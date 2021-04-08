圣约翰岛 郑和在新加坡的官屿

郑和航海图在新加坡海峡虽有注明官屿小岛，但没有人确定是我国哪个岛。作者发现，它就是我国的圣约翰岛。

百年来中外、本地学者，对郑和船队经过新加坡的航线，在古地名上有混淆和错误。笔者从古籍和古海图的针路（航向）、航程、水深，准确地从现代海事学作纠正和确定。

官屿的发现

郑和航海图在新加坡海峡虽有注明官屿小岛，但没有人确定它是我国哪个岛和重要性。

搜索中，发现它就是我国海域内的棋樟山岛（Pu Sakijang Bendera，今圣约翰岛，St John Island）。

茅元仪的《武备志》（1621）里的茅坤图，是郑和航海图唯一的海图 。当中，从马六甲官厂出发，经过新加坡海峡，回中国经白礁的一段（参考图①），笔者参考元明清、16至19世纪西方和本地的文献和海图，在古名处加上现代地名，方便古今对照介绍：

官厂：《西洋番国志》为明朝巩珍1434年所著，记述他随郑和第七次下西洋的经过。在满刺加国（马六甲）的叙述：

中国下西洋舡以此为外府，立摆栅墙垣，设四门更鼓楼，内又立重址城，盖造库藏完备。

明朝在马六甲设官厂，它是下西洋的贸易中转站、货仓、基地或外府。

吉利门：在马六甲海峡南端，今印度尼西亚吉里汶岛（Pulau Karimun）。

长腰屿：我国南端沙都姆岛（Pulau Satumu），也是莱佛士灯塔所在。是明代对这小岛或新加坡本岛的统称。17世纪葡萄牙人称长岛（Pulau Panjang）。

淡马锡门：古语“门”指水道或海峡。新加坡主海峡（Singapore Main Strait）沙都姆岛南那段，靠近新加坡，所以称淡马锡门。

龙牙门：元朝汪大渊撰《岛夷志略》（1349）:

门以单马锡番两山相交，若龙牙，中有水道以间之。

指早期岌巴港口西面，水道深18米入口处，两块隔337米的石柱，已被英国人炸掉。南岩石位于圣淘沙岛西端（Tanjong Rimua）角外， 北岩石位于拉柏多公园南角外的Tanjong Berlayar，马来人称Batu Berlayar，启航之石。

在二石柱中间过龙牙门（圣淘沙岛），岌巴港入口两边长满高树。元代文献记载，船只经过时，船桅会碰擦到树枝，海盗会乘机从树上跃下到船上抢劫。

龙牙门（海峡）：不是指岌巴港龙牙门两岩柱。

多处古籍从航向和航程记载，郑和船队经过龙牙门，指的是官屿（棋樟山）南边的新加坡主海峡，因离岌巴港或圣淘沙岛的龙牙门不远，所以对此也称龙牙门（海峡）。

官屿：指棋樟山岛。参考图2，从莱佛士灯塔南向东行7.3海里，就是此岛。在印尼和毛里求斯也出现官屿，它和官厂可能有相似的功能，但规模地位应比官厂低。

白礁：Pedra Branca，属新加坡，在海峡东端，设有霍斯堡（Horsburgh）灯塔。

古籍里的新加坡海峡航线

图②：从满喇咖回广东针路：从长腰屿到官屿。

再看看不同古籍记载郑和在新加坡海峡的航线：

１. 明朝导航手册《顺风相送》（1593）：

A、暹罗往磨六甲

B、右边西去山二号

C、广东往磨六甲针

D、满喇咖回广东针路：

吉里闷山单辰（120度）并乙辰（112.5度），二更取长腰屿不可行南，恐犯凉伞礁及沙塘浅。出龙牙门（海峡），单卯（090度）针取官屿，防“南”边牛屎礁。甲卯针（82.5度）五更船取白礁北边过行船。

2. 明张燮写于1617年的《东西洋考》 。

3. 郑和航海图上的航线。

用二组针路1D加3，在新加坡海峡准确路程和航行方向，可画出郑和船队的航迹如图②。

除了1B，五航线都注明，白礁到龙牙门（海峡）航行需五更。一更2.4小时，五更为12小时。

1A、1C和2，三航线从龙牙门（海峡）到吉利门航行时间都是三更，即7.2小时。

全段新加坡海峡的航行时间五更加三更，即八更，相当于19.2小时。

实际距离为58.8海里，除以19.2小时，平均帆船速3.06节（同郑和15条航线的平均航速3.59节接近），用更数可推算出：

a、白礁到龙牙门（海峡）即棋棋樟山，需五更，36.7海里。

b、龙牙门（海峡）即棋樟山，到吉利门岛需三更，22.1海里。

a和b两段和现今海图测量一致，说明针路无误。

《顺风相送》1D，从满喇咖回广东，唯一针路提出，吉里闷山到长腰屿（莱佛士灯塔）路程为二更，从长腰屿用单卯（090度）针取（航向）官屿，但没说明航程时间，官屿走五更船取白礁。

从1A、1C和2三航线，整个海峡航程为八更（19.2小时）。 所以，找出从长腰屿到官屿距离为八更减七更（二更+五更），即一更（2.4小时X3.06节），7.3海里。

这重要线索指出，从长腰屿往东7.3海里，就准确到龙牙门（海峡）的官屿的位置。

官屿在新加坡的重要性

图③：1604年艾勒迪亚地图上Pulo Siquijan是棋樟山岛。

葡萄牙天文学家兼数学学艾勒迪亚（Manoel Godinho de Eredia）1604年绘制的新加坡水文图（图③）记载，南部二岛在一起同名为Pulo Siquijan（马来语吠鹿的岛），其中之一就是棋樟山岛。

莱佛士1819年登陆新加坡前一天，先登上棋樟山和柔佛苏丹天猛公见面。之后在岛上设立讯号站和招徕船只。此岛几百年前受统治者重视和开发，土著和中国移民聚居。因为在新加坡主海峡边沿，避风港深水锚地，离龙牙门（岌巴港）和新加坡河口近，方便贸易。

这里面积大，地势平坦，适合盖大型防御、货仓或住宿。明朝永乐时，新加坡可能再回到马六甲王朝的控制，这样的关系和优越地理，使棋樟山成为明朝在新加坡的海外贸易基地或中转站的官屿。这也是新加坡600年前和永乐朝的特别关系和历史新发现。

发现陶瓷碎片

作者在棋樟山岛上发现的陶瓷碎片。

笔者也在棋樟山找到晚明、清民时期的陶瓷碎片256块，证明早期岛上曾有华人聚居，加强笔者对棋樟山是官屿的看法。希望学者们能做更深的考究或考古挖掘，证明郑和在我国的活动。

期望官屿的发现，能填补淡马锡王朝灭亡之后，葡萄牙人1613年来捣毁狮城聚落之前历史空白的一页。