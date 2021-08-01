新加坡文创大赛2021 应疫而生 出奇制胜

（新加坡文创大赛提供照片）

新加坡文创大赛10件得奖作品，从实用出发，为日常生活提供便利，创造欢乐。今届赢得评审青睐的作品除了聚焦防疫安全，也关怀视障人士，《联合早报》记者专访两大赢家，了解好设计背后的创意。

2021新加坡文创大赛得奖名单出炉。本届共有10件作品获得评审青睐，脱颖而出。

公开组开放给拥有自己的设计业务，在设计行业工作满三年以上，或曾荣获设计奖项的设计师参加。评审对这组入围作品的标准显然较严格，今届金银奖从缺，只颁1铜和两个优异奖（Merit Award）。

抗疫肥皂贴纸的设计师詹永胜。

铜奖得主是工业设计师詹永胜（29岁）。他的抗疫肥皂贴纸为父母解决鼓励幼儿洗手保持卫生的难题。孩子将上层的肥皂洗掉后，底层的卡通图案才会“神奇”地出现，作为洗手的奖励。设计师说：“粘贴部分已加入抗菌成分，即使没洗掉也能为粘住的皮肤消毒。”

公开组铜奖，抗疫肥皂贴纸。

新秀组则为正在学习设计或相关专业的学生，刚踏入设计行业的设计师，或单纯以设计为爱好的人士所创设。新秀组本届表现极为亮眼，共有金银铜三奖，和四个优异奖。金银铜得主全是新加坡国立大学设计与环境学院工业设计系学生。金奖作品是陈惠忠、桂熹娴、何义靖和陈奕峰设计的“O泡”:泡泡洗手液。

“O泡”：泡泡洗手液设计者，（左起）陈惠忠、桂熹娴、何义靖和陈奕峰。

新秀组金奖，“O泡”：泡泡洗手液（Opal）

银奖是陈盈颖设计的“Sens‘睛’心关怀支付软件”。铜奖作品是“触感衣架”（Tactell），一个帮助盲人辨认衣物颜色，能独立地选购和在家分类不同颜色衣物来表达自己的系统。

“触感衣架”设计者蔡子欣。

得奖设计师蔡子欣倡议将八种主要的颜色，每色再做深浅两种细分，用布莱叶颗粒盲文印成卡，方便盲人辨认。卡上的盲文标记还能除下贴在衣架，方便在家分类收纳。

新秀组铜奖，“触感衣架”（Tactell）。

今年读者票选最受欢迎的优胜作品由新秀组金奖作品“O泡”：泡泡洗手液和公开组优异奖作品“点心侠”共享。

新秀组银奖和“共融设计奖”双料得主陈盈颖。

“O泡”：泡泡洗手液另得新加坡管理大学创新与创业研究院赞助的“潜质新星”大奖，以三项殊荣成为大赛最大赢家。“ Sens‘睛’心关怀支付软件”则另得新加坡协助残障者自立局赞助的“共融设计奖”。记者专访这两个大赢家，聚焦他们的创意。

将抗疫“游戏化”，不疫乐乎

“O泡”:泡泡洗手液（Opal: Bubble Hand Sanitiser）由国大设计与环境学院工业设计系四位不同年级学生组队设计。陈惠忠（24岁）、桂熹娴（24岁）、何义靖（23岁）和陈奕峰（24岁）将玩乐和童趣注入防疫行为，设计出以泡泡的方式配发洗手液的容器。陈奕峰代表团队接受访问。他说，搓手消毒虽已成全民抗疫的常态：“但时时刻刻都要搓手消毒并非人人都会自然而然去做的卫生习惯，不少人也会觉得这行为对日常生活是一种干扰。于是我们便往欢愉的角度思考，看怎么把负面变正面。吹泡泡是我们小时候都玩过的，代表着童年的欢乐。于是，我们往这方面构想、研究，最终设计出不是传统的往下，而是往上配发，让人伸手去捉来消毒的洗手液泡沫。这对大人和小孩都一样有吸引力。我们也发现发放三秒钟，泡沫的分量正好够达到消毒的功效。”

为了打造市面上从未有过的新颖消毒器，他们拆解、“骇客”（hack）和重组了不少现成的器具。

他们拆解了一个自动吹泡泡机，将它和Arduino单板微控制器和红外线感应器安装在一起。陈奕峰说：“洗手液有酒精就无法起泡。所以我们还要自己调配有同等消毒功效的无酒精洗手液，关键在找出恰到好处的比例。”

设计团队除了获得3000元奖金和一座奖杯的金奖之外，还同时赢得新加坡文创大赛今年新设的“潜质新星”大奖（New Potential Star Award），奖品是能参与新加坡管理大学创新与创业研究院（Singapore Management University，Institute of Innovation and Entrepreneurship，简称IIE）的商业创新孵育项目。新大这项商业创新孵育项目自2009年推出，截至今年2月已协助超过286个企业起步。“O泡”：泡泡洗手液有望在他们的协助下推出市场。

新大IIE总监欧可赋说：“企业若要在新常态下蓬勃发展，单是灵活变通已不足够。企业家与革新者的创新业务必须结合创意、实用性和好设计才能在这新时代出奇制胜。”

全民抗疫 须无障碍

疫情影响我们各方面的生活，在这时期，“应疫而生”的抗疫解决方案却往往忽略掉残疾弱势族群。随着国人的日常、办公、采买与饮食“网上行”，交易更无可避免地从现金越来越转向数码化。新加坡国立大学设计与环境学院工业设计系毕业生，陈盈颖（26岁）设计的“‘睛’心关怀支付软件”（Sens）就是个帮助视障人士轻易用手机付款、转账的电子支付软件。

新秀组银奖，“‘睛’心关怀支付软件”（Sens）

她用非视觉性，微互动的用户体验设计，预测用者的使用行为，一步一步地引导患上不同程度视障的人，让他们更安心、安全地使用电子付款。

陈盈颖在设计这软件的过程得到新加坡视障人士协会协助，亲身访问视障人士，深入理解他们在数码时代面对的挑战。

她说：“他们使用手机软件时面临最大的问题是屏幕太多密密麻麻的资讯。他们虽能启动大部分智能手机都有的屏幕阅读器（screen reader），但当屏幕上的资讯过多，连我们看得见的人都会乱成一团，他们要靠阅读器读出一个个选项，更是困难重重。有些软件在编写时根本没考虑到盲人的需求，没有编入选项图片替代文字，当他们手指滑过时，阅读器只会读出‘按钮、按钮’，对他们是毫无意义的。”

要推出一款视障人士专用的支付系统需要巨大的投资。陈盈颖说：“人们并不一定要用我的设计，但我希望他们能从中得到一些灵感和启发，在设计手机软件时考虑到为视障人士提供方便他们使用的替代模式。”

新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）局长卢荣义与评审一起相中“Sens”，将“共融设计奖”颁给陈盈颖。他说：“科技不只能为残障人士带来便利，也在他们自立学习、工作和生活上扮演着极其重要的角色。在当今的数码经济，随着越来越多产品和服务数码化，协助残障人士与时并进更刻不容缓。”

新秀组优异奖，“隔”在一起（To-gather Apart）。

新秀组优异奖，Teburu多功能办公桌。