防蓝光眼镜真的有效吗？

长时间注视电脑或手机，眼睛容易变得太干或疲惫不堪，选用防蓝光眼镜会有帮助吗？

最近公布的一项研究显示：防蓝光镜片并没有比一般镜片更能预防或舒缓眼睛疲劳。

研究员分析了来自六个国家的17个随机对照临床试验（randomized controlled trials, RCTs）的报告后发现：使用防蓝光眼镜并没有消除使用电脑所造成的眼睛疲劳。17个试验的研究期不一，短则数天，长则数个月。

研究员之一是墨尔本大学的验光与视觉科学副教授Laura Downie，她说目前无法证实防蓝光镜片是否影响视觉质量或睡眠，以及长期来说是否有助改善视网膜的健康。她指出，购买防蓝光眼镜前，应该先了解它的效益并未得到科学证实。

CNN报道这篇研究报告时，引述了美国著名非盈利医疗中心克利夫兰诊所（Cleveland Clinic）的眼科医生Craig See的话：造成眼睛疲劳的并非器材释放的蓝光，大部分人其实是患上电脑视觉综合征（computer vision syndrome），导因是长时间坐在电脑屏幕前，症状包括眼睛太干，分泌泪水，暂时性的视觉模糊，对光敏感，眼睛发痒或疼痛，专注困难，以及无法睁眼。

Craig See医生说他一般不会建议患者佩戴防蓝光眼镜，虽然这些镜片不会造成伤害，但也不见得有效，而且还得付费购买。

持续接触大量蓝紫光有害身体

蓝光（blue light）意指电子器材（例如LED电视、手机、平板和电脑）的屏幕释放的一种光线；它是电子屏幕产生的可视光线中，波长最短，能量最大的光线。蓝光也是可见光的一部分，就算不用电子器材，也会在日常生活中接触到蓝光，例如太阳光是蓝光的最大来源，LED灯也会释放蓝光。

防蓝光眼镜又称“屏幕眼镜”（screen glasses）或“电脑眼镜”，基本原理是透过反射或吸收蓝光，把屏幕释放的蓝光过滤掉，减少双眼所接触的蓝光。会反射蓝光的镜片一般是在镜片表面镀上可以反射蓝光的膜层，吸收蓝光的镜片则是以淡黄色的镜片吸收蓝光。

镜片色泽越深，蓝光吸收力越强，不过可能影响颜色辨识能力。有些镜片可以吸收百分之百的蓝光，有些只能吸收光长较短的蓝紫光（blue-violet light）。

研究证明：持续接触大量蓝紫光对身体有害。不过，波光较长的蓝绿光（blue-turquoise light）其实有助调节我们的生物钟以及体内的睡眠荷尔蒙。

想舒缓眼睛疲劳，不必特地买防蓝光眼镜，定时让眼睛休息是更理想的做法。（iStock图片）

护眼方法有哪些

要预防电脑视觉综合征，更有效的做法是采取“20-20-20护眼法则”：注视屏幕20分钟后，让双眼注视20英尺（约6米）或更远的地方，休息20秒钟。

另一护眼方法是：持续注视屏幕两小时后，让眼睛休息15分钟。如果可以到户外走走，对双眼和身心都有帮助。

其他由眼科医生提供的建议包括：

提醒自己多眨眼。很多人常常因为过于专注而忘了眨眼。

确保睡眠充足，每天睡7至8小时，让身体和眼睛充分休息。

确保镜片度数准确，度数不准确的镜片会导致眼部疲劳和受压。

在办公桌上摆放不含防腐剂的人造泪液（单次使用的小支包装为佳），方便随时使用。

上述研究报告在8月17日刊于Cochrane系统综述数据库（Cochrane Database of Systematic Reviews，简称CDSR），这是医学保健领域系统评估的权威资料库之一。