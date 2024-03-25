陈嘉庚孙女撰写新书 述说陈家后人故事

陈嘉庚（1874-1961）的大名如雷贯耳，人们多少都听闻他在新马一带发迹的创业故事，熟知他在二战时期抗日的巨大贡献，也一定听说他热心教育在中国与新加坡兴办教育的壮举，以及创办厦门大学的事迹。

那么陈嘉庚的妻子们与后人们的故事呢？

鲜为人知。

陈嘉庚孙女陈佩仪（Peggy PG Tan）撰写了“Descendants Of Tan Kah Kee And Their Stories”一书，试图勾勒陈嘉庚四房、17子女及其后代的故事。

陈佩仪星期五（22日）下午在怡和轩俱乐部举办新书发布会，约130人出席，当中包括几位陈嘉庚的后人，以及研究华人史的知名学者王赓武教授。

怡和轩对陈嘉庚而言意义非凡，1925年怡和轩迁至武吉巴梳后，陈嘉庚将怡和轩作为山东筹赈会、星华筹赈会、南侨筹赈会，以及组织南侨机工和星华义勇军等工作的总部。

陈佩仪也半开玩笑地提到，有传闻指陈嘉庚神秘且短暂的四房太太周氏曾在俱乐部工作（另一说她是演员）。新书中也简略提到周氏的故事。

陈佩仪新书“Descendants Of Tan Kah Kee And Their Stories”封面采用陈嘉庚两名外曾孙摄于1965年的照片。（龙国雄摄）

陈佩仪出生于1949年，她的祖母吴惜娘是陈嘉庚在新加坡迎娶的二房，父亲陈元凯是陈嘉庚的六子。

她在本书前言写道：“（陈嘉庚）第二代人及其家人的故事，基本上是逆境中默默坚韧的故事，而我们幸运的一代人（即战后出生）从未经历过这种逆境。事实上，他们只是在很短的时间内尝到了财富和富足的滋味，但矛盾的是，这却使他们免于长期的毁灭。我父亲和他的手足上的都是好学校，学习刻苦，与母亲关系亲密。他们都很低调，爱家庭，从不沉溺于酒色。这本书就是向他们和他们的后代致敬。”

更广泛语境捕捉陈家角色

王赓武在本书封底的推荐词写道：“大多数新加坡家庭在南洋，这个我们现在称为东南亚的地方，有多于一个关联，但很少能像陈嘉庚及其家族对本区域许多人的生活有如此巨大影响。已经有不少人针对陈嘉庚的贡献做了研究，但从更广泛语境去捕捉陈家角色的任务，始终无人尝试。陈佩仪从几代家族、亲友的材料中勾勒家族故事，正好填补了空白。”

今年适逢陈嘉庚150岁冥诞，陈嘉庚基金会将举办一系列活动，本书发布会是第一场活动。