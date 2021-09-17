空间站生活90天创纪录 载三航天员神舟十二号预计今天酒泉着陆

截至昨天，神舟十二号三名航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波已在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

载有三名航天员的神舟十二号载人飞船昨天（9月16日）上午与空间站天和核心舱成功分离，预计将于今天在酒泉卫星发射中心东风着陆场着陆。

截至昨天，神舟十二号三名航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波已在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

同时，中国将在本月内发射天舟三号货运飞船，为下月神舟十三号载人飞船进入天和核心舱做准备。有消息说，航天员王亚平可能入选神舟十三号飞船乘组，成为进入中国空间站的首名女航天员。

据中国载人航天工程办公室发布的消息，神舟十二号飞船与空间站分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作。

神舟十二号载人飞船撤离后，与空间站组合体完成绕飞及径向交会试验，成功验证了径向交会技术，为神舟十三号飞船等后续载人飞行任务奠定了重要技术基础。

据央视报道，承担神舟十二号搜救回收任务的地面分队，是中国目前唯一一支专业化的航天搜救力量，目前地面分队已经进行了四次全系统演练。地面分队指挥员牛永进说，地面分队具备全地形的搜索能力、全地域的通信能力，以及全时段的搜救能力，可以在任何时间、任何情况下把航天员安全搜索救援回家。

今年6月17日上午，长征二号F运载火箭将神舟十二号载人飞船送入太空。当天下午，神舟十二号载人飞船顺利与天和核心舱完成自主快速交会对接，聂海胜等三名航天员从返回舱进入轨道舱、核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。

7月4日，神舟十二号航天员进行首次空间出舱活动。在约七小时出舱活动中，航天员刘伯明、汤洪波完成舱外活动设备组装、全景相机抬升等任务，检验了中国新一代舱外航天服的功能性能，首次检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性。

8月20日，神舟十二号航天员乘组进行第二次出舱活动。在约六小时的出舱活动中，聂海胜、刘伯明完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作，在机械臂支持下，相互配合开展空间站舱外有关设备安装等作业。

分析：神舟十三号三航天员料为翟志刚王亚平叶光富

按照中国航天规划，神舟十二号载人飞船任务结束后，神舟十三号载人飞船将在一个月内发射升空，将另外三名航天员送入空间站。

据中国载人航天工程办公室消息，9月16日，天舟三号货运飞船与长征七号遥四运载火箭组合体已垂直转运至海南文昌航天发射场发射区。

天舟三号货运飞船的主要任务是运输货物和补加推进剂，为神舟十三号载人飞船乘组在空间站的生活和工作提供物资保障。

神舟十三号载人飞船将用长征二号F遥十三运载火箭执行飞行任务。有消息说，其中可能包括女航天员王亚平。三名航天员将在空间站驻留六个月。

今年6月，官方在公布神舟十二号载人飞船三名正选航天员名单时，也公布了三名备份航天员名单，分别是翟志刚、王亚平和叶光富。

据航天业内人士分析，进入备份名单，说明王亚平等三人已经具备进入空间站的条件。考虑到神舟十三号下月就要发射，如果没有意外，该飞船乘组成员将是翟志刚、王亚平和叶光富。

王亚平今年41岁，2010年5月正式成为中国第二批航天员。2013年6月11日，王亚平和航天员聂海胜、张晓光乘神舟十号进入太空，6月13日进入天宫一号实验舱，6月26日返回地球。2013年7月，王亚平被授予“英雄航天员”荣誉称号。