【留学博客】王璐琼：你好，北京

湖边的广播又响起，内容有关大学生和革命，不清楚是真实录音还是电影台词传入了我的耳中，只知道这是跨越十几个年代的回响。

我对北京怀有复杂的情感。每当提起北京，外公未完成的心愿便会在脑海里浮现，他渴望去天安门前留下一张合影。因此，对我而言，北京意味着一张与天安门的合影。在高中时期，那些在课堂打瞌睡的午后，也会被北京大学中文系的幻想填满。然而，何时能踏上北京这片土地呢？这个问题频繁地在我脑海中盘旋。戴上口罩的那几年，遮挡了很多事物。轮轮等待中，北大的名字终于出现在交换学校的名单上，我这才申请了交换名额。收到北京大学的录取通知书后，幻想变得具体起来。原本对北京并没有太多情感的我，如同春天的新芽般萌芽。

来到北京已经有一个月了，这座城市再次接纳了我更为复杂的情感。曾经看到一段话说，一个人成长迅速的时候，往往是在离家远行的路上或是失恋的时刻。而当这两者同时发生时，各种情绪便会如潮水般涌来。最初，我总是盯着宿舍房间里的落地窗，凝视着窗外的景色。其实窗外并没有什么特别的景色可言，只有几棵光秃秃的大树，没有叶子，摇曳着显得有些萧瑟。再往后看，是一排红瓦楼房。这些楼房的宽度相当长，至少当我站在窗前，除了能看到自己的倒影，就只有那面红墙了。幸运的是，我所在的楼层可以看到红墙之上的天空，它们形成了一比一的比例。所以，天气好的时候，天空一半是蓝色，一半是红色。白天和夜晚的景象又完全不同。夜晚，我看不到红和蓝，也看不到自己的倒影。但我能看到更远处建筑传来的渐变灯光。它们照亮了半片天空，有时让夜空变成红色，有时则呈现白天的蓝。

天色渐明或昏暗中，望着红墙和天空，日子便一天天地过去了。我总会期待着周二的小说家讲堂，教授热情的言语让我更加坦诚地直视自己。有次上课，一位同学问受聘作家，写作的秘诀是什么？作家回道，秘诀在于“安静”。写作需要将内心变得异常安静，是否做到了这点只有作者知晓。前阵子，我又在思考着写作真实性的问题。很巧的是，困扰我的问题在课堂上突然得到了认真的探讨和解答。这种心情就像是站在一棵树下，随意伸出手，一片秋叶就缓缓飘落在手中。由此可见，所有问题在未来某个时刻都会得到解答，我们只需耐心等待。

寒冷告别了三月的北京，未名湖的湖面开始慢慢溶解。青色的湖面上，鸳鸯戏水，鸭子嬉游。有时下课后，我会骑着共享脚踏车，穿过校园的道路，骑到未名湖边停下来。看着平静的湖面，偶尔被几只鸭子和鸳鸯带起的涟漪划破。金黄色的阳光洒在湖面、小草上，还有我的发丝、手心上。波光粼粼，映照着湖边的石头，它们与层层叠叠的树荫相映成趣，我也融入了这幅山水画中。有了这些，即使身处异国他乡，我却不再彷徨，而是接纳了自然赐予的丰盈。我观察着柳树的枝头，它们像女人的长发静静地垂挂着，偶尔还有小鸟在上面筑巢。湖边的广播又响起，内容有关大学生和革命，不清楚是真实录音还是电影台词传入了我的耳中，只知道这是跨越十几个年代的回响。

所以，来到北京的生活到底是怎样的？我给不出一个准确的答案，无数个片段缝合了生活，生活是瞬间的悄然组成。我遇到了从吉尔吉斯斯坦和乌克兰来的室友，那晚我们各自分享着自己国家的文化。吃早饭时，一对母女与我拼桌，听着她们带着北京口音的温馨对话，我没有过多地打扰，只是在临走前，相互说了声再见。我去三里屯去看了场线下脱口秀，演员说北京是幸福感最高的城市，因为离开了北京去哪里都会幸福。在北海公园，小男孩穿着清代服装，像穿越到现代的末代皇帝。在北大双创中心的下沉广场，我和同学们在台上大声地朗诵着《青春中国》，还有在初雪中的抬头、打曲棍球时的奔跑，太多，只能让文字简单浓缩。

三月，依旧有大风，但也是拥抱寒冬后的春季。