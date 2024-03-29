百岁“时尚老太太”走了　谁是下一个银发Icon？

3月1日，时尚圈最年长的“时尚老太太”艾瑞丝·阿普费尔（Iris Apfel）在位于美国佛罗里达州的家中去世，享嵩寿102岁。她曾是时尚圈最著名的“银发Icon”，以一头标志性银发，巨大圆形黑框眼镜，高饱和度穿搭，以及夸张大型珠宝著称。这些元素单挑出来都显得很夸张，但堆叠在她身上却相当合谐，甚至还带点童趣。

艾瑞丝曾是一名室内设计师，后成为模特与时尚评论人，半个多世纪以来一直是时装秀场上的熟面孔。她更在97岁那年和著名模特经纪公司IMG签约，成为一名职业模特。美国著名设计师汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）曾称赞她是时尚界的“创新者和领导者”。

如今艾瑞丝已逝，人们不禁好奇：还有谁能像她一样，成为下一个举世闻名、引领风潮、充满正能量的“银发Icon”？时尚线记者列出以下备选人物：

卢燕在穿着上尽展典雅端庄的东方美学。（互联网）

美籍华人演员卢燕

97岁的华裔传奇女星卢燕（Lisa Lu），时下仍出现在电影拍摄一线，以及各大重要的社交场所，被赞为“好莱坞常青树”。她参演的电影《红楼梦之金玉良缘》今年将上映，人们最近重新意识到这位华裔女星不随时光褪色的优雅与风格。卢燕近年常以中式绣花长袍出现在镁光灯下，并佩戴翡翠耳环等中式首饰，充分展现中式美学。

卢燕从梨园到影视界，从20世纪二三十年代的京剧时代，一直到五六十年代的好莱坞，再到七八十年代的港台电影，再到八九十年代中国大陆电影的对外发展。两岸三地的影坛她都涉猎过，无论是银幕上还是生活中，无论是年轻还是白发，她都展现出东方女性“腹有诗书气自华”的名媛之美。美国名作家亨利·米勒（Henry Miller）曾如此形容卢燕：“她的表演，把美丽、魅力、华贵、庄严集于一身。”

卡门·戴尔·奥利菲斯有T台“不老传奇”之称。（互联网）

美国名模卡门·戴尔·奥利菲斯

有T台“不老传奇”之称的美国名模卡门·戴尔·奥利菲斯（Carmen Dell’Orefice），今年已经93岁。银白色的头发，圆润的颧骨，纤细优雅的四肢，以及嘴角微微上扬的笑容，都是她的招牌特色。

1931年出生的卡门，15岁时第一次登上时尚杂志封面。进入时尚界至今，一直是许多杂志、品牌的常客，担任模特已经超过半个世纪，在不停换季的流行时尚中，卡门从没有退流行，也没有因为年纪而想要退休，反而在持续不断的工作中更认识自己，更说出了职场金句：“我无法想象所谓的退休，当我无法下床行动时，那才叫退休。”

伊丽莎白·甜心坚持全身绿色打扮，人称“绿色女士”。（互联网）

加拿大／美国艺术家伊丽莎白·甜心

出生于加拿大，现居美国纽约的83岁艺术家伊丽莎白·甜心（Elizabeth Sweetheart，原名Elizabeth Eaton Rosenthal），数十年来坚持全身绿色打扮，由发丝到指甲都是绿色，人称“绿色女士”（The Green Lady）。伊丽莎白曾说：“我喜欢做令我开心的事，绿色是最积极、最有正能量的颜色，也是最快乐的。” 她通体绿色的穿着，不正是现在流行“多巴胺穿搭”的精髓？

她最为人熟悉的绝对是永远从头到脚各种层次的绿色，而且头发、眼镜、指甲、拖鞋到袜子，由里到外都是绿色，遇到自己喜欢的衣服，还会自己把衣服染成绿色。不只如此，绿地毯、绿床单、绿色的锅碗瓢盆……她家中满眼皆绿。或许有人会觉得这有点偏执，但偏执的穿着造就了她独一无二的时尚品味。

梅伊·马斯克鼓励女性不被外在局限，发现其他精彩潜质。（互联网）

加拿大／南非／美国模特、营养师梅耶·马斯克

你绝对知道企业家、商业大亨伊隆·马斯克（Elon Musk），他母亲梅伊·马斯克（Maye Musk），热度并不比儿子少。76岁的她曾谦虚地说，自己是因为儿子才变得有名，其实不然，她是时尚圈炙手可热的超模，也是执业40多年的营养师。追求兴趣或事业，成为专业人士，并做一名母亲，梅伊从来不放弃任何她想努力的事情。她写了一本关于自己人生的书——《女人的计划》（A Woman Makes a Plan），书中没有提太多儿子，而是她自己的故事，她的童年、婚姻、事业，一切成功与失败。

本身从事与美丽相关的行业，但她鼓励女性不要被狭义的美所局限。她在书中写道：“如果你的长相不是那么完美，对外表过度在意，只会给你带来许多不安全感。这很有可能让你不快乐，并阻碍你发现自己其他精彩的潜质，比如你的聪明才智、幽默感和生活情趣。”