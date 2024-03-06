【校果】国大中文系新年团拜 传承文化玩起来

大年初十四（2月23日），新加坡国立大学中文系同学会延续往年的传统举办新年团拜，主题为“家中龙瑞福满堂，亲情浓浓幸福长”，吸引了约50名教授、校友和学生参与。这是第二年恢复线下庆典，中文系大家庭再度聚首，空气弥漫着浓浓的春节气息。

开场致辞中，中文系副主任许齐雄副教授说，很欣慰看到同学会长江后浪推前浪，一直坚持为中文系组织活动。他幽默地说：“传承文化就是需要那股傻劲儿！”

本地作家随庭也出席了团拜，她说：“回到中文系的感觉特别温馨！我以前也是同学会的，这次见到大家就像看到过去的自己，特别能共情同学们的真诚和热情。我还拍照发给之前同学会的执委们分享呢！”

温情演绎自创曲 玩游戏挑战智力

作为“告别演出”，大四生李欣融深情演绎自创曲《夹心饼》。（国大中文系同学会提供）

为团拜节目拉开序幕的是，中文系前主席、常驻表演者李欣融，她为大家带来原创曲《夹心饼》。“我们靠在一起就像夹心饼／奶油和曲奇搭配得很适宜”，吟唱着少年单纯美好的青涩爱情，为喜庆氛围增添满满暖意。师生沉浸其中，纷纷打开手机灯光，随着轻快的旋律摇摆。由于今年已是大四，这是李欣融的“告别演出”，因而她深情演绎，力争给观众带来最佳体验。

大饱耳福后，进入大家最期待的游戏环节，师生掏出手机登入线上平台，参与“智龙争霸赛”冷知识游戏。除了新年习俗，如“新年期间有哪些是不能吃的？”，还有刁钻的称呼题目：“你面前是你父亲的表姐的丈夫。你应该称呼他为？”“你面前又迎来你母亲的姐姐的儿子的女儿。你应该称呼她为？”每一题之后，大荧幕上的玩家排行榜不断更新。有人起初领先排行榜，但在一些高难度题目后，瞬间被刷下去，整个“分数追逐战”颇为刺激！

“智龙争霸赛”游戏不仅考验参与者的知识储备，还考验临场反应。（国大中文系同学会提供）

观众暨表演者马一鸣（材料工程系大二）说：“真的被大家对传统文化节日的认知水平惊艳到了！题目兼具历史性和实用性，能感觉到出题者想让大家在了解华族传统文化的同时保持趣味性，真是用心了！”

随后，国大相声社的马一鸣（材料工程系大二）和樊豪林（计算机科学系大一 ）带来节目《打灯谜》。插科打诨，互相打趣中，两人围绕灯谜“半夜叫门问声谁”，进入场景模拟，樊豪林去找马一鸣。樊豪林从叫“门”（字面意思），到喊“孙子”引起马一鸣不悦，到直呼其名，不断被为难。两人定下赌约，谁说了“我”字便败北。樊豪林屡次犯规，但锲而不舍，更是先发制人，在门口反其道而行之，问屋内的马一鸣“谁呀”？马一鸣下意识回答“我”，胜负终见分晓，也令观众对脑筋急转弯式的谜底印象深刻。

国大相声社的马一鸣（右）和樊豪林（左）带来《打灯谜》，插科打诨的演出和脑筋急转弯式的谜底令观众印象深刻。（国大中文系同学会提供）

正当大家都对相声表演意犹未尽时，司仪宣布第二个游戏“音符接龙”开始了。此游戏包含两部分，第一部分是播放耳熟能详的贺年歌曲，在某处停下来时，参与者要接唱歌词；第二部分则是将流行歌曲以0.5倍速播放，看观众是否能猜出歌名。师生起初都有些拘谨，但逐渐踊跃参与，打成一片。

“音符接龙”游戏让大家重新认识耳熟能详的贺年歌曲。（国大中文系同学会提供）

鱼生捞出风生水起

节目结束后，在同学会负责人的带领下，师生前往中文系二楼空地捞鱼生。只见红色圆桌都已摆放好，大家围着圆桌，将鱼生材料倒入盘子，随着司仪口令喊出对应贺词，像是倒入生鱼片时喊“年年有余”；倒入胡椒粉和五香粉时喊“招财进宝”。大家用筷子尽情捞，捞出个风生水起、好运当头，同时寓意着中文系办活动的热忱，一直维持下去。有说有笑中，桌上虽然一片狼藉，但氛围特别热闹融洽。捞完鱼生后，大家排队享用热腾腾自助餐的当儿，李旻峰（中文系大三）为大家献上小提琴表演《新春乐》。

此次担任司仪的是同学会的“新生代”——蔡紫宁（中文系大二）与翁维才（中文系大三）。首度搭档的他们，一拍即合，默契甚佳。翁维才说：“这是我第一次当司仪，是很宝贵的成长经验。一开始有点紧张，但渐渐进入状态，感觉到的更多是兴奋。尤其在第二现场，看到大家齐声喊出贺词时，我感到阵阵温馨！”

在味蕾和听觉的双重飨宴中，团拜来到了尾声。现场温馨而热烈，师生互道恭喜，感受着佳节氛围和人情味，对明年的团拜翘首以盼。