从快充手机到旗舰折叠手机 十年的创新与融入

作为全球领先的智能设备创新者，今年是Oppo进入新加坡市场的十周年，在推动科技升级和产品完善的同时，Oppo也积极融入新加坡的人文与社会，使品牌可以快速适应市场，快速做大。

Oppo于2004年成立于中国广东，最初是以数码视听产品而闻名。2008年，品牌进军手机市场，推出第一款手机Oppo A103。由于手机背面的摄像头、自拍镜与扬声器形成一张笑脸，这样的设计辨识度高，亲和力强，不仅为Oppo塑造了正面、乐观、自信的品牌个性，也由此开启探索和引领至美科技之旅。

随着智能手机时代的到来，Oppo积极发展智能手机业务，不断研发与创新：2011年推出首款安卓智能手机；2012推出全球最薄的手机Oppo Finder，以及第一款拥有1080p屏幕的Oppo Find 5；2013年为全面提升用户体验，推出基于安卓系统定制的手机操作系统ColorOS，主打更为高效、流畅的操作体验。

扎根新加坡市场



2014年，Oppo正式进入新加坡市场。Oppo新加坡首席执行官越良兵受访时指出：“Oppo全球布局策略在2009年就已经展开，新加坡作为国际化城市，也是亚太区备受品牌方关注的城市，2013年Oppo便将新加坡作为重要区域市场进行布局。进入新加坡市场，对Oppo进军海外市场具有重要的里程碑意义。”

Oppo于2014年登陆新加坡，图为Oppo在新达城的旗舰店。（图/Oppo提供）

2014年，Oppo在新加坡举行了隆重的旗舰机Oppo N3全球新品发布会，并在新达城开设占地2200平方尺的旗舰店，让消费者可以近距离地体验产品及了解品牌。

今年，适逢Oppo新加坡的十周年纪念，Oppo在新加坡的第十家品牌体验店也在今年初盛大开业，让本地客户能更方便地在专卖店体验和购买Oppo产品。此外，其中两间店也兼容服务中心的角色，为用户提供完善的售后服务。

完善产品与售后服务

十年来，Oppo不遗余力，积极发展新加坡业务。一小时快修、手机贴膜更换及2年本地保修等，是Oppo提供的基础服务。2019年，该品牌也把国际联保服务带到新加坡，让特选Find X和Find N系列手机用户在全球60多个国家和地区的市场享有保修服务。2021年引入MYOppo会员系统，用户可以通过积分换取限定礼品，了解最新Oppo资讯，还可以参加瑜伽课等丰富的社群活动。2022年，Oppo推出更为周到的“焕新服务”（Refresh Service），为特定手机用户提供一年两次免费手机外壳清洁及手机贴膜更换服务。

随着消费者对产品生态系统愈加重视，Oppo在三年前强化所销售的产品种类，将自家耳机及智能穿戴产品带进新加坡。同时关注市场需求，提供Oppo Cloud云储存和跨屏互联等应用。现在，无论是手机、平板、电脑、耳机或智能穿戴，新加坡客户都能畅享Oppo的完整体系。

回顾这些年，越良兵对Oppo新加坡的表现感到欣慰：“Oppo从当初一款简单手机，一路攀升为新加坡顶级智能手机厂商之一，备受许多新加坡客户的喜爱。新加坡在Oppo的全球化布局中有着非常重要的位置，这也是为什么在今年早些时候，新加坡被选为亚太区首批推出Find N2 Flip的市场。经过10年的努力，Oppo已成为新加坡市场Top 2的安卓手机品牌。”

塑造品牌在地化特色



Oppo积极参与本地活动，与新加坡民众同欢共乐，带来诸多精彩活动。图为Oppo参与的2022年灯光艺术展。（图/Oppo提供）

提到品牌如何融入新加坡社会，塑造在地化的特色，越良兵说：“我们不断营造Oppo与新加坡市场的品牌链接，不仅通过路演等多元形式展示产品，让客户可以直接体验最新产品，也通过不同的特色活动，与新加坡市场产生联系。”

举例而言，Oppo曾参与2018年“新加坡仲夏艺术节”，在推广艺术与文化的同时，也让公众体验当年的旗舰机Find X。2019年及2022年，大力支持提倡可持续性和环保的灯光艺术展“照亮新加坡”（i Light Singapore），两度联手打造“光之岛”（Lightwave: Isle of Light）体验区，让新加坡客户通过Oppo，记录这一切美妙的互动。

秉持“科技为人，以善天下”的品牌使命，在冠病疫情期间，Oppo也加入关怀社会的行列，联合新加坡红十字会为外籍工友提供口罩。越良兵分享道：“今年，我们的总部还发起了微笑提案项目，围绕‘科技为人’、‘绿色未来’两大议题展开，面向全球征集科技解决方案，我们看到大量新加坡参赛团队的报名，也期待10月在新加坡的全球路演上看到他们精彩的表现。”

追求卓越与创新



创新与突破是企业保持竞争力的不二法门。自2014年，Oppo通过自主研发的VOOC闪充技术，引领手机快充科技。如今，Reno10系列支持最高100W SuperVOOC。27分钟可充至100％；充电5分钟，就可以看剧3小时。

Oppo Find X5 Pro手机拥有强大人工智能影像功能。（图/Oppo提供）

2018年推出的Find X更是突破了常规的设计理念，成为全球首款搭载3D结构光的安卓手机。随着5G通讯在2019年面世，Oppo积极探索这方面的可能性及相关应用，协同本地电信运营商新电信及通讯器材供应商爱立信测试第一次以5G网络进行越洋扩增实境视频通话，助推行业5G技术的发展。

Oppo Reno10系列手机配备旗舰级超光影长焦镜头。（图/Oppo提供）

特色相机功能是一款卓越手机的必备条件。2019年，Oppo首次使用潜望镜设计，打造了具有10倍变焦功能的Reno10x Zoom，拍摄远距离景物仍清晰无损。为了让手机照相能媲美，甚至超越传统相机，Oppo持续投入研发，让Find系列和Reno系列手机的照相功能在业界领先。去年，Oppo也与知名相机品牌哈苏（Hasselblad）开始三年的合作，将哈苏闻名的自然色彩影像带到Oppo旗舰手机。

Oppo今年初在新加坡上市的上下折叠手机Find N2 Flip。（图/Oppo提供）

Oppo最新的突破莫过于今年初亮相新加坡的首款上下折叠手机Find N2 Flip。它拥有独创铰链与外屏设计，为用户带来更轻薄的使用体验。近日Oppo中国发布了全新Find N3 Flip，为竖向折叠机注入了更强大的影像能力，该款新品也即将登陆全球市场，消费者届时也可以线下体验这款折叠新品带来的强大影像升级。

世界首款使用竹纤维振膜的Oppo Enco Air3 Pro耳机。（图/Oppo提供）

在手机相关配件领域，Oppo在今年也将世界首款使用竹纤维振膜的耳机Enco Air3 Pro带到本地，品牌的创新绝不限于手机。

不断升级与提升



提到Oppo新加坡的未来方向，越良兵说：“除了引入更好的手机产品，我们还将不断升级我们的服务体验。例如，有规划地对线下门店进行升级，让新加坡用户可以在门店内获得更好、更有趣的服务体验。”

欢庆登陆十年，Oppo新一代折叠旗舰Find N3 Flip也将会成为今年的重头戏，Oppo表示，他们有信心，能再次让客户感到惊艳。

想了解更多Oppo产品详情，请浏览网站：https://www.oppo.com/sg/

【本文由Oppo呈献】