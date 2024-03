陈嘉庚孙女撰写新书 述说陈家后人故事

陈嘉庚(1874-1961)的大名如雷贯耳,人们多少都听闻他在新马一带发迹的创业故事,熟知他在二战时期抗日的巨大贡献,也一定听说他热心教育在中国与新加坡兴办教育的壮举,以及创办厦门大学的事迹。

那么陈嘉庚的妻子们与后人们的故事呢?

鲜为人知。

陈嘉庚孙女陈佩仪(Peggy PG Tan)撰写了“Descendants Of Tan Kah Kee And Their Stories”一书,试图勾勒陈嘉庚四房、17子女及其后代的故事。

陈佩仪星期五(22日)下午在怡和轩俱乐部举办新书发布会,约130人出席,当中包括几位陈嘉庚的后人,以及研究华人史的知名学者王赓武教授。

怡和轩对陈嘉庚而言意义非凡,1925年怡和轩迁至武吉巴梳后,陈嘉庚将怡和轩作为山东筹赈会、星华筹赈会、南侨筹赈会,以及组织南侨机工和星华义勇军等工作的总部。

陈佩仪也半开玩笑地提到,有传闻指陈嘉庚神秘且短暂的四房太太周氏曾在俱乐部工作(另一说她是演员)。新书中也简略提到周氏的故事。

陈佩仪新书“Descendants Of Tan Kah Kee And Their Stories”封面采用陈嘉庚两名外曾孙摄于1965年的照片。(龙国雄摄)

陈佩仪出生于1949年,她的祖母吴惜娘是陈嘉庚在新加坡迎娶的二房,父亲陈元凯是陈嘉庚的六子。

她在本书前言写道:“(陈嘉庚)第二代人及其家人的故事,基本上是逆境中默默坚韧的故事,而我们幸运的一代人(即战后出生)从未经历过这种逆境。事实上,他们只是在很短的时间内尝到了财富和富足的滋味,但矛盾的是,这却使他们免于长期的毁灭。我父亲和他的手足上的都是好学校,学习刻苦,与母亲关系亲密。他们都很低调,爱家庭,从不沉溺于酒色。这本书就是向他们和他们的后代致敬。”

更广泛语境捕捉陈家角色

王赓武在本书封底的推荐词写道:“大多数新加坡家庭在南洋,这个我们现在称为东南亚的地方,有多于一个关联,但很少能像陈嘉庚及其家族对本区域许多人的生活有如此巨大影响。已经有不少人针对陈嘉庚的贡献做了研究,但从更广泛语境去捕捉陈家角色的任务,始终无人尝试。陈佩仪从几代家族、亲友的材料中勾勒家族故事,正好填补了空白。”

今年适逢陈嘉庚150岁冥诞,陈嘉庚基金会将举办一系列活动,本书发布会是第一场活动。