议厅的互动装置艺术《热带》（Tropicália）。由巴西艺术家何里欧·奥迪塞卡（Hélio Oiticica）创作，《热带》1967年首次在里约热内卢亮相，回应拉美刻板印象，特别是将巴西简化为沙滩、鹦鹉和青葱植物的热带天堂。

从当今眼光看这部装置作品，视线恐难从笼内移开。只见里头活生生一对金刚鹦鹉里约（Rio）和兹卡（Zica），时而振翅，时而啼叫，幸运时还能见它们倒立行走，耍宝炫技。在美术馆里见到活展品自然新鲜，但也绝非举世无双。

这不是国家美术馆初试啼声，在2023年的“看见我，看见你：东南亚早期录像装置”展览上，《如何向曼谷公鸡解释艺术》也将活鸡入展，一度引发争议，搬到国会上讨论，最终证实鸡只受到妥善照料。值得宽慰的是，“对鸡谈艺”风波没有吓退国家美术馆，今年仍然坚持展出活鸟。

当代艺术史上，不乏极具争议的活物展览。2012年，台湾艺术家朱骏腾展出作品《我叫小黑》 ，以八支喇叭环绕八哥，播放数种语言的“我是小黑”，表达身份认同问题，引起动物伦理辩论。

更极端的例子发生在2017年。纽约古根海姆美术馆策划的“1989年之后的艺术与中国：世界剧场”中，有三件作品被指控虐待动物，其中包括为展览命名的作品《世界剧场》。中国艺术家黄永砯受圆形监狱启发，创作出封闭的龟形装置，里面放入千百只爬虫类动物，任其互相争斗撕咬，凡有死亡立刻输入新动物，源源不绝迭代，直白袒露社会竞争的暴力与残酷。

《犬勿近》则由彭禹和孙原创作，7分钟的录像中，八只美国比特犬被分为四组拴在跑步机上，两两相对地竞跑，但始终无法碰到彼此。另一件作品，是徐冰的录像《文化动物》；短片中，两只背部印上文字的活猪当众交配。由于逾80万人联署反对，三件作品最终在开展前撤下。

《热带》显然相对温和。国家美术馆发言人接受《联合早报》专访时说，每个活物入展的决定都经过慎重考虑。就《热带》而言，金刚鹦鹉在表达艺术家视野和作品意义上不可或缺。一如装置内其他元素，如允许自由行走的砾石沙地，环绕四周的热带植物和启发自里约贫民窟的木屋，塑造一种具有互动性的巴西印象，在一定程度上批评当时的巴西军政府，将地方文化折叠压扁为异国情调。

馆方指出，笼中活鸟是为了批评人类开发自然，并导致生物多样性丧失。

互动式装置艺术《热带》以砾石沙地、热带植物、鹦鹉与木屋等元素，回应对拉美的刻板印象，也希望突破美术馆的高冷氛围，鼓励访客参与其中。（新加坡国家美术馆提供）

“将活鸟带入人工艺术空间，可挑战观众直面现实，反思人与环境的关系，以及消费主义社会如何影响生态系统和野生动物。”谈到装置艺术的互动性和日常感，发言人提到，作品在1960年代首次亮相时，就试图增进观众与艺术之间的关系，如今初衷依旧。

学者提出其他策展考量

纵观活物艺术展览，常有的反对声音是：展出活物毫无必要，也称不上艺术表现。在南洋理工大学环境人文学及中文系助理教授朱翘玮看来，任何非人类生物都不应在艺术的名义下受到身心伤害。然而，该不该让它们参与艺术展览或表演，应逐一判断，难以一概而论。

“单从动物权利的角度看，动物无法以人类语言表达同意，不适合作为艺术素材，但草率定论也会大大限制艺术创作的概念和意义。”

南洋理工大学环境人文学及中文系助理教授朱翘玮认为，当今世界不应再鼓励不顾伦理道德的艺术表达。（受访者提供）

他提出其他策展考量，包括相关艺术表现是否对动物本身有益，改善动物福祉，加强动物与人类之间的积极互动，或提高动物保护意识。“如果动物仅仅作为隐喻，解释人类状况或社会不平等，尤其是《世界剧场》或《犬勿近》等极端个例，没有考虑到动物福利，并造成痛苦、伤害和死亡，无论艺术作品背后意义如何，也绝不应该创作或展出。”

朱翘玮也谈及当代动保理论的缺口。他观察到，动物权益学者数十年来倡导动物权利和福利，两者如今逐渐成为主流意识形态，但这并不意味着人们已突破人类中心的思维，动物仍然肩负各种劳动、食物和娱乐功能。另一方面，如何让动物参与艺术的讨论尤其有限，也没有标准化或普遍共识的国际法规。

里约和兹卡驻馆的日子

确保艺术作品不会对动物的生活条件产生负面影响，或导致不必要的伤害和死亡，也许是目前最实际的标准。国家美术馆强调，照料和展出金刚鹦鹉经过严谨规划和执行，包括咨询万态保育集团等专家，也向国家公园局动物与兽医事务组取得动物展览执照，确保金刚鹦鹉的福利受到保障，符合法规。

发言人说，两只鹦鹉土生土长，由本地专业鸟类饲养员和训练师饲养。展出作品的政府大厦会议厅，也维持在适中温度，模拟金刚鹦鹉的生活环境。为提供充足的空间和舒适度，铁笼每天清洁，配备紫外线灯和加热灯，也设有休息区，让鹦鹉暂离游客视线。

现身于《热带》装置的金刚鹦鹉里约和兹卡，日常作息受密切关注。（孙靖斐摄）

驻馆期间，里约和兹卡的日子，或许比你我想象的有滋有味。它们每周洗澡、锻炼和轮换玩具，饮食包含干粮、新鲜水果、蔬菜、种子和坚果。记者数次观展，两只金刚鹦鹉颇受访客青睐，职员也悉心照料，不时对它们逗弄问好。铁笼外明确标示观展礼仪：避免喧哗惊扰，切勿触碰和喂食，禁止使用闪光灯摄影。

发言人受访时承认，在当今世界，动物福利倡导者在艺术批评上有一定影响力。“在维护艺术表达和创作自由的同时，应对政治正确有所考量，需要微妙平衡。”

发言人提到，艺术家有权探索具挑战或争议的主题，但也必须意识到作品对不同观众的潜在影响，而这需要对文化敏感性、道德考量和边缘社区观点有细致理解。以动物主题为例，在艺术中展示活物时，必须将动物的福祉和尊严放在首位，提供足够的空间、丰富的资源和适当的照顾，并尊重其自然行为和栖息地。

为展览提供咨询，并定期检查鹦鹉状况的兽医梁珮慈博士，也在展览期间主持一场热带鸟类分享会，引领访客探索艺术、自然和环保间的交集。她受访时说，参与这次策展后，她意识到国家美术馆确实费尽心思，确保金刚鹦鹉得到妥善照顾，以艺术展览来介绍鸟类也是新鲜渠道。

她如此评论鹦鹉状况：“围笼很大，而且配有玩具和家具，确保它们安全舒适；也直接向公众袒露，鸟类可以很喧闹、混乱，没有过度美化矫饰。”

兽医梁珮慈博士为展览提供咨询，也定期检查金刚鹦鹉的状况。（新加坡国家美术馆提供）

保持艺术本真和灵光

面对不同的道德争议，包括种族、性别和非人类生物，有评论指出，美术馆与博物馆应特设道德伦理部门，充当咨询角色，应对道德矛盾和争议。这能否避免艺术创作和表达受干预？朱翘玮说：“策展时聘请专家提供道德建议，包括兽医或动物学家是可行的。但我也相信，为了鼓励具有前瞻性、发人深省且有意义的艺术作品，捍卫艺术家的表达自由非常重要。最重要的是，艺术家和策展人都要了解当代艺术实践中的动物伦理，当今世界不应再鼓励不顾伦理道德的艺术表达。”

归功于科技进步，时下展览形式纷呈，花样百出，即使是生态主题或科普展览，也能借用虚拟科技或图片影像呈现。朱翘玮认为，数码和人工智能生成的艺术作品越来越受欢迎，但它们仅代表一种艺术表现形式，不一定百试百灵。“近一世纪前，德国哲学家本雅明（Walter Benjamin）在《机械复制时代的艺术作品》论文中指出，在任何东西都可以机械复制的现代，印刷复制会让艺术失去本真和灵光。在当今的数码时代，这种现象更加明显。”

《热带》在国家美术馆中独占政府大厦会议厅，展厅也维持适中温度，确保金刚鹦鹉能适应。（新加坡国家美术馆提供）

他相信新加坡国家美术馆这次重新展出《热带》，选择以活鹦鹉入展，是保持艺术品真实性的绝佳例子，因为奥迪塞卡的初衷是营造一种互动艺术体验，让人类可以近距离观察活物，并与之互动。

朱翘玮说：“如果真实的动物被其他东西取代，一些艺术演出和装置可能无法有效地传达信息。如果我们相信当代艺术及其表现形式的价值和重要性，并且选择保持开放的态度，那么这个问题就没有简单的答案。我认为我们应该这样做。”

古希腊哲学家亚里士多德（Aristotle）曾说，艺术源自仿效自然。自然是伟大的艺术家，而人类艺术家借由反复观察，研究事物的自然本质，自成美学与艺术作品。自然和艺术的距离，也许没有想象中那么远。