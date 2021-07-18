周末小知食（一）：榴梿

又是榴梿飘香的季节，全岛掀起吃榴梿热潮，不少档口近日都出现长长人龙，浓郁的榴梿味让人流连忘返。你是否曾担心买到有过量杀虫剂或者催熟剂的榴梿？当局又如何确保市面上售卖的榴梿农药成分不会超标？

猫山王、黑刺、红虾、竹脚、金凤、D24……你知道本地人一年吃掉多少榴梿吗？

根据新加坡食品局提供的数据，单是在今年上半年，本地就已进口了9300公吨的榴梿，估计全年的进口量有望超越去年。受冠病疫情影响，去年的榴莲进口量比前年减少约25%，只有1万6700公吨，在2018年和2019年则分别有2万2000多公吨。

只有获得食品局颁发经营执照的进口商才允许进口榴梿，目前榴梿进口商约有93家。榴梿季节通常在每年的6月至9月，前阵子的榴梿主要来自马来西亚柔佛州，现在则是进入彭亨州的榴梿旺季。

果农如何种植采摘榴梿？

榴梿树种类繁多，需要四到八年才会结果，通常一年结一到三次果，每次产量为几十到几百颗榴梿不等。

为了防止害虫侵蚀榴梿树，导致收成受影响，果农在种植时一般会喷洒农药。因运输和售卖需求，也会在采摘后使用催熟剂，例如源自植物的乙烯（ethylene）和乙烯利（ethephon），让人们不管身在何处，全年随时都能吃到美味可口的榴梿。

不过，某些催熟剂如碳化钙（calcium carbide）在许多发展中国家是不允许使用的，因为若在使用过程中直接接触到这种物质，可能会危及安全。

种植榴梿过程中使用碳化钙对身体有什么影响？

根据联合国粮食及农业组织有关正确种植法的技术指南，碳化钙带来的食品安全风险预料是微不足道的，因为它在潮湿空气中会迅速释放出乙炔气（acetylene gas ），催熟果实，而乙炔气会消散到四周的空气中，因此消费者不太可能会在吃榴梿时也摄入乙炔气。

那本地进口的榴梿安全吗？

为确保食品安全，新加坡食品局就食品中可允许残留农药的剂量有严格的规定。当局会对进口的榴梿进行抽样检测，看有没有残留过量的农药和催熟剂，一旦发现不合格，将不允许上架销售。

如何检测榴梿？通常过量的农药多残留在榴梿的外壳上，不过大家大可放心，即使榴梿果肉中检测到有农药残留的情况，其农药浓度也是极低的，远低于当局所规定含量。

食品局也没有在检测中发现有任何违例使用化学催熟剂的问题。

怎么确保榴梿可安全食用？

选购榴梿的五大贴士！

买带壳的榴梿时，确保榴梿壳没有裂缝或被打开。

怎么知道榴梿是否新鲜？可查看榴梿 茎的颜色，来检查榴梿的新鲜度。 刚落地的榴梿 茎会呈绿色或浅色 ，若颜色较深则表示已收割一段时间了。

若购买包装好的榴梿，要注意盒子是否密封，以防止受细菌感染。

向注重卫生的商家购买榴梿，例如使用不同的手套处理榴梿壳和果肉，并使用干净的刀子来取出果肉。

若在网上订购榴梿，要确保商家是从食品局认证的进口商购买榴梿。

吃和储存榴梿的三大贴士！

避免双手在触碰榴梿壳后碰果肉， 尽可能使用手套开榴梿，之后需把手洗干净才开始食用。

吃榴梿时，避免碰触榴梿壳。

吃不完的 榴梿可在冰箱冷藏两到四天，或冷冻长达两个月。

榴梿可以当饭吃吗？

榴梿的热量和糖分含量非常高，吃多了对健康不益，糖尿病、心脏病和高胆固醇患者更须要多加注意。这个榴梿季节，让我们成为知情理性的消费者，安全安心地享用榴梿吧！