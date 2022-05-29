Aventis总经理张一顺： 创办元宇宙虚拟学院 打造学习生态环境

本地私立Aventis研究生院最近宣布，将在元宇宙内打造虚拟学院，预计今年第三季建成。总经理张一顺受访时指出，多数学生处于青中年阶段，对元宇宙感到陌生和焦虑。他们在虚拟学院将以分身上课，也能借此为自己的生意或事业探索新商机。

自从面簿创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）去年10月将面簿改名为“Meta”（元宇宙Metaverse的英文简写）后，元宇宙瞬间成为热门的科技话题，许多人纷纷看好元宇宙前景与商机，争相投资或加入元宇宙。现在这股热潮更延烧到本地教育界，本地私立Aventis研究生院最近宣布，将在元宇宙内打造虚拟学院，称是亚洲第一所入驻元宇宙的研究生院。

学生以分身在元宇宙上课

2007年成立的Aventis跟英美大学合作，专为在职专业人士提供各种硕士课程，包括商业管理、网络安全、心理学等。Aventis总经理张一顺（47岁）接受《联合早报》专访时透露，多数学生年龄介于30至50岁之间，不少是企业的管理层。“跟年轻人不同，这些学生对元宇宙感到陌生和焦虑。我们想把他们带进元宇宙，让他们以分身上课。他们也能借此为自己的生意或事业探索新商机。”

修完课程后，学员会获得NFT（非同质化代币），未来若想在Aventis修读其他课程，能用来抵消部分学费。NFT是区块链存储的数码认证，每一个NFT拥有独一无二的标识信息，可以用来代表任何实体或虚拟物件。张一顺说：“通过颁发NFT，我们把教育游戏化，鼓励学生继续学习。此外NFT也能成为Aventis活动的通行证，只有校友可以使用。”Aventis也计划在2024年进行“首次代币发售”（Initial Coin Offering，简称ICO），这是区块链行业的一种融资方式，通过发行代币（token）融资。

下线后可与教授AI分身交流

Aventis将在Multiverse元宇宙购买“土地”设立虚拟学院，由本地元宇宙设计公司Smobler Studios负责建造，预计今年第三季开始让学生“登陆”。张一顺说，Aventis元宇宙容易上手，学员无需使用任何VR或AR设备，只要一台电脑就可以进入。“疫情让大家对Zoom视讯平台非常熟悉，所以我们在元宇宙里也会使用Zoom环境，学员能在虚拟会议室里看见同学，操作很简单。”

Aventis将在Multiverse元宇宙购买“土地”设立虚拟学院。（Aventis提供）

全球目前有几家公司领导元宇宙潮流，例如Sandbox、Decentraland、Roblox、Horizon Worlds等。张一顺说，选择跟Multiverse合作是因为它有较先进的人工智能（AI）技术。“有些元宇宙分身看起来像卡通人物，但Multiverse分身采用仿真人技术，感觉较真实。此外，Multiverse对AI的研究很先进，能在元宇宙里使用AI分身。例如教授下线的时候，学生有问题的话能跟教授的AI分身交流，就算深夜也能获得帮助。”

Multiverse Labs新加坡公司董事程星妮（左起）、Aventis总经理张一顺和Smobler Studios创办人陈仙凤签署合作谅解备忘录。（邬福梁摄）

融合数码及实体课程

根据Vantage市场调查报告，全球元宇宙教育市场在2021年总值约44亿美元（约60亿新元），预计在2028年会增长到324亿美元（约450亿新元），北美预计是最大市场，而亚洲太平洋是最高增长区域。

谈到元宇宙如何帮助教育，张一顺说在元宇宙里，不管学生在什么地方或什么时间，他们都能跟教授或同学交流，互相学习。“我觉得他们可以共同创作、分享和学习。在很多学校，学生毕业拿到证书后就没再联络。Aventis希望在元宇宙创造一个学习生态环境，继续跟学生们保持联络，为他们提供各种专业课程。”

张一顺指出这跟目前的社交媒体交流或视讯串流不同。“使用视讯串流，学生在某时间登录，课程结束后就离线。在元宇宙，学生们通过分身创造自己的社群，下课后一起在虚拟学院参与各种活动，建立关系，培养认同感。这体验比传统线上教育更有沉浸感。”

虽然可以开办全虚拟的元宇宙教育课程，但Aventis认为面对面的接触和交流还是必不可少，因此采用融合数码及实体课程（phygital）的教育模式。张一顺说：“我们多数学生来自企业管理层，对他们而言，人际交流是最好的学习方式，他们透过这方式能学习到不少知识。”

虽然有元宇宙校园，Aventis仍会采用实体课程。（Aventis提供）

他也说，学院计划每三个月轮流在亚细安各国举行学习研讨会，邀请学生和毕业生出席，无法出席的人可透过元宇宙参与。

知晓分身背后是谁

据媒体报道，一些人曾在元宇宙遭言语和身体上的性骚扰，凸显元宇宙存在的危险。张一顺也担心网络安全，会尽量营造好的元宇宙环境，避免不良分子进入。“在元宇宙大家都使用分身，自然可以为所欲为。不过由于我们采用phygital模式，每个分身的背后是谁，大家都知晓，不是陌生人，所以会比较安全。”

根据Aventis的元宇宙发展蓝图，学院希望在今年底吸引50万人加入Aventis元宇宙社群。张一顺说：“我们希望能邀请更多教育者、企业伙伴、政府机构等加入我们的元宇宙社群。愿景是把虚拟学院打造成一个开放，去中心化自治组织（Decentralized Autonomous Organization，简称DAO），大家共同创造课程和推出活动，才是最好的学习。我觉得三至五年应该可以达成。”