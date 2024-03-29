未来学 为后AI时代点灯

人类从未停止过探索未来的脚步，未来学是对社会科技进步及其他环境协同的系统性、跨学科研究，基于对趋势的预见及对未来可能性的探索制定决策，研究人们未来将如何生活和工作。

每当社会迎来结构性变革，人们总会不自觉地思考未来。去年作为AI面世元年，由科技带来的改变辐射向各个领域，在一阵风起云涌中，我们似乎迎来一个新节点。近几年在西方语境中，未来学家（futurist）成了流行词，互联网预言家、《连线》杂志创始主编凯文·凯利（Kevin Kelly）常以“未来学家”自诩。去年AI大火后，人们翻出他在1994年写的《失控》一书，站在当时节点下，通过与哲学家、艺术家、科技达人的对话，带出对于人类社会的思考，而当时提到的如云计算、物联网、虚拟现实、网络经济等概念，如今均已实现。

所以未来真的可以预测吗？至少历史告诉我们人类从未停止过探索未来的脚步，从古代的甲骨文到占星术，到资本主义萌芽初期对于理想国的憧憬。抛开“玄学”，1940年代德国学者提出“未来学”概念，将未来作为一门学科，进行系统探索与研究。二战后，法国最早把未来研究与实际应用相结合。在未来主义思潮影响以及军事科学发展的推动下，美国也开始加入研究行列，智库机构兰德公司的成立，拉开美国未来研究的序幕。到了1960年代，美国已逐渐成为世界未来研究的中心。

经过80多年的发展，如今的未来学（futures studies）是对社会科技进步及其他环境协同的系统性、跨学科研究，基于对趋势的预见及对未来可能性的探索制定决策，研究人们未来将如何生活和工作。