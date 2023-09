投资平台推陈出新 交易佣金低 界面易操作

本地财富管理平台全面革新,新交所交易佣金低至8.80元,看看还有哪些创新内容能帮助投资者轻松理财?

“基金超市”不一样了



熟悉金融新闻的读者应该不会对Fundsupermart.com感到陌生。成立于2000年1月的Fundsupermart,旨在帮助投资者轻松投资单位信托,并提供丰富的内容和工具,助力投资者做出更明智的决策。

FSMOne.com总经理黄智郁分享了公司从“Fundsupermart.com”蜕变的过程。在2000年代,Fundsupermart在众多投资者的支持下茁壮成长,不仅迅速打开新加坡市场,还拓展至马来西亚和香港市场,期间斩获一系列荣誉,推出多项创新计划和产品,备受业界肯定。黄智郁表示,当年创建Fundsupermart的初衷 ,源于市场缺少投资的教育平台。“我们与众多基金经理和业界伙伴紧密合作,致力于为投资者提供最佳的投资理念和最新的研究成果。”

2014年12月,Fundsupermart的母公司奕丰集团(iFAST)于新加坡证券交易所主板上市。随后,于2016年12月,平台拓展了产品线,涵盖股票、ETF(交易型开放式指数基金)、债券和全权管理投资组合等重要领域。黄智郁表示:“为了适应这些变化,我们决定将公司更名为FSMOne。”

黄智郁补充道,这一全新的名称有助于更好地传达“基金超市”的理念。“投资者拥有多种投资方式,但只需一个关键的平台即可满足各自不同的需求和目标。正如FSMOne.com的口号所言——‘多种投资方式,一个投资平台’(Many ways to invest, One place to do it)。FSMOne.com的蜕变将公司的业务推向新的高峰。我们的投资者不仅能构建多元化投资组合,还能更便捷地获取更多投资产品和服务。我们由衷感谢投资者对新产品的踊跃支持。”

新交所佣金低至8.80元



以创新的金融科技服务而闻名的FSMOne.com,不断推陈出新,更在近期为投资者提供不少创意解决方案,提升用户的投资体验。

去年8月,FSMOne.com推出了FSMOne借记卡,为用户带来“投资、交易、消费、获利”的全新四合一体验。这张借记卡不仅让用户能够从投资收益和股息中享受现金返还,在海外消费时,还能享有不俗的外汇兑换率。

今年7月,FSMOne.com更是推出引人注目的美元现金管理解决方案——美元余额转投账户,除了可带来高达4.545%的净收益率(截至2023年8月22日),更具备T+0结算功能,可以让在截止时间前赎回资金的投资者在同一天内领取款项。这项创新使用户在享受更高收益的同时,还能立即将资金用于投资各种产品,实现更灵活的资金运用。

FSMOne.com总经理黄智郁指出8.80元固定佣金,帮助投资者在本地市场累积更多投资的同时,还能节省资金。(图/商家提供)

值得一提的是,FSMOne.com是首家将新加坡交易所交易佣金降至8.80元的投资平台。黄智郁表示:“我们认为,许多新投资者往往会以本土市场为起点,因为他们对新加坡的公司、股票和ETF比较熟悉。我们以独特的8.80元固定佣金,帮助投资者在本地市场累积更多投资的同时,还能节省资金。这对我们来说也是一个可以持续维持的定价,因为作为一个多产品的平台,FSMOne.com拥有多种收入来源,在定价方面更加灵活。”

免费教育内容 帮助简化投资决策



FSMOne.com的主要特点之一是为投资者提供关于全球市场的免费教育内容。那么,这些内容又如何使投资者受益呢?

黄智郁说:“我们的目标很明确,就是要协助来自世界各地的投资者在全球范围内进行投资,并从中获得收益。我们所提供的内容正服务于这一目标,我们希望通过平台上的文章与资讯,帮助用户了解如何简化投资决策。随着现代人阅读习惯的变化,我们近期还增加了更多视频内容。”

如果投资者想寻找适合自己的投资机会,往往需要投入大量的时间与精力来研究各种产品的优劣。(图/Getty Images)

黄智郁认为,要在特定的市场或行业中找到最佳投资机会,投资者需要对多种产品进行深入研究,耗费大量时间与精力。而FSMOne的免费教育内容,则能帮助投资者在做决策时拥有一个更高的起点。

接下来,FSMOne.com将持续改进其投资产品和服务范围,并为投资者提供更具创意的内容。黄智郁强调:“不论是通过网站上的资讯,还是通过关注Telegram、脸书、Instagram和Youtube等社交媒体平台,用户都能第一时间获得最宝贵的投资信息。”

投资于金融科技 至关重要



创新与技术的进步息息相关。对FSMOne.com来说,持续投资于金融科技至关重要。“集团超过三成的员工任职于IT相关部门,不断改进网络和移动应用程序的用户界面。我们从投资教育的角度,帮助用户掌握不同类型的投资产品。一旦他们掌握了这些要点,就能通过我们的界面进行各类产品交易,查看待处理的订单,轻松使用现金解决方案支付,并一站式查询所有资产。”

分散投资对分散风险来说很重要。那么,FSMOne.com如何确保投资者在分散投资时能拥有友好的用户体验?

FSMOne.com的界面简洁清晰、操作方便,不论是财富管理,还是获取最新投资资讯都能一手掌握。(图/商家提供)

黄智郁指出:“我们强调直观的网站和移动应用程序界面设计,以便投资者能轻松交易和查看各类产品的持股。最近我们对网站界面进行了更新,视频内容更加突出,登录后的交易界面也更方便进行多类产品的交易,而不会让投资者感受到明显的差异。”

展望未来,黄智郁表示:“我们将继续专注于协助投资者在全球范围内进行投资并获得盈利。这也意味着我们在不断寻找新的创新方式来推出简易的投资产品, 例如美元余额转投账户。因此,现金解决方案仍将是我们未来改进的重点领域。”

【本文由FSMOne.com呈献】