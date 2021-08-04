【校果】跨学科创新视角看世界 安德逊实龙岗初院首推STEAM课程计划

安德逊实龙岗初级学院（安顺初院，ASRJC）今年推出首个STEAM课程计划。STEAM是科学（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）、数学（Mathematics）的缩写，指的就是综合教育，结合不同科目的精髓，希望学生有机会体验学习所带来的精彩。

为了配合STEAM的推出，安顺初院老师策划了一系列活动——STEAM dream of ASR、STEAMinar工作坊、艺术研讨会（Arts Symposium），以及国际科学研讨与展览会（Elementz Fair）。打头阵的是STEAM dream ofASR，鼓励高一学生发挥想象力与创意，利用从不同学科所学习到的知识，构思心目中未来新校园的雏形。

整个STEAM教育的活动计划当中，一大亮点是STEAMinar跨学科工作坊。4月21日那天，安顺初院高一学生居家学习，在网上参与不同领域的工作坊。这个居家学习日虽然为时一日，筹备工作却充满挑战。策划组老师准备数月，推出了一共15个工作坊任学生挑选。这些工作坊都由老师和负责学生协调。

校方希望通过STEAMinar鼓励学生从不同角度去分析和解决问题。生物科主任Ms Resma是此次STEAM教育活动的策划老师之一。她说：“我认为文与理科同样重要，缺一不可。这次的活动除了让学生以不同视角去分析问题，也让他们整合跨领域的知识，发展逻辑思考和创新思维，是很有意义的。”

虽然隔着屏幕学习和交流，但学生都积极参与。高一生梁元齐说：“我从小就对设计非常有兴趣，长大后想从事与设计有关的职业。因此我参与了‘建筑与文化遗产’这个工作坊。”

STEAM工作坊不仅让学生认识到现实生活中学习和整合跨领域知识的重要性，同时也给学生一次发掘兴趣和探索未知的机会。此次的居家学习日提供了各种跨行业的知识，例如有让学生认识到盆景背后的科学，设计背后的艺术，几何学中的数字等。有学生表示自己所读的的学科对自己在选择工作坊方面有一定的影响，但最终的决定还是依据自己的兴趣。

邀请越南、泰国学生参与科研比赛

与此同时，我院主办的线上国际科学研讨与展览会则提供了一个让本地和外国学生发挥创意和投入及分享科学研究的平台。该活动吸引46所本地学校的学生报名参加，越南与泰国的学生也应邀参加，一起做科学研究方面的切磋。这一次的科学研究项目比赛总共收到143份参赛作品，反应非常热烈。

继一天的STEAM跨学科工作坊后，学生隔天参与了高二学生领袖策划与推动的艺术研讨会。这个研讨会让学生更深入地了解城市的可持续性，本地的都市农业，以及建筑和文化遗产。其中建筑与文化遗产所呈现的内容包括了殖民时期、现代以及未来的建筑。学生领袖们介绍了三类建筑的艺术风格以及设计时的考量，例如如何把科技融入现代建筑设计中，如何在现代建筑中依旧保留本国传统文化的特色。

负责建筑与文化遗产的小组成员之一莫蕊萍说：“我国的建筑反映了国民身份及建国经历，也是国民的文化遗产及根源，值得珍惜。令人感到欣慰的是，学生其实早已意识到科学、科技、工程、艺术、数学的融合，有助在现实生活中发展多元的思考。”高二学生领袖所做的解说，以及与高一学生的交流与互动，让大家在这次的艺术研讨会收获满满。

负责这次活动的人文科学部门主任王淑慧说：“越来越多学府展开综合教育，以准备学生在未来步入社会时能更有效地与不同领域的人士合作。将各学科结合融为一体，能给予学生更丰富的学习体验，在实际的生活中活学活用。唯有培养年轻人的创意和自主学习探究的能力，再加上锻炼他们的综合应用能力，才能确保我们的社会不断进步且更具竞争力。”

(作者是联合学生通讯员)