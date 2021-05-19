【校果】防疫措施收紧 国大环境学户外考察中途改直播教学

每届新加坡国立大学环境学系大三生都会于5月学校假期飞往菲律宾，通过14天的实地考察了解当地的环境挑战。去年因病毒阻断措施，教学团队将假期课程延后至12月，地点改为新加坡。全球疫情反复不定，本届大三生今年暑假赴菲律宾调研的计划仍无法落实，改在本地举行也一波三折，受疫情升温，防疫措施收紧影响，户外考察中途改成线上课堂。
本地疫情近日出现回弹，随着防疫措施收紧，于5月7日举行的首个暑假讲堂搬到线上，教师们授课时说，他们原来期待跟学生们在学校里见面，没想到兜兜转转还是得利用视讯。教学团队也坦言，原有考虑取消课程，但多番商讨后决定不向疫情低头，所有户外活动经过调整，在符合新防疫规定下继续进行。虽然学习体验受阻，但教师为学生打气，鼓励大家将此次突变视为磨炼自我的机会。
户外考察于5月10日开始，师生外出时配合新措施，也受老天眷顾，无论到乌敏岛划皮艇游红树林，或是到韩都岛（Pulau Hantu）浮潜了解珊瑚，享受阳光明媚的好天气。直到政府于5月14日宣布两天后进入高警戒解封第二阶段，防疫措施收紧至6月13日，期间禁止堂食，公众外出最多只能两人同行。
课程中途被迫做大幅调整，但教学团队吸取过去一年实施线上教学的经验，这次临时更改课程至线上表现稳扎稳打。教师们在政府公布消息当天开紧急会议，晚上10时14分及时寄出电邮，通知学生课程将转为线上模式，不会取消。
剩下的课程改在线上教学，部分项目由教师们在不同地点做现场直播，学生不能如计划在户外上课十分失望。防疫措施时隔一年再度收紧，负面情绪容易被放大，一些学生感叹仿佛回到去年阻断措施阶段，认为一年多来不过原地踏步。教师们尽最大能力安抚年轻失落的心，鼓励学生视变故为提升应变能力的机会。
一连串的教学改变虽然不尽理想，但教学团队努力在限制下维持教育质量，态度真诚，学生能从351字的邮件感受到。与此同时，学生反思过去一年与冠病共存的生活，或发现如今面对未知比从前淡定不少。可以从善自如地应付突发难题，将是环境学学生日后致力解决环境问题应具备的能力。