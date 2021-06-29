带你认识5大电动车种类

原文：陈联泰，《海峡时报》高级执行级记者、Shreejit Changaroth

译写：吴庆康，《联合早报》资深高级记者

从纯电动车（BEV）、混合动力车（HEV）、 插电式混合动力车（PHEV）到轻混合动力车（MHEV），你对各类电动车知道多少？本文为你逐一分析各类电动车。

车子电动化的概念是在20年前引入新加坡，那正是丰田授权代理商慕娘摩哆首次推出混动车Prius的时候。自那时起，尤其是在最近几年，各种各样的电动车陆续登陆狮城，包括纯电动车（full electric vehicle，缩写EV)。

有鉴于对环境的关注，很多国家正在禁止纯内燃引擎（internal combustion engines，缩写ICE），新加坡也正往这个方向前进。到了2030年，本地将停止对纯内燃引擎车子的注册。到了2040年，政府希望所有上路的车子都会有些许电动元素，朝向更干净能源行驶的目标。

现在正是时候了解市面上有哪些不同种类的电动车可供选择。

五大种类 为你逐一分析

市面上到底有哪些电动车种类可供选择？以下就为你逐一分析各类电动车：

1. 混合动力车HEV

丰田Yaris Cross属于混合动力车。（图／《海峡时报》）

混合动力车（Hybrid Electric Vehicle，缩写ＨＥV）在普通燃油车的基础上添加了电池以及电动机，可依靠燃油和电池驱动汽车。

所有混合动力车都有电池，目前较流行的是锂电池。尽管电池在行驶里数和速度上有所限制，但大多数的混合动力车都能在交通量轻的路上和低速行驶时进入纯电动模式，比如在停车场或住宅区的小路。换言之，车子在这些人口较多的环境具备零排放能力，能改进空气素质。

当电池与燃油一起提供动力时，混合动力车的马达会提供有效的扭力推进，尤其是在中段加速，以及从停滞启动的时候。燃油引擎确保电池得以充电，电池也在司机踩油门和行驶过程中回收能量，可自动充电

除了Prius，丰田与姐妹品牌Lexus旗下所有车款几乎都有混合电动款式。其他汽车品牌如现代（Hyundai）、起亚（Kia），以及本田（Honda）也有混合电动款式。

混合电动车的主要好处是油耗的经济效益，以丰田（Toyota）Yaris Cross来说，每百公里只消耗3.8升汽油。

虽然混合电动车过去要比同级内燃引擎车贵20％至30%，目前的价格差别已缩小到10%至15%。对一般的驾车人士来说，通过省下的油费，最终将能抵销最初的车价差别。

2. 插电式混合动力车PHEV

沃尔沃（Volvo） XC T5 Recharge是一款插电式混合动力车。（图／《海峡时报》）

插电式混合动力车（Plug-in Hybrid Electric vehicle，缩写PHEV），与混合动力车最大的不同就是它需要外接利用插座或者充电桩进行充电。很多来自欧洲的混动车都可以直接从墙上电插口充电。插电式混合动力车的电池容量要比混合动力车大得多，也有更强大的马达，在使用纯电动模式时的可行驶里数也比混合动力车来得高。

插电式混合动力车在电池驱动下，可零排放行驶40到100公里，符合大部分人往返工作地点和住家所需要行驶的里数，这正是它的一大优势。跟混合动力车一样，插电式混合动力车在充分加速时，也同时运用电池和引擎的动力。

但车子得至少每两天就充电一次，要不然车子就得纯依赖燃油供力。由于有更大的电池和马达，插电式混合动力车在燃油模式下会比一些内燃引擎车子的表现逊色。

插电式混合动力车的一个缺点是价格昂贵，有时甚至与纯电动车一样昂贵。插电式混合动力车也预料会需要更高的保养费，因为其燃油引擎和电动传动系统都需要保养。这类车款就像是有内置保障的电动车，消除车主对电动车里数的忧虑。

出产插电式混合动力车的车商包括宝马（BMW）、马赛地（Mercedes-Benz），以及沃尔沃（Volvo）。

3. 轻混合动力车MHEV

福士伟根（Volkswagen）Golf 属于轻混合动力车。（图／《海峡时报》）

混动车最低等级的就是轻混合动力车（MHEV，全称Mild Hybrid Electric Vehicle）。基本上所有利用发电机来充当启动器的车子都可归类于此。一些轻混合动力汽车的马达甚至不为燃油机提供扭力，往往可以稍微提高车辆的加速性能，若承载量低，还能在巡航时关掉引擎，降低车辆的油耗。

这种车型一般来说有个介于12伏到48伏的锂电池，在车子踩油门或巡航时就会进行充电。

轻混合动力汽车所提供的燃油节省微乎极微，但还是能取得一些实际的节省。这类车子的价格方面不会比同级燃油车贵太多。

4. 混动车e-POWER

日产Kicks跨界休旅车属于品牌e-POWER 系列车款之一。（图／《海峡时报》）

这是日产（Nissan）对混合电动车的另一诠释。目前品牌旗下e-POWER有三辆车款，分别是Serena、Kicks，以及Note，而日产计划明年在本地推出完整的混动车款。

e-POWER的特点是利用燃油引擎作发电机，将机械动力转化为电力，供应锂电池及推动电动马达以驱动车子。它虽然是电动车，但却是以打油来供电，并有电动车的驾感，有即时的扭力和无缝的换挡感觉。从效益的角度看，e-POWER与在本地上路的一些混动车款不相上下。

5. 纯电动车BEV

纯电动车Lexus UX300e拥有长达八年或20万公里的保障。（图／《海峡时报》）

在新加坡公路上，暂时还没有以氢燃料电池驱动的电动车，目前我们只有靠电动机提供动力的纯电动车（battery electric vehicles，缩写BEV）。这种车款安静、灵敏，并且无烟，意味着很适合新加坡这样的高密度城市。

第一款纯电动车十年前诞生，由雷诺（Renault）与宝马呈献。那个时候，宝马的i3的官方行驶里数介于130到160公里。今天，新一代的纯电动车充足电之后，可轻易行驶超过300公里，一些甚至能提供400公里的里数，要从新加坡一路北上吉隆坡也没有问题。

纯电动车自然得充电，而充电时间的长短取决于电池的容量大小、充电站的电力输出，以及车子本身充电器的电力功率。

新加坡目前的公共电动车充电站分布全岛，包括得充电12小时才能为高性能纯电动车充满电的充电站，以及只需30分钟就可充满电的快速充电站。到了2030年，新加坡的目标是在全岛设立6万个充电站。

但如果你住在有地住宅，你就完全不必等。你可以拥有自己的墙壁充电点，这个装置通常会随你在购买电动车时一并送上。你所要做的，就是在睡觉之前为车子充电，一周一次。

与十年前相比，电动车的选择大幅增加。今天，在雷诺、迷你（Mini）、捷豹（Jaguar）、保时捷（Porsche）、MG、比亚迪（BYD）、现代、起亚，以及Lexus等品牌的陈列室都可看到纯电动车。

由于相对来说仍新，纯电动车有些未知因素，包括电池和马达的有效使用寿命。大多数的车厂都提供保证，以Lexus的UX300e为例，就提供了八年或20万公里的保证，是本地电动车中最长的，而且也保电池。

政府高达4万5000元的税收优惠对首次购买电动车的车主来说很有吸引力。当电动车成为主流之后，这些优惠预料将会减少。

【本文取自《电动车特辑》】