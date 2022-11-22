老妇生蛇痛十年 爱女照护代价大

三分之一的人一生中会患上一次的带状疱疹*1（即俗称的“生蛇”，又称“蛇缠腰”）。在新加坡，估计每年有3万起新的带状疱疹病例*2。带状疱疹是由水痘—带状疱疹病毒引起的*3。超过90%的50岁及以上成年人都曾患过（或接触过）水痘，但有些人本身也许并不记得*1。

照护者的心路历程

照护者蔡梦如和88岁的妈妈黄月斜。（图/GSK提供）

我是蔡梦如，是一名集团的首席财务官。

我妈妈是带状疱疹患者，患病近10年了。到现在疼痛都不曾消失。

患病时，妈妈大约78岁。一开始时突然疼痛，我带她去看全科医生，医生也找不出问题。几天后，妈妈的右侧起了一个大水泡。于是我们回到全科医生那里，妈妈被诊断出患有带状疱疹。

在妈妈确诊之前，我们已看了全科医生两次。由于止痛药没有多大帮助，我们带妈妈去看专科。回想起来，看医生的次数，多不胜数。

起初，我不得不请假陪她去看专科，或者调整工作时间带她去看医生。我也花时间查询适合的医生在哪里，并研究别人的经历，了解该做什么。

对妈妈的疼痛束手无策

常用的止痛药对妈妈没有多大帮助，我只能按照医生的处方给她服用神经痛药物，或者当疼痛变得较可忍受时，跟妈妈谈话来分散她的注意力。

到今天，妈妈右上背部的同一位置，疼痛反反复复，通常是在我妈妈不舒服的时候。例如最近在去年11月，妈妈患有胆囊感染，不得不进行手术，就在胆囊病发作的前几天，她告诉我她的带状疱疹位置很痛。在同一个地方也不时感到痒。

照护者的压力

作为照护者，妈妈疼痛时发脾气，也让我承受压力。我妈妈会问：“为什么疼痛还在？为什么它会一直回来？有没有其他方法治愈它？”

而面对母亲的疼痛和瘙痒，我束手无策。除了按照医生的处方给她止痛药或敷冰块，谈话分散她的注意力，安慰她，我不知道该怎么缓解。

作为过来人，我的心得是：了解带状疱疹的病因或预防措施很重要，因为这会减除患病引发的疼痛、减少许多看医生的时间和确诊带状疱疹后摸索病情的心理压力。

高风险人群：50岁或以上的成年人

（图/受访医生提供）

长过水痘的人容易患上带状疱疹。康威医疗集团委员会主席许敬佳全科医生解释，这是因为患过水痘后，人体会产生针对病毒的特异性细胞免疫。然而，随着年龄增长，这种细胞免疫能力的下降导致带状疱疹的病毒重新激活的风险增加。

因此，年龄大了患上带状疱疹的概率会较高，从50岁开始急剧增加*4。然而，90%的带状疱疹是出现在健康的人身上*5。

其他的危险因素包括：由于各种疾病导致免疫功能低下、女性、家中一级亲属有带状疱疹史、承受心理压力、慢性疾病患者、狼疮患者和类风湿性关节炎患者等自身免疫疾病的人*6。

如果本身有多个危险因素，患带状疱疹的风险会较高。

The Respiratory Practice重症与胸腔内科顾问医生张耀光则指出，免疫功能低下的病患，如长期口服类固醇或免疫抑制剂的患者；糖尿病、缺血性心脏病、哮喘和慢性阻塞性肺疾病都会增加风险。

常见症状

带状疱疹常见症状是局部皮疹，可能会疼痛。（图/GSK提供）

张医生说，带状疱疹常见症状是局部皮疹，可能会疼痛。通常是带有一些水泡的成群皮疹，可发生在身体的任何部位。50岁以上者的风险显著增加，尤其是越年长者。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科顾问医生梁浩楠则说，常见症状是疼痛，以及在身躯（呈半圈带状）、四肢或脸部周围出现皮疹。他指出带状疱疹也可能没有皮疹，因而诊断不容易。

许医生表示，一些患者可能出现剧烈疼痛*7，表现为疼痛、烧灼或刺痛。有的患者还可能出现发烧、头痛或疲劳。除了疼痛之外，患者通常对发病部位的轻微触摸敏感。

至于疼痛原因，梁医生指这是因为神经受损。他说，如果神经无法恢复，疼痛将持续，甚至永久疼痛。带状疱疹的疼痛评分被认为高于分娩。因此，预防胜于治疗。

通常带状疱疹会出现带水泡的成群皮疹，可发生在身体的任何部位。（图/GSK提供）

与带状疱疹相关的风险

梁医生指出，直接的风险是感染。其他风险包括会持续疼痛一至三个月。疼痛若超过三个月，称为带状疱疹后神经痛。

梁医生说，80%至90%患者的疼痛不超过一个月，然而，高达5%至10%的患者可能会疼痛长达六个月，而少于5%的患者会疼痛超过六个月的时间，可能会持续数年，甚至几十年。

张医生建议患者应该在72小时内看医生，在这时间段内口服抗病毒药物可以有效地缩短患病时间，并可预防并发症，如：疱疹后神经痛，以及预防全身性疾病，如：肺和脑受累。

其他并发症

带状疱疹可引起严重并发症。梁医生指出，这包括中风和心脏病。此外，许医生说，如果带状疱疹发生在眼部，患者可能会出现影响眼睛的并发症，甚至导致失明。

张医生则表示，面部和头部的带状疱疹也会导致耳朵感染，严重的话可致耳聋。对于免疫功能低下的患者，也可引起系统性疾病，如脑膜炎、脑炎和肺炎。

带状疱疹治疗代价

一旦患上带状疱疹，病患和家人可能需要付出多方面的代价。梁医生提醒，除了医疗咨询和药物费用，还有工作时间损失和疼痛。如果发生中风或心脏病发作，费用将迅猛增长。

据张医生了解，在新加坡，治疗带状疱疹的平均费用为360元至470元。如果出现并发症，每名患者的费用高达3000元*8。

带状疱疹可预防

50岁以上的成年人或其家人或照护者，可向医生咨询，并请浏览www.stopshingles.com以了解更多关于带状疱疹的资讯。

免责声明：本文由GSK呈献。此内容发布于2022年11月，内容有效期至2024年11月（2年有效期）。NP-SG-HZX-ADVR-220001。

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*1：Harpaz R et al. MMWR Recomm Rep 2008;57:1-30; quiz CE2-4.

*2：Kawai K, et al. BMJ Open. 2014;4:e004833 and National Population and Talent Division, Strategy Group, Prime Minister’s Office, Singapore Department of Statistics. Population in brief 2020.

*3：National Foundation for Infectious Disease. Shingles myths and facts.

*4：Kawai K, et al. BMJ Open. 2014;4:e004833.

*5：Yawn BP, et al. Mayo Clin Proc. 2007;82(11):1341-1349.

*6：Marra F;Open Forum Infectious Diseases;2020;609

*7：Chen L-K, et al. BMC Infect Dis. 2017; 17:213. doi: 10.1186/s12879-017-2198-y.

*8：Ho KY et al. Burden of Illness and Cost of Herpes Zoster and P ost Herpetic Neuralgia --- A Retrospective, Observational Study in Raffles Hospital, Singapore. 30 Aug 2014.

【本文由GSK呈献】