在自媒体亲揭病况 勇敢展现不完美的自己

人们习惯在社交媒体展现完美生活，但随着受众产生审美疲劳，反映真实生活的内容开始受到更多关注。真实，或不完美，却更贴近大众。三名病患无惧展现病态，在自媒体分享抗病经历，以自身故事散播正能量，也提高公众对疾病的认识。

随着社交媒体走入大众生活，其生态也在悄然发生变化，逐渐打破早期展现精致完美生活的滤镜，人们开始敞开自己，真实分享生活中的喜怒哀乐。近两年出现一种形态特别的自媒体，经营者是疾病患者；当命运的苦难来敲门，他们鼓起勇气分享对抗病魔的点滴，同时向大众传递疾病知识。



记者带你走进三位自媒体人的故事，看她们如何通过话筒和镜头记录抗病的心路历程。这些散播着感染力的讲述，在暖心的互动与传播生态中，让一个人的生命故事得到延展与释怀。

脱发症患者郑贵芬：曾经不敢照镜子今年28岁的郑贵芬（＠adeltgf），18岁时被诊断患有脱发症（Alopecia Totalis）。因免疫系统失调，白血球攻击头皮毛囊，她开始出现硬币大小的斑秃，后来头发一块一块掉落，最严重时连眉毛和睫毛也掉落。为了阻止脱发，她在头皮注射药物，吃中药西药，搽药酒，涂姜，各种方法都试过，仍不见好转，偶尔只是长出像白色桃毛一样柔软的细发。她回忆：“那时我很痛苦，找不到患病原因，只能不停地问家人，为什么是我，为什么是我，但一切都没有答案。”