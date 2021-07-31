送餐平台志愿者助小贩数码化

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来自 / 联合早报

文 /
叶晓虹

发布 / 2021年7月31日 5:00 AM

Panda志愿者走进熟食中心，宣导最新计划和加入送餐平台可享有的好处。（foodpanda提供照片）
Panda志愿者走进熟食中心，宣导最新计划和加入送餐平台可享有的好处。（foodpanda提供照片）

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政府收紧防疫措施，我国重返高警戒解封第二阶段，再度禁止堂食，许多小贩生意因客源减少而受到打击。本地餐点外送平台foodpanda集合员工力量，组织志愿者手把手协助小贩数码化。

日前，50名Panda志愿者在首阶段的援助行动中，走进本地五座熟食中心，包括：宏茂桥第724座熟食中心、亚逸拉惹熟食中心、武吉知马熟食中心、大牌7号皇后路巴刹与熟食中心，以及义顺公园熟食中心，为小贩解答有关送餐平台的疑问。

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