送餐平台志愿者助小贩数码化 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶晓虹 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM Panda志愿者走进熟食中心，宣导最新计划和加入送餐平台可享有的好处。（foodpanda提供照片） 字体大小: 小 中 大 政府收紧防疫措施，我国重返高警戒解封第二阶段，再度禁止堂食，许多小贩生意因客源减少而受到打击。本地餐点外送平台foodpanda集合员工力量，组织志愿者手把手协助小贩数码化。日前，50名Panda志愿者在首阶段的援助行动中，走进本地五座熟食中心，包括：宏茂桥第724座熟食中心、亚逸拉惹熟食中心、武吉知马熟食中心、大牌7号皇后路巴刹与熟食中心，以及义顺公园熟食中心，为小贩解答有关送餐平台的疑问。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩中心 新加坡 foodpanda 熟食中心 小贩美食 送餐平台 阿根廷美食热情如火 宅配台湾美食 一解对宝岛思念