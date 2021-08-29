周末小知食（七）：大米中的虫子——米象

大米是我们日常中最不可或缺的食物之一，但如果储存不当，大米中就会出现一种黑色的小虫，我们常称它为米虫。

你在大米中发现过虫子吗？为什么大米中会出现米虫？有虫的大米还能吃吗？

什么是米虫？

米虫的学名是米象（Sitophilus oryzae），是一种主要生活在热带地区的甲虫。

米象体积只有大约2至3毫米，它们主要寄住在谷物中，常在大米、玉米、小米、小麦、高粱、燕麦等谷物产品中出现。

米象无论在幼虫期还是成虫期，都对人类无害，现有研究显示它们不会传播疾病，也不会叮咬人。

为什么会在大米中发现米象?

大米在收割、加工或运输的过程中就已经有了米象或者虫卵。在一定的湿度和温度下经过一段时间，便出现在大米中。

大米生虫了还能吃吗?

通过观察米粒上是否有小洞可判断大米是否生虫。

如果在大米中发现米象，可以通过反复淘米来清除它们。清除虫后的大米仍可以食用。

避免大米生虫?

生产与进口商应确保他们生产和销售的大米是安全的。

进口商应确保大米储存在干燥或低湿度的适当条件下，并且适当通风、定期检查是否有虫蛀。

消费者也可以采取以下方法，确保生米的妥善贮存：