长方形红砖屋的开放式中庭，迎来阳光雨露，穿堂风激活屋内每个空间。永续建材与简约设计，体现屋主与房子的个性。

这是位于麦波申一带在2022年4月完成的新建有地联排屋，土地面积约2600平方英尺，内部空间4000平方英尺，另外1300平方英尺为开放式屋顶露台空间。房子外观严格来说并不显眼，由于外墙几乎完全采用红砖，乍看之下甚至有一种老屋的错觉。但也因为红砖这个特点，让房子在低调中隐约流露着深沉的设计美学。

外墙再生砖维护成本低

从二楼望出去是中庭天井。（alittlepractice提供照片）

这栋房子的建筑师和设计师为alittlepractice的女生组合林慧颖和卢明芳，设计的一大考量是要适应热带天气，因此每个角落都设有阳台，作为雨水的缓冲空间。由于屋主喜欢自然风化砖的美感，因此整栋房子广泛采用这种建筑材料，不仅成了房子的最大特色，也提供更扎实的感觉。建筑师之一林慧颖透露，原打算从马来西亚进口红砖，但当时因为疫情货源出了问题，于是转向中国取货。

红砖元素从屋外延伸到玄关。（alittlepractice提供照片）

砌红砖需要更多的注意力和时间，建筑师对不同类型红砖所形成的独特外观也有偏好，她们为屋主选择的类型是再生砖，更粗糙，更多孔，更耐用。此外，红砖的维护成本一般较低，在设计上有强大接地特性。整栋房子的阳台、庭院、门厅和外墙都使用了砖块，虽然是新建，但有一种沉淀已久的视觉感。

红砖屋的大门入口处，有停车位。（alittlepractice提供照片）

针对这一点，建筑师认为新的构建并不总是意味着或必须看起来闪闪发光，最重要的是，家必须对居住者有意义，在他们回到家时提供休憩和解压的空间，并融入他们的日常生活环境。房子坐落在一条安静的街道上，阳台面向屋后的大片草地，屋主可按照自己的生活节奏呼吸，把大自然引入室内。

林慧颖说：“当我们知道客户想要一栋红砖屋时，感觉很兴奋，因为我们也喜欢以砖块作为材料，那能让我们掌控房子的基调。看似简单，但实际上概念更微妙并经过深思熟虑，重点是没有什么华而不实的元素，这也符合公司的宗旨。”

由于房子的土地面积较长，为将户外引入室内，建筑师在中间设置一个庭院，让阳光和风可以全天流经室内所有生活空间。在空间的建筑处理上，建筑师在庭院和不同角落设置阳台，这是解决热带潮湿天气的方案，即使在大雨或艳阳天，房间也能保持通风和遮阳。庭院空间的引入和第一层的开放性设计，给房子创造通风和自然的环境。

室内简约不缺储藏空间

与室外相反的是，室内装饰简约宽敞，与外观的设计互补。大厅看起来空旷并有大量留白，建筑师解释，随着时间的推移屋主可慢慢根据生活节奏的变化选择他们喜欢的家具和摆设，在保持整体内部色调简单和可控之余，也为家具的选择提供更大灵活度，同时也突出砖砌的细节。

虽然看似处处留白，但实际上有大量存储空间。主要在厨房、饭厅和书房，所有卧室也有落地橱柜。整栋房子的木工都采用层压饰面，选择相同的木材饰面和白色，让房子看起来更加连贯又简约。室内主要区域是宽敞的活动空间，同时也是客房所在楼层，屋主父母的卧房位于二楼。这些区域由庭院和楼梯间隔。

晨光照射下的饭厅与厨房。（alittlepractice提供照片）

其中一间卧房的窗外就是中庭。（alittlepractice提供照片）

通往楼梯的设计非常独特，像是老组屋外部带孔的楼墙。（alittlepractice提供照片）

室内楼梯设计也有别与一般的有楼房屋，看上去很像旧式组屋的公共楼梯，尤其是有孔的楼墙，是建筑师巧思经营的微风处理，使空间通过光线与庭院景观相连，极为独特，充满个性。房子后半部是客厅、厨房和主卧室所在。介于当中的庭院是房子的一大卖点，不仅让所有卧室自然通风，还有由天空和绿色植物构成的景观。

简约的客厅设计，有不少留白空间。（alittlepractice提供照片）

浴室走干净洁白路线，颇有1970年代风格。（alittlepractice提供照片）

房子的设计概念基于“地根性”，指的是保持事物的基本性质和意义。建筑师尽量将多余的杂物如装饰性的东西排除在外，所以室内选用简单的材料，例如公共区域的水磨石地板和浴室的瓷砖相同，这不仅能维持低成本，也让所有空间保持同色系，延续房子的连贯性，从而使空间保持简单和一致。天然材料也为居所带来一种永恒和低调的感觉，反映了屋主的个性，也让屋主可更自由地搭配家具。

房子的其余部分，建筑师都尽量保持简单的材料和色调，并采用简单的结构设计，与外观的红砖有强烈的对比，除了能降低成本，在视觉上也呈现简约的舒服观感。

中庭和庭院周围走廊为房子提供喘息空间，让人感受到空间的开放性，在屋内必会驻足。从入口门厅开始到房子后面，庭院都在可视范围内。由于室内多了这个户外，在房子内走动不会有任何窒息的封闭感，因为户外是室内的一部分，阳台则是户外空间的延伸。

从客厅看出去的中庭，有点像公共空间。（alittlepractice提供照片）

近水沟须稳固地基

房子住着一对夫妻和他们的女儿，以及年迈的父母和帮佣。空间规划前半部是长辈的卧室和书房，后半部为屋主和女儿房间。这些房间围绕着主楼梯所在的庭院。每间卧室都有阳台，即使是下雨天，滑动门也可以打开，室内照样保持凉爽。阁楼是开放式屋顶露台，是家人享受晚间聚会，甚至是举办烤肉会的地方。

建筑师卢明芳透露，房子的建筑和室内装修耗时20个月。由于疫情导致相关的供应链中断，她们花更多时间采购砖块，施工期因此被推迟。另外，由于屋主喜欢砖的某种堆砌组合，红砖的应用和铺设也花费更多时间和精力。

房子的建筑费约为105万元，装修费约为7万元。由于靠近一条大沟渠，地质为粘土，因此大部分成本都用于稳固地基的结构工程。此外，屋主也要求阁楼有未来保证，以便将来或可将开放式屋顶露台转换为房间，因此阁楼的结构得能够容纳额外的重量负载。

部分成本也用于红砖饰面。与石膏和油漆不同，屋主和建筑师都喜欢红砖自然和永恒的特征。卢明芳说：“我们一开始就知道这会是一栋砖屋，因此这部份的预算早就分配好。红砖成本可能会较高，但可持续使用，最大好处是未来的维护工作最少，长远来说是划算的。”

地点：麦波申

面积：2600平方英尺（土地面积）／4000平方英尺（内部空间）

建造和装修时长：20个月

建筑费：105万元

装修费：7万元

设计：alittlepractice（www.alittlepractice.com）