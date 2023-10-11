为车子添加元素 更舒适便利与安全

各个品牌在新车的设计上频频推陈出新，市面上智能、安全和务实的装备更是层出不穷。本文为你介绍五款车子在设计上融入怎么样的元素和装备，让驾驶更加舒适、安全、节能，或是提供更卓越的表现。

每当一款车子以驾驶者为出发点来进行设计，它自然能从众多车型中脱颖而出。从亮眼的外观到重视安全和注入科技，以及可持续发展等设计元素，考量到务实、舒适和安全，让驾驶更轻松写意。

充分扩大乘车和行李厢空间

特点：可切换多种配置组合以满足不同的座位和货物安排需求

车款：本田（Honda）Jazz Crosstar

紧凑型的本田Jazz Crosstar拥有宽大的车窗，车厢空间显得宽敞。（图/Honda）

本田Jazz Crosstar虽然车身紧凑，但从车厢内能看到车外的全景视野，顿时让车厢显得更为宽敞。细薄的A柱和前排车窗提供更好的视野，而品牌的Sensing功能则包括车道偏移抑制系统（Road Departure Mitigation），这一切都将安全放在首位。比如车道偏移抑制系统一旦预示到你偏离车道，就会促使方向盘反复震动，并自动纠正，把车子转回到原来的车道上。

需要承载不同体型和尺寸的物品？品牌标志性的Ultra座椅拥有多种配置组合，能让你随心调节所需的空间。座椅上的抗疲劳设计符合人体工程学原理，可提供良好的支撑，让驾驶者倍感舒适。此外，车上的9英寸的中控娱乐与资讯触屏，支持蓝牙、安卓Android Auto和苹果Apple Carplay的无线连接。

如果车内空间不够，你可以使用车顶行李架来增加空间，而车子具备的自动上锁功能意味着你再也不用担心忘记锁车了。

享量身定制的温度设置

特点：双区冷气系统让前排乘客和驾驶者可各调节温度

车款：丰田（Toyota）Harrier Hybrid

丰田Harrier Hybrid混合动力车的电池可自动充电。（图/Toyota）

丰田Harrier Hybrid混合动力的动力输出和节能效益，凸显它与其他运动休旅车不同之处。车子装备的电动马达可瞬间释放扭力，让你顺畅加速，而自动充电混合动力系统省却了充电的烦恼。

本地天气炎热，车子的优质真皮座椅采用通气设计，确保乘坐时可以常保凉爽。其中，前排座椅设有双区冷气系统，驾驶者和前排乘客可依个人所需调节温度，并通过nanoeX技术除臭并净化空气，添加乘坐的舒适指数。车子也装备无线手机充电功能，让你告别杂乱的线缆，是另一个贴心之举。

车子配置品牌的智能安全配置（Toyota Safety Sense），确保行驶时的安全。这就包括设有防前方碰撞自动刹车功能辅助（Pre-Collison System），可在任何潜在碰撞发生前向驾驶者发出警示，并在必要的时候启动主动刹车功能，从而低碰撞风险或减轻撞击力。

免手触开关行李厢

特点：利用传感器让你以踢脚的动作开关行李厢的门

车款：立胜（Lexus）NX 350h

立胜NX 350h提供宁静的驾乘体验，以及窝心的免手触开关行李厢功能。（图/Lexus）

立胜NX 350h混合动力车让驾驶享受电动车动力加速、顺畅驾驶的需求，而无需为充电而烦恼；因为车子发动机产生的电力能为电池充电。

这款外形时尚的中型运动休旅车（SUV），提供宽敞、奢华和宁静的乘坐体验。

此外，车子还采用了日式的Tazuna设计理念，通过将所有操控完美地摆放在便于驾驶者控制的位置，在驾驶者和车子之间建立了一种无缝和直观的联系，致力于让驾驶者专注于驾驶。后保险杠下方装置了传感器，通过踢腿动作就可以轻松且快速地打开和关闭行李厢。

安全是行车的一大考量，车子就有一系列安全装置。停车辅助系统（Parking Assist）附有距离引导，协助你安心在狭小的空间停车。车子的360度的全景摄像安全系统让你清楚看到车外可能出现的障碍物，在窄巷穿行或转弯更为便利和安全。盲点监测（Blind Spot Monitor）功能，则让驾驶者能安全和自信地切换车道。

省去学习新界面的麻烦

特点：将智能手机功能无缝融入车内系统

车款： 奥迪（Audi）A3 Sedan 1.0 TFSI S tronic

奥迪的多媒体界面可将智能手机功能无缝融入其中。（图/Audi）

奥迪A3轿车是一款紧凑型轿车，提供优质行驶体验，车厢空间也够宽敞，适合小家庭的日常通勤。配备48V的轻混合动力引擎，车子在减速行驶时回充电力，甚至可以在关掉引擎的情况下滑行，达到节能功效，为你省油省钱。

车内的虚拟驾驶舱科技，让驾驶者轻松并准确地获取各种资讯，这样一来驾驶者就可以将注意力集中在道路上。全数码的仪表盘可展现全高清分辨率的资讯和图形。

不仅如此，品牌的多媒体界面（Multi Media Interface）可以将智能手机功能无缝融入车内系统，省去学习新界面的麻烦。奥迪connect内置应用则可以让你获取实时交通和停车位信息，提前做好规划。

车子的巡航系统不但能进一步提高燃油效益，也能在无需踩油门的情况下，辅助你保持预设的时速，减轻驾驶疲劳。车道偏离警告则可以通过转向干预来防止汽车偏离车道。

热天也能享凉爽的行驶

特点：前排座椅的通气设置确保行驶舒适

车款：比亚迪（BYD）Dolphin

比亚迪Dolphin虽是入门级车款，却不乏高科技装置。（图/BYD）

这是比亚迪“海洋系列”的第一款全电动车型，是本地车主转向电动车的完美入门车型。它拥有紧凑但宽敞的内部空间，有效的电池续航能力，再加上尖端的科技和一系列的安全装置，都加强其吸引力。

其中，车子的续航里程可达340公里，足以消除买家对电动车续航里程的焦虑，同时又不会因电池过于笨重而造成不必要的负担。

品牌的智能驾驶舱系统（Intelligent Cockpit System）支持4G和应用[1] 连接，而车子的软件也可以通过无线网络进行更新，确保车辆始终拥有最新的功能和优化。此外，车子也设有智能语音辅助（Smart Voice Assistance），可以通过语音声控来获取讯息和进行控制。

驾驶者和乘客的舒适性和安全性始终是重中之重。前排通气座椅非常适合热带气候，而车道偏离警告（Lane Departure Warning）和车道保持辅助系统（Lane Keep Assist）等先进的安全功能，是避免因为晃神或劳累驾驶的重要安全配置，确保你不偏离车道。

消除颠簸 行驶平稳舒适

特点：液压悬挂系统的座椅有助于确保将路面干扰降至最低

车款：雪铁龙（Citroën）C4 Crossover

雪铁龙C4 Crossover设有自适应液压悬挂系统的座椅，使行驶乘坐更加平稳舒适。（图/Citroën）

雪铁龙C4 Crossover跨界休旅车的整体轮廓体现其掀背车的传统，同时又兼具休旅车的实用性和坚固性，并融入了雪铁龙的独特设计元素。

作为一款欧陆汽车，品牌一直以其“魔毯般”的驾乘舒适见称，这款车子也不例外。这要归功于先进的舒适装备，包括标志性的自适应液压悬挂系统（Progressive Hydraulic Cushions）能自动依照路面的颠簸度吸震，大大降低因高低起伏而造成的晃动，搭配升级版的舒适座椅设计，确保驾驶和乘坐都能感到舒适。

当预示到碰撞风险时，碰撞风险警报（Collision Risk Alert）会通过音频系统警示驾驶者。必要时，车辆的主动安全制动系统（Active Safety Brake）甚至会进行紧急刹车，以避免或减轻碰撞冲击。如果驾驶者不小心偏离车道，车道保持辅助系统（Lane Keep Assist）会引导车子重返车道。

辅助功能让行驶更安

全特点：自适应巡航控制系统、车道保持辅助系统和自动紧急刹车系统，减轻驾驶压力

车款：斯柯达（Skoda）Octavia RS

斯柯达Octavia RS配备先进的安全功能，让行驶更安全。（图/Skoda）

斯柯达Octavia RS是品牌畅销车款Octavia的顶级装配车型，不但展现动感，搭配黑色元素的装饰细节，更增强车子的吸睛力和运动元素。

这款车子搭载2升的TSI涡轮增压引擎，对驾驶者来说，其动力表现和操控舒适度无需置疑。与此同时，它也确保乘客能享有舒适的乘坐体验。

它在提供卓越的性能表现时，也不失实用性。宽敞的内部空间意味每一位乘客都享受舒适的通勤，长途旅程也不会有压迫感。宽敞的行李厢无论是平日的家用车需求，或是驱车北上来个长途旅行，也有足够的空间容纳所需。

值得一提的是，引擎所带来的强劲动力，也确保高效的燃油效应，有助于控制油费。

不仅如此，车子的安全与性能也并驾齐驱。自适应巡航控制系统、车道保持辅助系统和自动紧急刹车系统等先进的安全功能，都确保旅途更加安全，也同时疏解驾驶压力。先进的娱乐系统配备触屏界面，以及与智能手机链接的功能，提升行驶乐趣，即使长途驾驶也不会感到无聊。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo汽车展销会

日期：10月14和15日（星期六和星期天）

时间：10am-8pm

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】