【校果】防疫措施收紧 国大环境学户外考察中途改直播教学

国大环境学大三生在高警戒解封第二阶段前到新加坡多处了解本地的环境挑战。（蔡玮谦摄）

每届新加坡国立大学环境学系大三生都会于5月学校假期飞往菲律宾，通过14天的实地考察了解当地的环境挑战。去年因病毒阻断措施，教学团队将假期课程延后至12月，地点改为新加坡。全球疫情反复不定，本届大三生今年暑假赴菲律宾调研的计划仍无法落实，改在本地举行也一波三折，受疫情升温，防疫措施收紧影响，户外考察中途改成线上课堂。

本地疫情近日出现回弹，随着防疫措施收紧，于5月7日举行的首个暑假讲堂搬到线上，教师们授课时说，他们原来期待跟学生们在学校里见面，没想到兜兜转转还是得利用视讯。教学团队也坦言，原有考虑取消课程，但多番商讨后决定不向疫情低头，所有户外活动经过调整，在符合新防疫规定下继续进行。虽然学习体验受阻，但教师为学生打气，鼓励大家将此次突变视为磨炼自我的机会。

户外考察于5月10日开始，师生外出时配合新措施，也受老天眷顾，无论到乌敏岛划皮艇游红树林，或是到韩都岛（Pulau Hantu）浮潜了解珊瑚，享受阳光明媚的好天气。直到政府于5月14日宣布两天后进入高警戒解封第二阶段，防疫措施收紧至6月13日，期间禁止堂食，公众外出最多只能两人同行。

课程中途被迫做大幅调整，但教学团队吸取过去一年实施线上教学的经验，这次临时更改课程至线上表现稳扎稳打。教师们在政府公布消息当天开紧急会议，晚上10时14分及时寄出电邮，通知学生课程将转为线上模式，不会取消。

剩下的课程改在线上教学，部分项目由教师们在不同地点做现场直播，学生不能如计划在户外上课十分失望。防疫措施时隔一年再度收紧，负面情绪容易被放大，一些学生感叹仿佛回到去年阻断措施阶段，认为一年多来不过原地踏步。教师们尽最大能力安抚年轻失落的心，鼓励学生视变故为提升应变能力的机会。

一连串的教学改变虽然不尽理想，但教学团队努力在限制下维持教育质量，态度真诚，学生能从351字的邮件感受到。与此同时，学生反思过去一年与冠病共存的生活，或发现如今面对未知比从前淡定不少。可以从善自如地应付突发难题，将是环境学学生日后致力解决环境问题应具备的能力。