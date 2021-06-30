【新货上架】LG Pra.L超声波洁面仪 超声波“震”出好肌肤

作为一个男生，一向来对洗脸仪抱持一个观望的态度。

说起洗脸，对不同的人（不论男女）的定义还真的不一样—— 一天洗几次、怎么洗、洗多久、用什么洗脸霜、用什么辅助用具等都各有心得。

结合以上两点，于是这次的《新货上架》我请来我太太彦华跨刀合作，从一个对洗脸讲究，也有使用洗脸仪经验的角度去开箱这一期的产品。

Ken和太太一起来开箱本期的产品。（视频截图）

关于LG Pra.L超声波洁面仪

医疗级硅胶刷头 Medical grade silicone brush head

每分钟高达4200次微震

微振动产生丰富泡沫，彻底清洁

温和亲肤、长效抑菌

皮肤敏感者适合

医疗级超声波发生头 Medical grade Ultrasonic head

每秒37万次振幅

温和清理肌肤多余角质，除去死皮，深度清洁毛孔

皮肤敏感者适合

LG Pra.L超声波洁面仪的硅胶刷头和发生头都是使用医疗级材料制作。（图／LG Electronics提供）

洗多久、洗哪里？一键即知

使用LG Pra.L超声波洁面仪的最大收获是—— 原来洗脸的方法正确时，用70秒或是120秒就行，而且脸部的每个部位清洗时长不一，省时省事之余还做到清洁，不只对得起自己也对得起洗脸霜与护肤品！

使用一个月后，硅胶刷头也没有变质的现象。（图／视频截图）

LG Pra.L超声波洁面仪也分四个级别清洁肌肤，针对不同肤质和状态可选用不同的级别进行清洁。

四个级别分别为：适用于敏感肌肤的第一档、轻柔洁面的第二档、日常妆容清洁的第三档和为化浓妆和面部油脂分泌过多肤质的第四档。

另外，此款洁面仪也附有声导系统，有中文、英文和韩文三种语文供选择，让你知道每个部位应该清洗多长时间。IPX7防水功能也让它能在洗澡时方便使用。

另外，太太在试用后发现，硅胶刷头质地软，测试使用一个月之后不会变“硬”，感觉良好。语音指导也让洗脸过程变得有效率，不会过度清洗而造成皮肤干燥。太太向来有闭口痘痘的问题，使用了这款产品后，闭口痘痘的情况改善很多。

至于我，作为一个男生，最直接的收获就是终于懂得好好洗脸了。声导很有用、超声波与硅胶刷头让我鼻头的黑头消失、最后就是测试期间蓄胡子，以往会长闭口痘痘但这次完全没有。

它改变了我的某个生活习惯，看似微小但影响可以很大。不论男女，如果你希望能更完善、不需花太多时间适应的方式护肤，可以试试使用LG Pra.L超声波洁面仪。

售价：SGD299

产品可在以下地点购得：

Audio House

Best Denki (Great World City、Ngee Ann City、Parkway Parade、Plaza Singapura、Vivo City)

Gain City (Sungei Kadut)

【本特约内容由LG Electronics呈献】